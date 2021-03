معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت در اپلیکیشن‌های مدیریت حساب اپراتورهای تلفن همراه خبر داد.

به گزارش ایسنا، پدیده سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص یا همان سیم‌کارت‌های بدون هویت موضوعی بود که طی سالیان گذشته مشکلات متعددی ایجاد کرده و اقدامات خلاف‌کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفت. این موضوع موجب شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه به اقدامی جدی دست بزند.

با توجه به اینکه هر خط یا سرویس ارتباطی دیگری که به نام مشترک باشد، مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از آن را برای کاربر به همراه دارد و همچنین مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آن‌هاست، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، طرح احراز هویت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برای اینکه دیگر در ایران سیم‌کارت بدون هویتی وجود نداشته باشد، دنبال شد.

دراین راستا مجید حقی -معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- از راه‌اندازی سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت در اپلیکیشن‌های مدیریت حساب اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: فاز اول سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت با تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه دولت الکترونیک، به‌منظور کاهش مراجعه مردمی به دفاتر پیشخوان و نمایندگی‌های اپراتورها در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و ایجاد تسهیل در ساماندهی سیم‌کارت‌های تحت مالکیت مشترکین راه‌اندازی شده است.

وی درباره نحوه استفاده از این سامانه اظهار کرد: با راه‌اندازی این سامانه تمامی مشترکین تلفن همراه می‌توانند با نصب آخرین نسخه اپلیکیشن اپراتور مورد نظرشان (همراه اول: My Mci، ایرانسل: My Irancell، رایتل: My Rightel، شاتل: My Shatel، سامانتل: My Samantel) در بخش مدیریت سیم‌کارت‌ها برای سلب مالکیت سیم‌کارت‌هایی که در آن اپراتور به نامشان ثبت شده، اقدام کنند.

حقی افزود: مشترکان سیم‌کارت‌های اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) مانند شاتل موبایل، های‌وب، آپ‌تل و لوتوس نیز می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت اپراتور مورد نظرشان از سیم‌کارت‌های تحت مالکیت خود مطلع شده و با انتخاب یکی از گزینه‌های "عدم نیاز به سیم‌کارت" یا "عدم اطلاع از صدور سیم‌کارت" پس از طی فرایند تعیین‌شده، برای سلب مالکیت سیم‌کارت اقدام کنند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: پس از طی شدن فرایند سلب امتیاز، اشتراک سیم‌کارت به صورت قطعی از مالکیت مشترک خارج می‌شود.

