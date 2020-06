انتخاب مقاله استاد دانشگاه تهران به عنوان بهترین مقاله مجله Collectanea Mathematica

مقاله دکتر سید امین سیدفخاری از طرف مجله Collectanea Mathematica به عنوان بهترین مقاله سال ۲۰۱۹ انتخاب شده است.

به گزارش ایسنا، این مجله در سال ۲۰۱۹ درجه کیو وان را داشته است و از مجلات معتبر بین‌المللی در شاخه ریاضی است.

مقاله دکتر سیدفخاری با عنوان On the depth and stanley depth of integral closur of power of monomial ideals (عمق و عمق استنلی بستار صحیح توانهای ایده الهای تک جمله ای) در این مجله به چاپ رسیده است.

سیدامین سیدفخاری، استادیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران است که در کنار فعالیت‌های علمی خود فعالیت‌های اجرایی چون استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ریاضی، عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، مدیر بخش ریاضی محض و عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر را در کارنامه خود دارد.

انتهای پیام