۱۳ خوراکی‌ موثر در ایجاد چربی شکمی

مصرف برخی خوراکی‌ها می‌تواند نقش چشمگیرتری در افزایش وزن و اندازه دور کمر انسان داشته باشد. چربی شکم یا چربی احشایی می‌تواند خطر ابتلا به شرایطی جدی‌تر مانند بیماری قلبی، دیابت و بیماری آلزایمر را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از «ایت دیس» نوشت: «در ادامه با برخی غذاها و نوشیدنی ها که می توانند بی آنکه متوجه باشید موجب افزایش چربی شکم شما شوند بیشتر آشنا می شویم.

نان سفید

همه نان‌ها برای سلامت انسان مضر نیستند اما اگر کاهش چربی شکم خود را هدف قرار داده‌اید باید از نان‌های سفید که با استفاده از آرد پالایش‌شده تهیه می‌شوند، پرهیز کنید. مطالعات نشان داده‌اند که مصرف غلات کامل می‌تواند به کاهش ذخیره چربی شکم کمک کند در شرایطی که مصرف غلات پالایش‌شده به افزایش هر چه بیشتر آن منجر می‌شود.

نوشابه رژیمی

افراد بسیاری که قصد کاهش وزن و میزان چربی بدن خود را دارند، نوشابه‌های رژیمی را به جای نوشابه‌های عادی مصرف می‌کنند اما مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که مصرف نوشابه‌های رژیمی نیز با افزایش اندازه دور کمر مرتبط است. مطالعه‌ای که در نشریه the Journal of the American Geriatrics Society منتشر شد، نشان داد افرادی که نوشابه رژیمی مصرف می‌کنند نسبت به آنهایی که این کار را انجام نمی‌دادند، دارای درصد بالاتری از چربی شکم بودند.

به گفته پژوهشگران، افرادی که نوشابه‌های رژیمی مصرف می‌کنند، ممکن است میزان صرفه‌جویی در کالری‌های مصرفی خود را بیش از حد ارزیابی کرده و پرخوری به افزایش چربی بدن آنها منجر شود. در عوض می‌توانید نوشیدن چای سفید را به جای نوشابه‌ها مد نظر قرار دهید. بنا بر مطالعه‌ای که در نشریه Nutrition & Metabolism منتشر شد، چای سفید از تشکیل سلول‌های چربی جدید جلوگیری کرده و چربی ذخیره شده را تجزیه می‌کند. این به معنای آن است که حتی در زمان زیاده‌روی در مصرف غذا، بدن شما در ذخیره کالری‌های اضافه با دشواری مواجه خواهد بود.

آبمیوه

در شرایطی که مصرف آبمیوه‌های ۱۰۰ درصد طبیعی می‌تواند گزینه بهتری نسبت به نوشیدنی‌های شیرین دیگر باشد اما هر فنجان از آبمیوه‌های طبیعی نیز می‌تواند تا ۳۶ گرم قند در خود داشته باشد. افزون بر این بیشتر شیرینی موجود در آبمیوه‌ها از فروکتوز، نوعی قند مرتبط با تشکیل بافت چربی احشایی، سرچشمه می‌گیرد.

آب ساده همچنان بهترین گزینه برای شما محسوب می‌شود اما برای افرادی که نوشیدن آب ساده برای آنها جذابیتی ندارد، روش‌هایی برای بهبود عطر و طعم این نوشیدنی وجود دارند. در همین راستا، افزودن چند برش میوه تازه مانند پرتقال و گریپ‌فروت را مد نظر قرار دهید. این که پوست میوه گرفته نشود، اهمیت دارد زیرا پوست مرکبات سرشار از آنتی‌اکسیدان دی-لیمونن است. این ترکیب قدرتمند به پاکسازی و دفع سموم از بدن و همچنین کاهش چربی احشایی کمک می‌کند.

استیک ریب آی

مطالعات نشان داده اند که مصرف برش های مناسب استیک به واسطه محتوای پروتئین زیاد می تواند به کاهش اندازه دور کمر کمک کند. اما استیک ریب آی یکی از برش های پر چربی محسوب می شود. پژوهشگران در یک مطالعه دریافتند که مصرف یک رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز تازه و چرب با چاقی شکمی و اندازه بزرگ‌تر دور کمر مرتبط است.

شکلات

ابتدا باید به این نکته اشاره داشت که همه شکلات ها بد نیستند. در حقیقت، شکلات تلخ می تواند فواید سلامت مختلفی را ارائه کند و بنابر مطالعه ای که در نشریه Heart منتشر شد، مصرف ۳.۵ اونس (حدود ۱۰۰ گرم) شکلات تلخ در روز می تواند به کاهش خطر بیماری قلبی کمک کند. افزون بر این، شکلات تلخ می تواند در کاهش چربی شکم نقش داشته باشد. اما شکلات شیری چنین فوایدی را ارائه نمی کند. شکلات شیری سرشار از شکر است و به طور معمول کالری زیادی دارد. مطالعه ای که در نشریه American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد، شکلات را به عنوان غذایی که با بیشترین میزان افزایش وزن مرتبط بود، معرفی کرد.

سوپ های کنسروی

زمانی که موضوع سوپ های کنسروی مطرح می شود، بار دیگر باید از انتخاب محصول درست اطمینان حاصل کرد. گزینه های مختلفی حاوی سدیم فراوان در بازار وجود دارند که نه تنها می تواند موجب نفخ شکم شود، بلکه موجب افزایش اشتها شده و در درک این که چه زمانی سیر شده اید، اختلال ایجاد کند.

چیپس سیب زمینی

پژوهشگران دانشگاه هاروارد معتقدند که چیپس های سیب زمینی یکی از بدترین گزینه ها برای اندازه دور کمر انسان هستند. چیپس های سیب زمینی سرشار از چربی های اشباع هستند که می تواند به افزایش چربی شکم منجر شود. همچنین، آنها حاوی نمک فراوان هستند که نفخ شکم را موجب می شود. چیپس سیب زمینی توانایی ایجاد احساس رضایت و سیری در فرد را نداشته و خوردن مقدار کمی از آن می تواند در نهایت به خالی شدن یک پاکت چیپس منجر شود.

نوشیدنی های قهوه منجمد

قهوه به خودی خود برای اندازه دور کمر انسان بد نیست اما اگر نوشیدنی های قهوه منجمد را به طور منظم مصرف کنید، با مشکل مواجه خواهید شد. بیشتر اوقات، این نوشیدنی های پرکالری سرشار از شکر و لبنیات هستند. افزون بر این، مطالعه ای در سال ۲۰۱۷ که در نشریه Public Health منتشر شد، نشان داد تقریبا ۷۰ درصد افرادی که قهوه می نوشند، افزودنی هایی مانند شکر یا پودر شیر به آن اضافه می کنند.

پیتزا

پیتزا می تواند سرشار از چربی اشباع باشد که مصرف بیش از حد آن افزون بر افزایش وزن می تواند بر سلامت قلبی‌-عروقی انسان تاثیر منفی بگذارد. پژوهشگران دریافته اند که بر خلاف سایر چربی ها، میزان اضافه چربی اشباع احتمال بیشتری دارد در ناحیه شکم ذخیره شود.

شیرینی های کم چربی

با مشاهده برچسب کم چربی روی محصولات مختلف ممکن است فکر کنید که با گزینه ای سالم‌تر مواجه هستید. اما این برچسب نباید شما را گمراه کند. بسیاری از شیرینی هایی که با برچسب کم چربی روی بسته بندی آنها فروخته می شوند، به طور معمول سرشار از آرد سفید پردازش شده، شکر زیاد و حتی میزان زیاد سدیم هستند. تمام این ترکیبات می توانند موجب افزایش وزن و چربی شکم شما شوند.

ماست

ماست می تواند یک ماده غذایی مفید برای کاهش وزن باشد زیرا سرشار از پروتئین است و این ماده مغذی می تواند احساس سیری را برای مدت زمان طولانی‌تر در شما ایجاد کند. همچنین، ماست حاوی پروبیوتیک ها است که می توانند به تلاش های کاهش وزن و چربی شما کمک کنند. اما ماست های طعم‌دار به طور معمول سرشار از شکر هستند که گزینه خوبی برای اندازه دور کمر شما نیست و می تواند موجب افزایش وزن شود. همچنین، شکری که مصرف می کنید می تواند جمعیت باکتری های ناسالم را در روده بزرگ افزایش دهد.

چوب شور

شاید چوب شور گزینه سالم‌تری نسبت به چیپس سیب زمینی به نظر برسد اما در واقع این گونه نیست. این خوراکی نیز سرشار از نمک است. یک مطالعه که در نشریه the Journal of Nutrition منتشر شد، این که نمک چگونه می تواند فرآیندهای بیولوژیکی که در تعیین زمان سیری نقش دارند را مختل کند، نشان داد. در این شرایط شما بیشتر غذا می خورید که می تواند به افزایش وزن و چربی شکم منجر شود.

سیب زمینی سرخ شده

مطالعه ای که در دانشگاه هاروارد انجام شد، نشان داد افرادی که به طور منظم سیب زمینی سرخ شده مصرف می کردند، افزایش وزن بیشتری را تجربه می کنند. طی مدت مطالعه، افرادی که سیب زمینی سرخ شده مصرف می کردند، تنها به واسطه مصرف این ماده غذایی افزایش ۱۳ پوندی چربی شکم خود را تجربه کردند.

سیب‌زمینی شیرین برشته شده در فر و نه سرخ شده در روغن گزینه سالم‌تری است که می توانید جایگزین سیب زمینی سرخ شده کرده و از جمع شدن چربی بیشتر در ناحیه شکم خود جلوگیری کنید.

