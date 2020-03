آمریکا چند شرکت مرتبط با ایران و ۳ فرد ایرانی را تحریم کرد

وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که به طور رسمی علیه چند شرکت در رابطه با محصولات پتروشیمی ایران تحریم وضع کرده است.

به گزارش ایسنا، وزارت امورخارجه آمریکا امروز (چهارشنبه) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ۹ شرکت را در رابطه با بخش پتروشیمی ایران در فهرست تحریم های خود قرار داده است.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا روز سه شنبه گفت که کشورش ۹ شرکت در آفریقای جنوبی، هنگ کنگ و چین به علاوه سه تبعه ایرانی به دلیل مشارکت در فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده است.

وزارت امورخارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه خود که روی وب سایت رسمی این وزارتخانه قرار گرفته است، اعلام کرد که تحریم های جدید شامل شرکتSPI International Proprietary Limited در آفریقای جنوبی می شود. همچنین شرکت های Mcfly Plastic Hk Ltd، شرکت کشتیرانی Sea Charming و Saturn Oasis Co مستقر در هنگ کنگ در این فهرست قرار گرفته اند.

علاوه بر این، شرکت های چینی Dalian Golden Sun Import & Export Co. Ltd. ، Tianyi International (Dalian) Co. Ltd و شرکت کشتیرانیAoxing Ship Management (Shanghai) Ltd هدف تحریم های جدید آمریکا قرار گرفته اند.

شرکت های Main Street ۱۰۹۵ در آفریقای جنوبی و شرکت ایرانی Armed Forces Social Security Investment Company از دیگر نهادهایی هستند که نام آنها در فهرست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفته اند.

دولت آمریکا همچنین سه فرد را به نام های محمد حسن طلوعی، مدیرعامل شرکت Armed Forces Social Security Investment Company، حسین توکلی، مدیر SPI International Proprietary Limited و رضا عبادزاده سمنانی مدیر شرکت Main Street ۱۰۹۵ را تحریم کرده است.

آمریکا در حالی این تحریم های جدید را وضع کرده است و به فشار حداکثری خود علیه تهران ادامه می دهد که به ایران پیشنهاد کمک برای مقابله با اپیدمی کرونا ویروس داده و از جمهوری اسلامی خواسته است تا شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران را آزاد کند!

