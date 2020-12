شباهت زندگی اجتماعی زنبور عسل و انسان شگفت آور است

محققان می گویند زندگی اجتماعی زنبور عسل و انسان بسیار شبیه به هم است و یافتن چنین شباهت هایی می تواند به کشف اصول جهانی زیست شناسی کمک کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، در یک اتفاق جالب، محققان شباهت غیر منتظره و بسیار جالبی را بین زندگی اجتماعی انسان و زنبور عسل کشف کرده اند.

محققان دانشگاه "ایلینوی اوربانا" مدتی است که مشغول تحقیقات روی زنبورهای عسل هستند و اکنون در جدیدترین مطالعه خود، شبکه های اجتماعی زنبورهای عسل و نحوه رشد آنها را اندازه گیری کرده اند.

محققان در این مطالعه متوجه برخی شباهت های دقیق و عینی با شبکه های اجتماعی انسان ها شدند. علاوه بر این، این شباهت ها با مدل سازی نظری جدید که ابزار فیزیک آماری را برای زیست شناسی سازگار می کند، به طور کامل توضیح داده شد.

این تئوری که در آزمایشات تأیید شده است، حاکی از آن است که بین زنبورهای عسل تفاوت های فردی وجود دارد، همانطور که بین انسان ها نیز وجود دارد.

محققان در کارهای قبلی خود این پرسش را برای خود مطرح کرده بودند که زنبورهای عسل در هنگام ملاقات با سایر زنبورها چقدر وقت می گذارند.

"نایجل گلدنفلد" از محققان این مطالعه گفت: ما نشان دادیم که آنها به شیوه ای غیر یکنواخت با هم تعامل دارند. ما به یک مجموعه داده نگاه کردیم و پرسیدیم که مدت زمان تعامل متقابل آنها چقدر است و این بار به مدت زمان بین این تعاملات توجه نداشتیم.

محققان مشاهده کردند که زمان صرف شده در تعاملات فردی از تعاملات کوتاه تا تعاملات طولانی متفاوت است. آنها دریافتند که در مدت زمانی که هر زنبور عسل با یک زنبور عسل دیگر در حین وقایع مختلف مانند انتقال غذا می گذراند، تفاوت آشکاری وجود دارد.

در حالی که برخی از زنبورها مدت زمانی طولانی را با زنبور دیگر سپری می کردند، برخی دیگر از زنبورها از دیگران رویگردان می شدند و به سراغ زنبور دیگری می رفتند. محققان شباهت هایی را با انسان در این زمینه مشاهده کردند، چرا که انسان ها نیز بیشتر از اینکه تمایل به ارتباط با غریبه ها داشته باشند، ترجیح می دهند با دوستان یا اعضای خانواده خود ارتباط برقرار کنند.

در حالی که زنبورهای عسل از نظر ژنتیکی تفاوت کمی با انسان دارند، محققان دریافتند که در واقع در زنبورها نیز به نوعی فردیت وجود دارد.

"ای رابینسون" حشره شناس و یکی از محققان این مطالعه گفت: یافتن چنین شباهت های شگفت انگیزی بین زنبورها و انسان علاقه ما به کشف اصول جهانی زیست شناسی و مکانیزم های پشت آنها را برانگیخته است.

این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است.

انتهای پیام