شبکه نتفلیکس اعلام کرد که این شبکه سرگرمی اینترنتی در ازای حذف یکی از برنامه‌های خود در انتقاد از ولیعهد عربستان به خاطر قتل جمال خاشقجی٬ مجوز پخش برنامه‌هایی با محتوای "همجنس‌گرایی" را در عربستان گرفته‌ است.

به گزارش ایسنا، رید هستینگز، مدیر شرکت پخش آنلاین فیلم و سریال «نتفلیکس» فاش کرد در مقابل حذف برنامه‌ای که در آن محمد بن سلمان٬‌ ولیعهد عربستان سعودی برای قتل جمال خاشقجی٬ مورد انتقاد قرار گرفته بود، اجازه پخش فیلم‌هایی با محتوی "همجنس‌گرایی" و داشتن سکس زیر سن قانونی را در عربستان به دست آورده‌اند.

وی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «سی‌.ان.ان» آمریکا گفت که در سال میلادی گذشته با فشار مقامات سعودی یکی از بخش‌های برنامه «پاتریوت اکت» را از شبکه خود حذف کرده‌اند.

او در پاسخ به سؤال مجری شبکه سی.‌ان‌.ان درباره درستی یا نادرستی این اقدام اعلام کرد که "تصمیم سختی" بوده است.

هستینگز با بیان اینکه آنها حق پخش برنامه‌هایی مانند "Orange is the New Black" ، "Queer Eye" و "Sex Education" در عربستان را در ازای برداشتن بخش مربوط به قتل خاشقجی گرفته‌اند٬ گفت: "این یک امتیاز نگران کننده بود و تصویب آن برای ما آسان نبود."

او گفت که شرکت مجبور شده است این فیلم را حذف و پخش آن را صرفاً به کانال این شرکت در یوتیوب محدود کند.

به دنبال اظهارات هستینگز، کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به تصمیم نتفلیکس واکنش نشان دادند و اظهار داشتند که برنامه‌های مورد نظر با اینکه حاوی محتواهایی مانند کودک‌آزاری و همجنس گرایی دارند اما به دلیل آنکه منافع سیاسی حکومت محافظت شده٬ اجازه پخش آن را داده‌اند.

در بخشی از برنامه "پاتریوت اکت" نتفلیکس که در ژانویه 2019 پخش شد، "حسن منهاج" کارگردان آن با انتقاد از عربستان برای قتل جمال خاشقجی و جنگ داخلی در یمن اعلام کرد که "تنها چیزی که محمد بن سلمان مدرن کرده٬ دیکتاتوری سعودی است".

