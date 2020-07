در برخی موارد خرید سوییچ‌ها و روترهای حرفه‌ای برای شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست، زیرا هزینه بالایی دارند.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام هایک ویژن، برخی از شرکت‌ها به شبکه‌های نه چندان پیچیده نیاز دارند که نیازمند توان پردازشی زیادی همچون شبکه‌های سازمانی نیستند وهمه ملزومات اگر به‌صورت یکجا (all in one) در دسترس شرکت قرار گیرد فرآیند مدیریت را ساده‌تر می‌کند. تجهیزات small business بر مبنای این نیازها طراحی و آماده می‌شوند.

سوییچ‌های small business در رده‌های مختلفی به بازار عرضه شده‌اند و برخی از مدل‌ها قابلیت‌های کاربردی شبیه به PoE و مسیریابی را ارائه می‌کنند، برای شرکت‌هایی در مقیاس کوچک تا متوسط عملکرد خوبی دارند. در این متن به بررسی چند مورد از سوییچ‌های Small Business مطرح سیسکو می‌پردازیم که بازار خوبی در ایران دارند.

اولین مورد SG۳۵۰-۲۸P یک سوئیچ مدیریتی لایه ۳ از سری ۳۰۰ است که مجهز به ۲۴ پورت Gigabit Ethernet PoE،۲ پورت Gigabit Ethernet Combo و ۲ پورت SFP است.

این سوئیچ از فناوری POE پشتیبانی کرده و توان ۱۹۵ وات را ارائه می‌کند. برای کسب‌ و کارهای کوچک مناسب تا متوسط مناسب است. از ویژگی‌های فنی سوییچ فوق می‌توان به ظرفیت سوییچینگ ۵۶.۰ و سرعت انتقال ۴۱.۶۶ اشاره کرد.

دومین سوییچ سیسکو در بازار ایران، سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو مدل SG۱۱۰-۲۴ که سوییچ غیر مدیریتی لایه ۲ است. مزیت اصلی سوییچ فوق مقرون‌به‌صرفه و کاربری ساده است که آن را به گزینه مناسبی برای شبکه‌های کوچک تبدیل کرده است. سوییچ فوق بدون نیاز به پیکربندی به راحتی در دسترس شرکت‌ها قرار دارد.

از ویژگی‌های شاخص این سوییچ می‌توان به ارائه سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه حتی در ارتباط با کاربردهای مرتبط با پهنای باند بالا، قابل‌استفاده به شکل رومیزی یا درون رک و پشتیبانی از فناوری PoE برای تامین برق تلفن‌های آی‌پی، اکسس پوینت‌ها و دوربین‌های نظارت تصویری اشاره کرد.

از ویژگی‌های فنی این سوییچ می‌توان به‌سرعت انتقال ۳۵.۷ مگابیت بر ثانیه، ظرفیت سوییچینگ ۴۶ گیگابیت،۲ پورت آپلینک،۲۲ پورت اترنت ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ و... اشاره کرد.

سومین سوییچ سیسکو مدل SF۱۱۰-۲۴ است که مجهز به ۲۴ پورت ۱۰/۱۰۰ است و می‌تواند به نیازهای کاری کسب‌وکارهای کوچک به خوبی پاسخ دهد. سوییچ فوق به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد با سهولت هرچه تمام‌تر به اتصال‌های Fast Ethernet و گیگابیت اترنت دسترسی پیدا کنند.

این سوئیچ در دو مدل رکمونت و دسکتاپ قابل‌ استفاده بوده و به گونه‌ای طراحی شده که مناسب فضاهای اداری است. از جمله ویژگی‌های سوییچ فوق می‌توان به پشتیبانی از فناوری QoS، تشخیص حلقه و... اشاره کرد.

به همین دلیل کسب‌ و کارها می‌توانند در کمتر از چند دقیقه سوییچ فوق را نصب کنند. لازم به توضیح است سوئیچ‌های سری ۱۱۰ سیسکو قابلیت اطمینان بالایی دارند.

چهارمین سوییچ قدرتمند مدل SG۱۱۰D-۰۸ از سوئیچ‌های مقرون‌به‌صرفه و با قابلیت کاربری ساده و مناسب برای کسب‌ و کارهای کوچک است که بدون نیاز به اعمال تنظیمات خاصی به‌سادگی در محیط‌های کاری نصب می‌شود.

سوئیچ‌های سری ۱۱۰ سیسکو به کسب‌ و کارها اجازه می‌دهند به راحتی کامپیوترها، چاپگرها و سایر تجهیزات اداری را به شبکه‌ای پایدار و ایمن متصل کنند. سیسکو می‌گوید سوئیچ‌های غیرمدیریتی سری ۱۱۰ اتصالی قابل‌ اطمینان و با امنیت بالا در اختیار کسب‌ و کارهایی که بودجه محدودی دارند و تمایل دارند شبکه‌ای به دور از پیچیدگی را پیاده‌سازی کنند ارائه می‌کند.

از ویژگی‌های شاخص سوییچ مدل SG۱۱۰D-۰۸ می‌توان به عملکرد بالا، کاهش هزینه مصرف انرژی، پشتیبانی از فناوری‌های پیشرفته شبیه به سوییچینگ store-and-forward که بسته‌های آسیب‌دیده را شناسایی و مانع انتقال آن‌ها از طریق شبکه می‌شود، کاربری ساده، ظرفیت سوییچینگ ۱۶ گیگابیت بر ثانیه، سرعت انتقال ۱۱.۹ مگابیت بر ثانیه، پشتیبانی از رابط‌های ۸x ۱۰Base-T/۱۰۰Base-TX/۱۰۰۰Base-T - RJ-۴۵، قابلیت نصب در رک، وزن ۴۰۰ گرم و... اشاره کرد.

روتر سیسکو مدل ۱۸۴۱ یکی از محبوب‌ترین روترهای سری ۱۸۰۰ است. از قابلیت‌های فنی روتر فوق می‌توان به دو رابط ۱۰/۱۰۰ Fast Ethernet، بهره‌مندی از یک پورت USB Type A، پشتیبانی از پورت RJ-۴۵ جهت مدیریت، دارای یک پورت RJ-۴۵ Serial Auxiliary (پورت سریال) جهت مدیریت بهتر، حافظه اصلی ۲۵۶ مگابایت، پشتیبانی از پروتکل‌های مدیریتی از راه دور همچون SNMP، HTTP، SSH-۲، امکان اتصال به شبکه‌های مختلف همچون E۱، T۱ و xDSL، ویژگی امنیتی IOS Advanced Security، ارائه دیوارآتش قدرتمند، فشرده‌سازی و رمزنگاری سخت‌افزاری، پشتیبانی از VPN، پشتیبانی از VLAN، سیستم تشخیص نفوذ، سیستم پیشگیری از نفوذ، امکان نصب روتر در رک‌های دیواری و... اشاره کرد. مدل فوق ماژولار بوده و با توجه به نیاز شبکه می‌توانید ماژول‌های مختلف را روی روتر نصب کنید.

کارت ماژول Cisco module hwic-۴esw سیسکو به کسب‌ و کارها اجازه می‌دهد چهار پورت اترنت لایه ۲ را با قابلیت سویچینگ و تحت کنترل IOS Cisco به روتر اضافه کنند.

کارت ماژول سیسکو HWIC-۴ESW با ارائه چهار پورت اترنت از طریق نرم‌افزار Cisco IOS Catalyst، سوئیچینگ لایه ۲ را روی روتر به‌صورت یکپارچه پیاده‌سازی می‌کند. کارت فوق مجهز به چهار پورت اترنت با سرعت ۱۰\۱۰۰ است که چهار پورت را به‌صورت Inline داخل روتر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

ازجمله استاندرهای پشتیبانی شده توسط کارت فوق می‌توان به Port Autosensing، QoS، VLAN support from ۸۰۲.۱P standards، VLAN support from ۸۰۲.۱Q standards و ۸۰۲.۱D spanning tree protocols are standard on the Cisco EtherSwitch HWIC اشاره کرد.

توتال شبکه نماینده رسمی محصولات سیسکو در ایران می‌باشد. برای خرید و مشاوره این محصولات با شماره ۰۲۱۸۸۹۰۰۳۲۰ تماس حاصل فرمایید.

انتهای رپرتاژ آگهی