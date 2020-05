هیچگونه محدودیت جدیدی در ثبت سفارش کالای صنعت IT وجود ندارد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.

مهدی صادقی نیارکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت مدیریت واردات در سال جهش تولید با هدف حمایت از تولیدات داخلی است، اما این برنامه با دقت نظر و اثبات توانمندی اتفاق می‌افتد و قرار نیست تغییر روش یا محدودیتی برای تامین کالاهایی ضروری مورد مصرف صنایع اتفاق بیافتد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به موضوعات مطروح شده پیرامون اعلام محدودیت واردات کالاهای صنعت فناوری خاطر نشان کرد: مکاتبه سازمان نظام رایانه استان تهران به محدودیت ثبت سفارش از سوی یکی از سازمان های صمت اشاره دارد که موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری و مرتفع شد، بنابراین هیچ تغییر رویه‌ای در واردات و ثبت سفارش کالای صنعت IT ایجاد نشده است.

صادقی نیارکی همچنین تصریح کرد: نامه سازمان نظام صنفی رایانه درباره این مسئله بعد از ظهر روز گذشته ( ۹۹/۲/۶ ساعت ۱۵ ) در وزارتخانه ثبت شده، اما آن‌ها منتظر دریافت پاسخ دفتر تخصصی وزارتخانه نشدند و موضوع به این نحو از سوی تشکل مربوطه اطلاع رسانی شد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT خبر داده بود و گفته بود که که برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‌شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند. اما معاون امور صنایع وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد و طبق اعلام این مقام مسئول ممنوعیتی در واردات این کالاها وجود ندارد.

