مقامات انگلیس بعد از وقوع جنگ در سوریه زیرساخت گسترده رسانه‌ای را برای مخدوش کردن وجهه دولت سوریه تشکیل دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه آر تی، در اسنادی که گروه انانیموس منتشر کرده، آمده است: شرکت‌های روابط عمومی انگلیس در ارائه حمایت رسانه‌ای از مخالفان و گروه‌های تروریستی در سوریه برای تشکیل وجهه‌ای مثبت از این گروه‌ها در رسانه‌های غربی و عربی نقش داشته‌اند.

تحلیل‌گران اشاره می‌کنند، تمامی این شرکت‌ها و افراد شرکت‌کننده در این کمپین گسترده رسانه‌ای به خوبی دریافته‌ بودند که با تندروها کار می‌کنند.

به نظر کارشناسان، بیانیه‌هایی که این گروه هکری منتشر کرده تنها تاکیدی بر این هستند که رسانه‌های حاکم تلاشی برای ارزیابی معقول و کافی درگیری‌هایی که دولت‌هایشان در آنها نقش داشته‌اند، نمی‌کنند.

منابع منتشره دال بر آن هستند، انگلیس با وقوع جنگ داخلی و مسلحانه در سوریه در سال ۲۰۱۱ زیرساختی گسترده برای آغاز جنگ رسانه‌ای علیه مقامات رسمی دمشق ایجاد کرد و این تلاش‌ها با هدف ایجاد وجهه‌ای مثبت از اپوزیسیون از جمله مخالفان مسلح میانه‌رو و گروه‌های تروریستی مخالف بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه در دید مردم غربی و عربی بود.

در چارچوب کمپین گسترده برای حمایت از مخالفان سوری، مقامات انگلیس از جمله وزارت خارجه آن چندین قرارداد با شرکت‌هایی نظیر Innovative Communication & Strategies (InCoStrat) ، Albany، The Global Strategy Network (TGSN) و نیز Analysis Research Knowledge امضا کردند.

مقامات روسیه قبلا ملاحظه کرده‌ بودند، ARK در واقع شرکت خصوصی نظامی است که مقرش در دبی است.

در مارس سال گذشته میلادی اولگ سرمولوتوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت، ARK در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۶ اقدام به تامین مالی سازمان‌ کلاه‌سفیدها کرده که از حمایت فعال آژانس‌های توسعه بین‌المللی در انگلیس برخوردار است.

پیشتر یک روزنامه انگلیسی نوشته بود، افراد مسلح سوریه از سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰۰ میلیون لیره استرلینگ از لندن دریافت کرده و برخی از این پول‌ها به دست گروه تروریستی جبهه النصره رسیده است.

انانیموس اسناد داخلی ARK را منتشر کرده دال بر این‌که این گروه از سال ۲۰۱۲ برنامه‌هایی را در سوریه به ارزش کلی ۶۶.۶ میلیون دلار اجرا کرده است.

در سوریه ARK به واسطه ارائه مجموعه متنوع از خدمات رسانه‌ای و روابط عمومی از مخالفان حمایت کرده است. این شرکت مستقر در لندن غالبا تلاش کرد تصویر گروه‌های مسلح سوری غیرقانونی را به عنوان موسسات نظامی منضبط و حرفه‌ای نشان دهد.

شرکت ARK یکی از شرکت‌هایی است که حامیان مخالفان را در خصوص همکاری با رسانه‌ها آموزش داد و در ترتیب دادن مصاحبه‌هایی به زبان‌های انگلیسی و عربی با نمایندگان رسانه‌های اصلی از جمله "بی بی سی" و کانال چهارم انگلیس کمک کرد.

در این اسناد منتشر شده آمده است، ARK "تماس‌های خوبی" با رویترز، The Financial Times ، The New York Times ، The Times ، The Guardian و CNN ، Sky News ، شبکه العربیه و شبکه الجزیره داشته است.

مضافا این‌که ARK حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی ویژه کلاه سفیدها را برای تبلیغ فعالیت‌های این سازمان اداره می‌کرد.

این اسناد اشاره می‌کنند، از سال 2012 ، ARK با ۱۴ ایستگاه رادیویی FM و ۱۱ مجله در سوریه همکاری کرده و تجهیزات و منابع مالی لازم را در کنار آموزش کارمندان فراهم و تامین کرده است.

ARK در سوریه با مشارکت با TGSN، به رهبری ریچارد باریت، رئیس سابق بخش مبارزه با ترور در سازمان اطلاعات انگلیس MI۶ کار کرده و تحت نظر این دو شرکت ۹۷ فیلمبردار، ۲۳ عکاس، ۳۲ محقق، ۱۹ مربی و هشت مرکز آموزشی و سه دفتر رسانه‌ای در سوریه مشغول به کار بوده‌اند.

TGSN نظارت بر دفتر تبلیغات وابسته به دفتر رسانه‌ای نیروهای مخالف سوریه (RFS)را برعهده داشت.

در گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۶ درباره سایت خبری مستقل The Grayzone آمده، RFS مبلغ ۱۷۰۰۰ دلار ماهانه به کارمند رسانه‌ای‌ (که نام و تابعیتش فاش نشده) مقابل مواد حمایت از افراد مسلح سوری پرداخت کرده است.

این اسناد اشاره دارند، شرکت InCoStrat، در سوریه فعالیت کرد و نقش مهمی در ایجاد وجهه مثبت از گروه‌های تروریستی غیرقانونی و خوب جلوه دادن اقدامات آنها داشته است.

این شرکت از انگلیس، آمریکا، امارات و برخی تجار سوری مخالف اسد پول می‌گرفت.

