به گزارش ایسنا، اگر مشترکی بسته اینترنتی خریداری نکند و به صورت آزاد از اینترنت همراه خود استفاده کند، در هزینه‌های سیم‌کارتش اختلاف قیمت بسیاری به وجود می‌آید. به همین دلیل در حال حاضر بیشتر استفاده از مصرف داده همراه به سمت بسته‌های تشویقی و تخفیفی اپراتورها هدایت می‌شود.

در این راستا، پیمان قره‌داغی گفت: در صورتی که مشترکان اپراتورهای سیار به پیامی که از جانب اپراتور مبنی بر اتمام حجم بسته اینترنت همراه برایشان ارسال می‌شود، توجه نکنند و برای خرید یا تمدید بسته اینترنت جدید اقدام نکنند؛ تعرفه اینترنت مصرفی مشترک به صورت آزاد محاسبه می‌شود که این موضوع می‌تواند هزینه بسیاری برای مشترکان به همراه داشته باشد.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با بیان اینکه تعرفه هر گیگابایت اینترنت آزاد برای سیم‌کارت‌های دایمی حدود ۴۲ هزار تومان و برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود ۶۳ هزار تومان است، عنوان کرد: بر همین اساس رگولاتوری از اپراتورها خواست طرح کنترل مصرف آزاد را در قالب کد دستوری تعریف کنند تا مشترکان پس از اتمام اعتبار بسته با فعال کردن آن بتوانند مصرف آزاد اینترنت خود را کنترل کنند.

قره‌داغی افزود: بر همین اساس مشترکان تلفن همراه برای کنترل هزینه‌های اینترنت خود می‌توانند با شماره‌گیری کدهای دستوری اعلام‌شده، مصرف آزاد اینترنت را در سیم‌کارت‌های خود مسدود کنند. البته اگر مشترکی بخواهد مصرف اینترنت آزاد را برای سیم‌کارت خود فعال کند نیز می‌تواند در اپراتور همراه اول کد دستوری #۱۱۴*۱۰۰* و در اپراتور ایرانسل نیز کد دستوری #۴*۳*۵۵۵*را شماره‌گیری کند.

چالش مشترکان برای اتخاب بسته مناسب دیتا

وی با بیان اینکه توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی، گسترش دورکاری و برخط شدن آموزش و تحصیل در کشور، باعث افزایش میزان استفاده مشترکان از اینترنت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر انتخاب مناسب‌ترین بسته دیتا به یکی از چالش‌های پیش روی مشترکان، تبدیل شده است. براساس بررسی‌های انجام‌شده، میانگین قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته‌های طولانی‌مدت اپراتورها که اعتبار زمانی بیشتری دارند، ارزان‌تر از میانگین قیمت در بسته‌های کوتاه‌مدت است.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، عنوان کرد: بر همین اساس به افرادی مانند معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان، صاحبان کسب‌و کارهای اینترنتی و... که در طول سال و به صورت مستمر از اینترنت استفاده می‌کنند، توصیه می‌شود برای کاهش هزینه‌های خود بسته‌های بلندمدت، که دارای اعتبار زمانی بیشتری است را خریداری کنند.

قره داغی درباره روش های خرید بسته‌های اینترنت همراه در اپراتورهای مختلف بیان کرد: برای خرید بسته‌های اینترنت همراه در اپراتورهای سیار، اپلیکیشن همراه من (my mci) و کد دستوری #۱۰۰*در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) و کد دستوری #۵*۵۵۵* در ایرانسل و اپلیکیشن رایتل من (my rightel) و کد دستوری #۱۴۲* در رایتل وجود دارد که مشترکان می‌توانند با استفاده از آنها بسته اینترنت مناسب خود را انتخاب و خریداری کنند.

