نگاهی به سونامی اطلاعات غلط در بیماری کرونا

اپیدمی جهانی اطلاعات غلط که به سرعت از طریق رسانه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌ها گسترش می‌یابد، یک مشکل جدی برای بهداشت عمومی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، ما تنها در حال مبارزه با بیماری همه‌گیر نیستیم، به گونه‌ای که طبق گفته‌ مدیر برنامه فوریت‌های بهداشتی WHO در بیماریهای عفونی و معمار استراتژی WHO برای مقابله با خطر ابتلا به اینفودمیک؛ ما می‌دانیم که هر شیوع بیماری با نوعی سونامی اطلاعات همراه خواهد بود.

شما همیشه اطلاعات غلط ، شایعات و غیره را خواهید داشت و در گذشته‌ها نیز این موارد وجود داشته است. اما تفاوت اکنون در این است که با کمک رسانه‌های اجتماعی این پدیده تقویت می‌شود و مانند ویروس‌هایی که با مردم سفر می‌کنند سریع‌تر و بیشتر منتشر می‌شود. بنابراین این یک چالش جدید است، زیرا اگر می‌خواهید خلاء را پر کنید باید سریع باشید. آنچه ما می‌خواهیم این است که اطمینان حاصل کنیم مردم کارهای درستی را برای کنترل بیماری انجام می‌دهند.

مدیر برنامه فوریت‌های بهداشتی WHO در بیماری‌های عفونی خاطرنشان می‌کند: گوگل شش زبان رسمی سازمان ملل متحد را در خصوص COVID-19 ایجاد کرده است و همچنین برای برخی از زبان‌های دیگر نیز در حال توسعه و گسترش فعالیت‌های خود است. ایده این است که نخستین اطلاعاتی را که مردم دریافت می‌کنند از وب سایت سازمان بهداشت جهانی و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی WHO و دکتر تدروس باشد. WHO همچنین از رسانه‌های اجتماعی برای به روزرسانی استفاده می‌کند.

دیوید هیمان، استاد اپیدمیولوژی بیماری های عفونی در دانشکده بهداشت گرمسیری لندن در این باره ادامه می‌دهد: رسانه‌های سنتی نقش مهمی در ارائه اطلاعات مبتنی بر شواهد به عموم دارند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که برای رسانه‌های اجتماعی و هم برای اجتماع، مهم است که مدیران بهداشت جامعه به رسانه‌ها کمک کنند تا مسائل را بهتر درک کنند، زیرا رسانه‌ها گاهی اوقات از مدارک و شواهد جلوتر می روند.

