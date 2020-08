هشدار پلیس به فروشندگان موبایل دست دوم

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا به افرادی که قصد دارند تلفن همراه خود را به فروش رسانده یا به افراد غیر واگذار کنند، هشدارها و راهکارهایی را ارائه کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به احتمال سواستفاده از اطلاعات داخل تلفن‌های همراه فروخته شده، گفت: در گذشته پلیس فتا با موارد مختلفی از سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر کاربران و حتی اخاذی از طریق آن مواجه شد که در بررسی‌ها مشخص شده که بی‌دقتی در عدم پاکسازی کامل گوشی تلفن همراه قبل از واگذاری عامل آن بوده است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا با مواردی از این دست برخورد کرده است، گفت: لازمه جلوگیری از این موضوع رعایت یکسری نکات ساده و البته پاکسازی کامل گوشی تلفن همراه قبل از فروش یا واگذاری به افراد غیر است.

رجبی با بیان اینکه نخستین گام برای تمام دارندگان تلفن همراه تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مهم داخل تلفن همراه است. گفت: همچنین اگر گوشی دارای کارت حافظه است باید آن را خارج کرد و از فروش و واگذاری آن خودداری شود، چرا که امکان بازیابی اطلاعات داخل کارت حافظه وجود دارد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد: در ادامه باید از امکان Rest Factory تلفن همراه استفاده است. می‌توان این گزینه را از قسمت تنظیمات یا همان Settings تلفن همراه پیدا کرد. در سیستم عامل اندروید با Rest Factory کردن گوشی، اطلاعات روی آن در سطح اپلیکیشن پاک می‌شود، و بقیه اطلاعات با استفاده از ابزارهای خاصی قابل بازیابی هستند. به همین دلیل بعد از بازگرداندن به حالت کارخانه، بهتر است از نرم‌افزارهایی مانند Look Up برای پاک کردن اطلاعات نیز استفاده شود.

رجبی در مورد پاکسازی گوشی تلفن همراه اپل با سیستم عامل I.O.S نیز گفت: قبل از اقدام به پاکسازی باید مطمئن شد که تمام سرویس‌هایی که با Find My iPhone شروع می‌شوند Off شده باشد. برای این منظور مسیر Settings > iCloud > Find My iPhone را باید دنبال کرد. باید از iCloud نیز خارج شد.

وی با بیان اینکه کاربران باید از تمام سرویس‌ها مانند iMessage و Apple ID خارج شده یا آنها را Off کنند، گفت: از مسیر General > Reset > Erase All Content and Settings، می‌توان گوشی تلفن همراه را به حالت اولیه بازگرداند و اگر دستگاه برای این کار رمزعبور خواست کرد هم می‌توان ابتدا آن را وارد کرده و سپس Erase را انتخاب کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد که کاربران به هیچ عنوان اپل آیدی خود را به طرف دیگر واگذار نکنند و در صورت نیاز به ساخت اپل آیدی نیز آن را شخصا ساخته یا از افراد مطمئن کمک بگیرند، چرا که امکان دسترسی به اطلاعات از طریق اپل آیدی وجود دارد.

رجبی در مورد پاکسازی تلفن های همراه با سیستم عامل ویندوز فون‌ نیز گفت: برای پاکسازی گوشی‌های ویندوز فون، بعد از Reset factory کردن، باید گوشی را با اطلاعات جعلی یا نامرتبط پرکرد. برای این کار باید از منوی اصلی Settings و سپس از About ، گزینه Reset Your Phone انتخاب شود. پس از تایید این گزینه باید منتظر ماند تا اطلاعات پاک شود و در ادامه لازم است- گوشی‌ به کامپیوتر یا لپ‌تاپ وصل شده و حافظه آن را از موزیک، فیلم و اطلاعات نامرتبط دیگر پر شود.

وی اضافه کرد: باید دوباره اطلاعات را از طریق Reset ، پاک کرد و این مرحله پر کردن حافظه گوشی از اطلاعات نامرتبط و پاک کردن آن باید چند مرتبه تکرار شود.

رجبی تصریح کرد: در مورد تلفن‌های همراه قدیمی و ساده نیز حتما کاربران توجه داشته باشند که لازم است دفترچه تلفن و پیامک‌های خود را پاک کنند، چرا که ممکن است افراد سودجو با دسترسی به همین اطلاعات اقدام به سوءاستفاده کنند.

