نگاهی به ۶ شاهکار ژاپنی

خیلی ها «موج عظیم کاناگاوا» اثر «کاتسوشیکا هوکوسائی» نقاش و چاپگر نامدار ژاپنی را می‌شناسند اما کمتر کسی اطلاع دارد این اثر فقط یکی از آثار مجموعه عظیم این هنرمند با موضوع چشم‌انداز کوه فوجی است.

به گزارش ایسنا، «کاتسوشیکا هوکوسائی» نقاش و چاپگر مشهور ژاپنی است که احتمالا تصویر «موج عظیم کاناگوا» او را بارها دیده‌اید. اما این تابلو فقط یکی از ۴۶ تابلو «هوکوسائی» با موضوع چشم انداز کوه فوجی است که آن را از موقعیت‌های مکانی مختلف در فصول و آب و هوای به تصویر می‌کشد.

در حقیقت، «هوکوسائی» در ابتدا فقط ۳۶ اثر در این مجموعه خلق کرد اما با افزایش محوبیت این مجموعه، شمار آثار به ۴۶ اثر افزایش پیدا کرد. نکته جالب اینجاست که «هوکوسائی» این مجموعه را وقتی که بیش از ۷۰ سال داشت خلق کرده است. در ادامه شش مورد از قابل‌توجه‌ترین آثار این مجموعه را تماشا می‌کنید:

«موج عظیم کاناگوا»(The Great Wave off Kanagawa)

در اوایل قرن نوزدهم میلادی رنگی که با نام «برلین» یا «آبی پروس» شناخته می‌شود بیش از پیش در دسترس قرار گرفت به همین دلیل است که در این اثر مشهور چنین رنگ‌های درخشان و زنده‌ای را به نمایش گذاشته است.

«باد جنوبی، آسمان آبی»(South Wind, Clear Sky)

در اواسط پاییز وقتی باد به سمت جنوب می‌وزد و آسمان شفاف است خورشید درحال طلوع می‌تواند کوه فوجی را همانطور که در این نقاشی مشخص است به رنگ سرخ تبدیل کند.

«گروه‌های از کوهنوردان»(Groups of Mountain Climbers)

زمانی که مجموعه ۳۶ عددی کوه فوجی منتشر شده بود، بسیاری از مردم به این کوه علاقه‌مند شده بودند. در تابلو «گروه‌های از کوهنوردان»، کسانی که از کوه «فوجی» بالا می‌روند به تصویر کشیده شده‌اند.

«چرخ آبگرد در آندن»(Waterwheel at Onden)

کیفیت هنری بالای آثار «هوکوسائی» تاثیر زیادی بر نقاشان امپرسیونیست اروپایی گذاشت. بسیاری از هنرمندان از جمله «ادگار دگا»، «پل گوگن»، «گوستاو کلیمت»، «فرانز مارک» و «ادوارد مانه» علاقه‌مند به جمع‌آوری آثار او بودند. حتی در زمینه موسیقی نیز «کلود دبوسی» آهنگساز فرانسوی از «موج عظیم کاناگوا» الهام گرفت و بر روی جلد مجموعه «دریا» این آهنگساز که در سال ۱۹۰۵ منتشر شد تصویری از موج «هوکوسائی» نقش بسته بود.

«هودوگایا در توکایدو»(Hodogaya on the Tōkaidō)

«هودوگایا» نام نقطه‌ای از جاده‌ای به نام «توکایدو» است. در این نقاشی یک راهب به همراه گروهی از افراد که در بین آن‌ها فقط یک نفر منظره کوه فوجی را تماشا می‌کند به تصویر کشیده شده است.

«منظره فوجی از گوتنیاما در شیناگاوا جاده توکایدو»(Fuji from Gotenyama at Shinagawa on the Tōkaidō)

منظره کوه فوجی از بین شاخه‌های درخت گیلاس بر فراز تپه‌های «گوتنیاما» دیگر اثر این مجموعه است که در آن گروهی از مردم عادی و سامورایی‌ها که زیر سایه درخت‌های گیلاس استراحت می‌کنند را به تصویر کشیده است.

