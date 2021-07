نخستین گروه از مترجمان افغان همکار پنتاگون وارد خاک آمریکا شدند

همزمان با ادامه خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان، نخستین گروه مترجمان و دستیاران محلی ارتش آمریکا به همراه اعضای خانواده خود وارد خاک ایالات متحده شدند.

به گزارش ایسنا، این گروه که شامل ۲۵۰۰ نفر است به طور موقت در پایگاه‌ نظامی "فورت لی" اسکان داده خواهند شد تا زمانی که به روند صدور ویزای ویژه مهاجرتی برای آنها رسیدگی شود.

نگرانی از رها کردن این مترجمان پس از خروج نیروهای آمریکایی و تهدید جانی متوجه آنها از سوی طالبان و گروه‌های شبه‌نظامی، یکی از چالش‌های اصلی پنتاگون توصیف شده است.

طرح اعطای ویزای ویژه مهاجرتی که به اس.آی.وی شهرت یافته و از سال ۲۰۰۹ صدور آن آغاز شده به افرادی که با دولت آمریکا و نیروهای تحت رهبری این کشور در افغانستان کار می‌کرده‌اند، وعده رسیدگی سریع و ویژه به درخواست مهاجرت و اقامت در خاک آمریکا می‌دهد.

با بالاگرفتن حملات طالبان در چند ماه اخیر و همزمان با آغاز رسمی خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان، تهدیدهای جانی علیه آن دسته از افغان‌ها که با نیروهای آمریکایی همکاری می‌کردند، افزایش یافته است.

در خلال فرآیند بررسی ویزای اقامتی و معاینات پزشکی این گروه در پایگاه نظامی فورت لی در ایالت ویرجینیا (۳۷۰ کیلومتری واشنگتن) اسکان خواهند یافت.

همزمان روز پنجشنبه، ۲۹ ژوئیه، کنگره آمریکا در همین رابطه یک میلیارد دلار بودجه در اختیار دولت جو بایدن قرار داد.

هفته گذشته هم یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت حدود ۲۰ هزار تقاضای دیگر همچنان در حال بررسی است که حدود نیمی از آنها هنوز در مرحله نخست رسیدگی به درخواست خود هستند.

مایک جیسون، از فرماندهان سابق نیروهای آمریکا در افغانستان به بی‌بی‌سی گفت رفت و آمد در مناطق تحت کنترل طالبان برای افغان‌هایی که با دولت آمریکا کار کرده‌اند و مدارک هویتی مرتبط با آن را باید به همراه داشته باشند، «خطر جانی» جدی برای آنها در پی دارد: «ما از این افراد می‌خواهیم که مدارک اس.آی.وی را همیشه همراه خود داشته باشند» و این «در جیب داشتن مدارک در حقیقت اعتراف آشکار به این است که شما با آمریکایی‌ها کار کرده‌اید».

انجمن غیردولتی «هیچ کس نباید جا گذاشته شود» (No One Left Behind) برآورد کرده است که تاکنون ۳۰۰ نفر از مترجمان افغانی که با ارتش و دولت آمریکا در افغانستان کار کرده‌اند، کشته شده‌اند.

