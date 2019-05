پدر و مادرها؛ با خیال راحت گوشی هواوی خود را دست فرزندتان بدهید!

Digital Balance از جمله ویژگی‌های مفید و کاربردی رابط کاربری EMUI گوشی‌های هواوی است. این ویژگی به کاربر امکان می‌دهد تا بر میزان استفاده روزانه از گوشی هوشمند و زمانبندی برای هر کدام از نرم‌افزارها نظارت و مدیریت داشته باشد. بنابراین در صورت لزوم می‌توان آن را تغییر داد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام هوآوی، Digital Balance نسخه اختصاصی هواوی از یکی از قابلیت‌های گوگل است. گوگل برای نخستین بار این ویژگی را در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد. این قابلیت گوگل در ابتدا تنها به گوشی‌های سری پیکسل محدود می‌شد؛ با این حال طولی نکشید که استراتژی گوگل تغییر کرد و پای آن به محصولات بسیاری از سازندگان باز شد.

ویژگی Digital Balance با عملکردی کامل‌تر از آنچه گوگل معرفی کرده، درون رابط کاربری گوشی‌های هوشمند هواوی قرار گرفته است. این قابلیت علاوه بر فراهم کردن امکان نظارت و مدیریتِ زمان صرف‌شده برای هر یک از نرم‌افزارها، برای والدین نیز دارای ویژگی‌های نظارتی است.

Digital Balance به والدین این امکان را می‌دهد که به فرزندان خود تنها اجازه استفاده از برنامه‌های مشخص شده در بازه زمانی تعیین شده را بدهند؛ از همین رو کاربران قادرند نظارت و کنترل کاملی روی استفاده فرزندان خود از گوشی هوشمندشان داشته باشند.

برای فعال کردن و استفاده از این ویژگی کافی است به منوی Settings مراجعه کنید و پس از رفتن به انتهای صفحه، گزینه Digital Balance را انتخاب کنید.

در این بخش با انتخاب گزینه More به اطلاعاتی نظیر مجموع زمان استفاده شده از دستگاه، زمان صرف شده برای هر نرم‌افزار و مجموع دفعاتی که دستگاه را آنلاک کرده‌اید در ۲ سربرگ جداگانه به صورت روزانه و هفتگی در دسترس هستند.

در این بخش با انتخاب هر یک از نرم‌افزارها می‌توانید نمودار میزان استفاده از آن نرم‌افزار را به صورت روزانه یا هفتگی در اختیار داشته باشید.

با افزودن تیک گزینه Screen Time Management در منوی Digital Balance مراحل فعالسازی این ویژگی آغاز می‌شود. در ابتدا ۲ گزینه پیش روی شما قرار می‌گیرد که هر کاربر متناسب با نیاز خود می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب کند.

عملکرد هر دو گزینه مشابه است و صرفاً در برخی موارد جزئی با یکدیگر تفاوت دارند. گزینه اول مربوط به زمانی است که کاربر قصد محدود کردن یا نظارت بیشتر روی فعالیت خود دارد. گزینه دوم نیز برای آن دسته از کاربران است که قصد فعال کردن قابلیت Digital Balance را روی گوشی فرزند خود دارند.

با انتخاب گزینه دوم، با صفحه‌ای مواجه خواهید شد که حداکثر میزان استفاده خود یا فرزندتان را تعیین خواهید کرد. پس از تکمیل این قسمت، اگر گزینه This Is My Kid's Phone را انتخاب کرده باشید، با صفحه‌ای مواجه خواهید شد که ساعت خواب فرزندتان را سوال می‌کند.

در این قسمت محدود کردن دسترسی به نرم‌افزارها در ساعات مورد نظر یا سیاه و سفید شدن تصویر پس از گذر از یک زمان خاص، امکان‌پذیر است.

پس از تکمیل این مرحله از شما درخواست می‌شود تا یک رمز (پین کد) تعیین کنید تا فرزندتان توانایی ایجاد تغییر در برنامه را نداشته باشد.

پس از پشت سر گذاشتن مراحل بالا، منوی Digital Balance با ظاهری متفاوت در اختیار شما خواهد بود. در این بخش که گام پایانی است، با انتخاب گزینه App Limits قادر به اعمال محدودیت برای هر کدام از نرم‌افزارها هستید. این محدودیت به دو شکل قابل انجام است؛ یکی به صورت تعیین مدت زمان مشخص برای استفاده (به عنوان مثال: ۲ ساعت) و دیگری تعیین ساعتی خاص از شبانه‌روز برای از دسترس خارج شدن آن نرم‌افزار

انتهای رپرتاژ خبری