در نواحی مختلف ایران سنت‌ها و آیین‌های گوناگونی برای عزادارای حسینی وجود دارد که همواره در خارج از مرزهای ایران مورد توجه بوده و دیده شده است. البته عکاسان ایرانی در این امر تأثیر به سزایی داشته‌اند و توانسته‌اند با به ثبت رساندن تصاویر مختلفی از این مراسم آیینی در جشنواره‌های جهانی دیده شده و توجه جهانیان را به خود جلب کنند.

عکاسان، مراسم‌ آیینی محرم را بارها از جنبه‌های مختلف به ثبت رسانده‌اند؛ گاه تعزیه و سوگواری‌شان، گاه دسته‌های سینه زنی و زنجیرزنی و گاه گل مالی در نقاط غربی ایران را.

ایسنا در گزارش پیش رو گزیده‌هایی از عکس‌های به ثبت رسیده در ایام محرم که در جشنواره‌های مختلف درخشیده‌اند را به نمایش گذاشته است:

غم و اندوه

این تصویر صبح عاشورا توسط سعید عرب‌زاده در سال ۹۶ در استان لرستان، خرم آباد به ثبت رسیده است. این اثر در جشنواره‌های چین و امریکا جایزه گرفته است.

عکاس درباره ثبت این عکس به ایسنا گفته است که حس سوژه و غم خاصی که در چهره فرد بود او را متاثر و به همین دلیل این سوژه را انتخاب کرد.

عکس: سعید عرب زاده

دعا در کنار دریا

این اثر متعلق به احسان مرتضوی است و روبان افتخار جشنواره Perspective کشور هند را دریافت کرده است.

عکس: احسان مرتضوی

سیگار

این اثر هم توسط احسان مرتضوی به ثبت رسیده و تقدیر هیات داوران جشنواره tajik photo art کشور تاجیکستان، مدال طلای سال جشنواره VOJVODINA کشور صربستان و مونته نگرو، مدال طلای فیاپ جشنواره ECOLOGICAL کشور اسلوونی، صربستان و بلغارستان، ۲ تقدیر هیات داوران جشنواره ECOLOGICAL کشور صربستان، اسلوونی و بلغارستان را به دست آورده است.

عکس: احسان مرتضوی

اسب‌ها

اثر دیگری از احسان مرتضوی مدال برنز جشنواره IuP PTOTO کشور چین را دریافت کرده است.

عکس: احسان مرتضوی

غم و اندوه

تصویر پیش رو جزو آثار سیدعلی درمیانی است. عکس «غم و اندوه» جشنواره‌های زیادی از جمله جشنواره the Mahfuz Ullah Memorial کشور بنگلادش پذیرفته شده و مدال BPS را دریافت کرده است.

این عکس همچنین در جشنواره Arbella TV 2016 کشور ترکیه، جشنواره sedventure 2016 ترکیه، جشنواره International Salon of Photography NOWRUZ 2016 کشور تاجیکستان، جشنواره the Kenya Culture&Tourism Directorate International Photography Competition 11 کشور ترکیه پذیرفته شده است.

دریافت مدال طلای جشنواره Gold PSA، جشنواره th NBPC INTERNATIONAL SALON of PHOTOGRAPHY ۲۰۱۹ (Digital) کشور هند و دریافت روبان افتخار NBPC RIBBON از دیگر موفقیت هایی است که درمیانی با این عکس کسب کرده است.

عکس: سید علی درمیانی

عکس «عصر انتظار»

این عکس با اقتباس از تابلو عصر عاشورا اثر استاد فرشچیان، توسط یک گروه کامل از جمله عکاس، کارگردان، طراح لباس، نورپرداز و صحنه پرداز خلق شده و پذیرفته شده در جشنواره sedventure کشور ترکیه و دریافت روبان افتخار فیاپ FIAP Mention، پذیرفته شده در جشنواره Perspective Four - International Salon of Fine Art Photography 2016 کشور هند و دریافت دیپلم افتخار Diploma from Salon، پذیرفته شده در جشنواره AFAN 2017 International Exhibition of Photography کشور عربستان و دریافت جایزه، پذیرفته شده در جشنواره 11th Konya Culture & Tourism Directorate International Photography Competition کشور ترکیه و دریافت نشان افتخار و پذیرش در بیش از ۵۲ جشنواره از سراسر دنیا است.

عصر انتظار

صبح

عکس صبح سیدعلی درمیانی هم پذیرفته شده در جشنواره VICTOR POLYNSKY AWARD 2016 INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHY کشور قرقیزستان، پذیرفته شده در جشنواره Varna 2016 کشور بلغارستان و دریافت مدال نقره جشنواره PSA silver است. این عکس در بیش از ۴۸ جشنواره از سراسر دنیا پذیرش شده است.

عکس: سیدعلی درمیانی

