طراحی کارت هوشمند آمازون برای خرید سریع از فروشگاه

شرکت آمازون کارت خرید هوشمندی طراحی کرده است که کالاهای خریداری شده توسط مشتری را ثبت کرده و به مصرف کنندگان اجازه می دهد روند خریدشان سرعت بیشتری بگیرد.

به گزارش ایسنا، این فناوری که دش کارت (Dash Cart) نام دارد به یک نمایشگر صفحه تخت مجهز است و آغازگر نوع جدیدی سوپرمارکت است که آمازون اواخر سال در وودلند هیلز در همسایگی لس آنجلس خواهد گشود.

این غول تجارت الکترونیکی در تلاش است تا در بازار خرده فروشی فیزیکی به خصوص با فروشگاههای Amazon Go که فرآیند بررسی صدور قبض خرید مشتری را اتوماتیک می کنند، خود را از رقیبانش متمایز کند.

این شرکت اوایل امسال تایید کرد به شرکتهای دیگر مجوز مدلی از فناوری Go به نام Just Walk Out را خواهد داد. این سیستم از مجموعه ای از دوربینها و الگوریتمها برای ردگیری خریدارانی که به جست و جو در قفسه ها پرداخته و کالای مورد نظرشان را برمی دارند، استفاده می کند و زمانی که آنها فروشگاه را ترک می کنند، هزینه خریدشان را حساب می کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، فروشگاهها برای نصب فناوری Amazon Go باید به مدت طولانی تعطیل شوند اما کارتهای هوشمند می توانند بدون مختل شدن فعالیتها مورد استفاده قرار گیرند. معلوم نیست که آیا آمازون قصد دارد مجوز استفاده از دش کارت را برای فروشندگان دیگر صادر کند یا نه اما این فناوری بدون رقیب نیست. شرکتهای کاپر و ویو کارتهایی را می فروشند که به فروشندگان اجازه می دهد همزمان با گشتن در قفسه های فروشگاه، به اسکن کالاها بپردازند و هنگام خروج از فروشگاه در صف ویژه ای بایستند که کارت را شناسایی کرده و فرآیند پرداخت انجام می گیرد.

انتهای پیام