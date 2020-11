در حالی که پیش‌بینی می‌شود فروش مکمل‌های غذایی از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد اما به گفته یک متخصص بیماری‌های عفونی در دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ویسکانسین، هیچ مکمل جادویی برای تقویت سیستم ایمنی بدن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، پروفسور "باری فاکس"، متخصص بیماری‌های عفونی در دانشکده پزشکی و بهداشت عمومی دانشگاه ویسکانسین با تاکید بر اینکه هیچ مکمل جادویی برای تقویت سیستم ایمنی وجود ندارد، یادآور می‌شود: داشتن یک رژیم غذایی مناسب، خواب کافی و ورزش منظم همراه با تمریناتی مانند مدیتیشن یا یوگا برای کاهش استرس، بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی بدن است.

هرچند بنابر مقاله‌ای که به تازگی در نشریه تخصصی Web MD منتشر شده، نتایج مطالعات گوناگون نشان‌ می‌دهد برخی از مکمل‌ها ممکن است برای مبارزه با عفونت فوایدی داشته باشند.

یکی از این مکمل ها ویتامین C است. به نظر می‌رسد ویتامین C نقشی در جلوگیری از عفونت‌های تنفسی نداشته باشد ولی طول دوره این عفونت‌ها را کوتاه می‌کند. البته دوزهای زیاد ویتامین C و بالای ۵۰۰ میلی‌گرم در روز می‌تواند باعث ناراحتی‌های گوارشی شود و خطر ابتلا به آب مروارید و خطر سنگ کلیه را در برخی افراد افزایش دهد.

همچنین تحقیقات اخیر نشان می‌دهد افرادی که دارای سطح پایین ویتامین D هستند، به احتمال زیاد به موارد شدید کووید ۱۹ مبتلا می‌شوند. در عین حال دوزهای اضافی این ویتامین و مصرف بیش از ۶۰ هزار واحد در روز برای چندین ماه می‌تواند سمی باشد و باعث تهوع، استفراغ، ضعف، درد استخوان و مشکلات کلیوی شود.

ویتامین E نیز برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن در سالمندان سودمند است. کمبود ویتامین E می‌تواند مانع فعالیت سلول‌های ایمنی بدن شود که این امر در بزرگسالان خطرآفرین است.

زینک یا همان "روی" نیز می‌تواند مدت زمان سرماخوردگی را بعد از شروع علائم کوتاه کند. بر اساس داده‌های مجله Royal Society of Medicine، بهبودی سریع ناشی از سرماخوردگی در کسانی که مقادیر کافی زینک دریافت می‌کنند، سه برابر بیشتر از سایرین است. برای تأثیرگذاری، روزانه به ۸۰-۱۰۰ میلی گرم زینک نیاز دارید. زینک خطر ابتلا به ذات‌الریه را نیز در افراد مسن کاهش می‌دهد.

اما شواهد در مورد مصرف پروبیوتیک‌ها برای جلوگیری از عفونت‌های تنفسی متفاوت است. با این حال ثابت شده که مصرف آنها طول دوره عفونت‌های تنفسی را کوتاه و التهاب بدن را از بین می‌برد.

به گزارش دویچه‌وله، با این وجود همواره به خاطر داشته باشید که تحقیقات در مورد اثربخشی صددرصدی مکمل‌های غذایی، بسیار محدود است. به علاوه، ثابت شده که بهتر است نیاز خود به مصرف ویتامین‌ها را از راه غذاهای گوناگون تأمین کنیم نه مکمل‌ها.

