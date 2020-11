«کلاس رانندگی» از جشنواره انگلیسی جایزه گرفت

فیلم کوتاه مرضیه ریاحی از دومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «هبدن بریج» انگلستان جایزه گرفت.

به گزارش ایسنا، در این دوره از این رویداد سینمایی، در مجموع ۹ فیلم کوتاه فینالیست جشنواره بودند و «کلاس رانندگی» تنها نماینده ایران در جشنواره بود.

جایزه دوم بخش فیلم کوتاه جشنواره به «کلاس رانندگی» به کارگردانی مرضیه ریاحی به نمایندگی از ایران اهدا شد.

«کلاس رانندگی» پیش از این جایزه زردآلوی طلایی شانزدهمین جشنواره فیلم «زردآلوی طلایی» ارمنستان، جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و دومین جشنواره جهانی فیلم «مذهب امروز» ایتالیا، جایزه هیات داوران هجدهمین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان «توپاز» آمریکا، جایزه بهترین فیلم کوتاه بیستمین جشنواره جهانی فیلم «اوهای» آمریکا، جایزه بهترین فیلم کوتاه چهل و دومین جشنواره جهانی فیلم‌های مستقل Big Muddy آمریکا، جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و یکمین جشنواره جهانی فیلم Through Women’s Eyes آمریکا، جایزه بهترین فیلم به انتخاب تماشاگران بیست و پنجمین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان «آیچی» ژاپن، جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش بین‌الملل ششمین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان دوبلین ایرلند، جایزه بهترین فیلم کوتاه درام سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم I will tell انگلستان، جایزه بهترین بازیگر زن برای لیندا کیانی از دوازدهمین جشنواره‌ فیلم‌های ایرانی سانفرانسیسکو آمریکا، جایزه ویژه هیات داوران سیزدهمین جشنواره جهانی فیلم‌های زنان سئول کره جنوبی، جایزه دوم بخش فیلم کوتاه دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم SiciliAmbiente ایتالیا، جایزه بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه جشنواره جهانی فیلم‌های زنان «بیروت» لبنان برای مرجان ریاحی و دیپلم افتخار هفتمین جشنواره LIFE AFTER OIL ایتالیا را به دست آورده است.

دومین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «هبدن بریج» انگلستان ۱۹ نوامبر (29 آبان) برگزیدگانش را معرفی کرد.

