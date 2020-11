دلیل ترخیص نشدن خودروهای بنز، بی.ام.و و پورشه از گمرکها

مدیر کل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد در مورد خودروهای وارداتی که نتوانستند مجوز ورود به کشور را بگیرند، گفت: سازمان ملی استاندارد با استفاده از گزینه‌ها و راهکارهای موجود نتوانسته اطمینان حاصل کند که آیا این خودروها استانداردهای ۸۵ گانه اتحادیه اروپا را پاس می‌کنند یا خیر؛ چراکه در مواردی بخشی از الزامات فنی یا قطعات خودروها در کشورهای مختلف جابجا می‌شود، بنابراین قطعاتی که کارخانه روی خودرو نصب کرده و بر مبنای آن استاندارد گرفته تعویض می‌شود که باید مدارکی دال بر اینکه چنین روندی اتفاق نیفتاده وجود داشته باشد.

به گزارش ایسنا، اخیرا طی بازدید مسئولان قضایی از گمرک شهید رجایی در رابطه با بررسی نحوه ترخیص کالاهای اساسی دپو شده در گمرکها، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان این موضوع را مطرح کرد که برای شماره گذاری خودرو تائیدیه اداره استاندارد لازم است ولی سازمان ملی استاندارد طی نامه ای اعلام کرده که چند مدل خودرو از جمله بنز، بی‌ام‌دبلیو، پورشه و تویوتا مورد تایید نبوده و با استاندارد ملی مطابقت ندارند. در این رابطه مدیر کل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد، درباره چرایی عدم دریافت استاندارد از سوی خودروهای مطرح جهان به ایسنا توضیحاتی ارائه داد.

تقی تقی پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه از دی ماه سال ۱۳۹۶ تعداد استانداردهای خودرو از ۵۵ به ۸۵ مورد ارتقا پیدا کرد، اظهار کرد: استاندارد اتحادیه اروپا نیز ۸۵ گانه است و استاندارد ایران از استاندارد اتحادیه اروپا اقتباس شده است. در این شرایط علت اینکه برخی خودروها نمی‌توانند به کشور وارد شود، این است که بعد از ۸۵ گانه شدن استانداردها، از سازمان ملی استاندارد تایید نوع دریافت نکرده اند. اگر قبلا استاندارد ۵۵ گانه را دریافت کرده اند هم مستندات جدیدی ارائه نکردند که نشان دهد بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا ساخته شده است.

وی با بیان اینکه خودروها در اتحادیه اروپا پلاکی به نام whole vehicle دارند که نوع خودرو را مشخص می‌کند، گفت: مشخصات فنی خودرو و استاندارد ۸۵ گانه در پلاک whole vehicle ثبت شده است؛ بنابراین مشکلی برای ترخیص خودروهای دارای whole vehicle وجود ندارد. حتی در شرایطی که مستندات فنی خودرو به صورت جداگانه در بخش‌های مختلف خودرو، گزینه‌های استاندارد ۸۵ گانه را پاس کرده باشد، با شناسایی پلاک‌های جداگانه به آنها مجوز ورود داده شده است.

به گفته این مقام مسئول، در مورد خودروهایی که نتوانستند مجوز ورود بگیرند، سازمان ملی استاندارد با استفاده از گزینه‌ها و راهکارهای موجود نتوانسته اطمینان حاصل کند که آیا خودروها استانداردهای ۸۵ گانه اتحادیه اروپا را پاس می‌کنند یا خیر. از طرف دیگر در مواردی بخشی از الزامات فنی یا قطعات خودروها در کشورهای مختلف جابجا می‌شود، بنابراین قطعاتی که کارخانه روی خودرو نصب و بر مبنای آن استاندارد گرفته تعویض می‌شود.

وی افزود: بنابراین اگر خودرویی به صرف اینکه بنز، بی ام دبلیو یا دیگر برندهای معروف دنیا است، وارد و به وسیله آن به مصرف کننده آسیبی وارد و مشخص شود خودروی صفر دستکاری شده بوده، سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند پاسخگو باشد.

آیا نیاز امروز جامعه خودروی لوکس است؟

تقی پور با بیان اینکه مطرح کردن مشکل ترخیص خودرو به عنوان بخشی از مشکل دپوی کالاهای اساسی برای سازمان ملی استاندارد جای سوال دارد، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد برای واردات گندم، برنج و غیره عموما همکاری داشته، اما آیا خودروی لوکس کالای اساسی محسوب می‌شود یا نیاز جامعه در حال حاضر واردات این نوع کالاها است؟

تقی پور با بیان اینکه کالاهایی که مجوز ورود به کشور را دریافت نکرده‌اند یا ثبت سفارش ندارند یا حجم موتورشان بیش از ۲۵۰۰ سی سی است یا اینکه از سازمان ملی استاندارد تایید نوع ندارند، تصریح کرد: از بیش از ۱۳ هزار خودروی دپو شده، ۱۴۰۰ دستگاه در گمرکها باقی مانده که نتوانسته اند با الزامات طراحی شده و راهکارهای پیش بینی شده از سوی سازمان ملی استاندارد منطبق شود؛ بنابراین به سازمان ملی استاندارد حق بدهید؛ چراکه نمی‌تواند برای کالایی که هیچ شناسایی از آن نداریم و فقط نام برندهای معروف دنیا را دارد گواهی صادر کند؛ در صورتی که ممکن است مستندات فنی خودرو که به صورت ایمارک در قطعات فنی خودرو قابل ردیابی هستند برای ناظران استاندارد قابل شناسایی نباشد، اما به نام یک خودروی استاندارد وارد کشور شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد در ادامه در پاسخ به انتقاداتی که به دریافت استاندارد از سوی خودروی پراید مطرح شده است نیز گفت: در همه دنیا برای بخشی از تولید داخل مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود. البته سازمان ملی استاندارد هم تولید خودروی پراید و ۴۰۵ را به همین دلیل متوقف کرد.

سازمان اموال تملیکی می‌توانست با مراجعه به نمایندگی های رسمی این خودروها مشخصات لازم را احصا کند

تقی پور در ادامه اقدامات سازمان ملی استاندارد در زمینه این ۱۴۰۰ خودرو را در چارچوب قانون توصیف کرد و گفت: در حال حاضر این خودروها به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده، اما قبل از این، سازمان ملی استاندارد همه راه‌های پیش بینی شده برای حل مشکل آنها را بررسی کرد که خودروها حائز هیچ کدام از شرایط نبودند. به طور کلی هیچ مستند قانونی یا دستاویز دیگری وجود ندارد که بر مبنای آن بتوان خودروها را ترخیص کرد. ضمن اینکه قبلا به سازمان اموال تملیکی اعلام کردیم به نمایندگی های رسمی این خودروها در داخل کشور مراجعه کند تا از طریق ارتباط نمایندگی‌ها با شرکت مادر با ارایه وین نامبر (VIN) مشخصات فنی، سطح استاندارد خودرو (۸۵گانه بودن) و ایمارک‌های قطعات خودرو را احصا کند تا بتوانیم با گواهی رسمی، تایید نوع کلی را برای آنها صادر کنیم؛ اما سازمان اموال تملیکی نتوانست از این راهکار استفاده کند.

وی افزود: همانطور که گفته شد اگر این خودروها پلاک whole vehicle که به عنوان امکان تردد خودرو در اتحادیه اروپا است را داشتند، امکان اعلام نظر برای ترخیص آنها وجود داشت، اما این خودرو ها فاقد پلاک whole vehicle چه به صورت یکپارچه و چه بصورت مجزا بودند.

شش دستگاه بنز گواهی تایید گرفتند

البته به گفته این مقام مسئول، سازمان ملی استاندارد برای خودروی بنز با نام تجاری c-class c۲۰۰ مدل ۲۰۵۰۴۲ نوع ۲۰۴ گواهی تایید نوع صادر کرده و سازمان اموال تملیکی در حال ترخیص شش دستکاه از آن است.

