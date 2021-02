سومین جشنواره بین‌المللی «ایران‌نما» با رویکرد ایران‌شناسی برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، سومین جشنواره «بین‌المللی ایران‌نما» ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به همت واحد مستقل فناور «فیفتاو» و با حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی در برج آزادی تهران برگزار می‌شود.

مجموعه بین‌المللی فیفتاو با عنوان «نخستین نمایشگاه و تور آکادمی بین‌المللی در جهان» در اتریش به ثبت رسیده و در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی تهران مستقر است و هر سال جشنواره بین‌المللی «ایران‌نما» را برگزار می‌کند. همایش پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی، همایش مقاله‌های ایران‌شناسی، همایش نشریه‌های ایران‌شناسی، جشنوارۀ قاب عکس ایران، نمایشگاه هنر و صنایع‌دستی ایران و پویش شهروند پایدار کشور از جمله بخش‌های این جشنواره است که در اردیبهشت سال آینده چهار بخش اصلی پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی، نشریه‌های ایران‌شناسی، قاب عکس ایران و پویش شهروند پایدار برگزار خواهد شد. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ اعلام شده است.

همایش پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی

همایش پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی در جریان این جشنواره، به دبیری پروفسور حسین بیک‌باغبان (رییس مرکز دانشگاهی (انجمن) مطالعات و پژوهش‌های ایرانی آلزاس فرانسه و استاد افتخاری در دانشگاه استراسبورگ فرانسه) برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش که در محورهای ایران‌شناسی، باستان‌شناسی، اسطوره‌شناسی، نمادشناسی، زبان‌های باستانی، زبان و ادبیات فارسی، تاریخ، فرهنگ عامه، میراث فرهنگی، آداب و رسوم، اقوام، پوشاک محلی، صنایع‌دستی، معماری و شهرسازی، فلسفه و عرفان، میراث طبیعی و گردشگری برگزار می‌شود، لازم است چکیده‌ای مبسوط از پایان‌نامۀ خود را به همراه فرم ثبت‌نام به پست الکترونیک جشنواره fiftawiranologythesis@gmail.com ارسال کنند که نمونه چکیده مبسوط و فرم ثبت‌نام در سایت www.fiftaw.com و همچنین در کانال تلگرامی @FIFTAW موجود است.

نشریه‌های ایران‌شناسی

همایش نشریه‌های ایران‌شناسی به دبیری پرفسور حسین بیک باغبان دومین بخش جشنواره است و به نشریه‌ها و مجلات اختصاص دارد و با محورهای پایان‌نامه‌های ایران‌شناسی برگزار می‌شود. برای شرکت در این همایش، لازم است مدیرمسوول یا سردبیر نخستین و آخرین شماره از نشریۀ خود را در فایل PDF به پست الکترونیک همایش fiftawjournal@gmail.com ارسال کنند.

قاب عکس ایران

بخش سوم این رویداد، جشنوار قاب عکس ایران است که به دبیری زینب شاه‌علی برگزار می شود و هیأت داوران این بخش را دکتر مهدی مقیم‌نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر تهران)، دکتر حسن رجبی‌نژاد مقدم پاپکیاده (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان)، رضا دیده‌بان (عضو هیأت موسس و استادیار دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت سینمایی فانوس سبز، مدیرمسؤول شرکت فرهنگی هنری One to One در استانبول ترکیه)، محسن خیرخواه (مدرس دانشکدۀ هنر یزد) و علی نجات‌بخش (مدرس دانشکدۀ هنر سپهر اصفهان) تشکیل می‌دهند.

دریافت آثار جشنواره در دو بخش مردم‌شناسی یا مستند، لنداسکیپ یا منظره‌نگاری و در موضوعاتی شامل مراسم و آداب سنتی، بوم‌گردی، پوشش‌های محلی، جاذبه‌های گردشگری، جاذبه‌های طبیعی، بناها و اماکن تاریخی از طریق پست الکترونیک جشنواره fiftawphoto@gmail.com صورت می‌گیرد.

عکس‌های منتخب به مدت ۱۰ روز در تالار آیینه برج آزادی تهران نمایش داده می‌شوند.

پویش شهروند پایدار کشور

پویش شهروند پایدار کشور چهارمین بخش «ایران‌نما» است که به دبیری علی شادلو، مدرس و مشاور گردشگری برگزار می‌شود. از علاقه‌مندان درخواست می‌شود عکس‌ها یا فیلم‌هایشان از پویش جمع‌آوری زباله را در صفحه اینستاگرام خود استوری کرده و صفحه iran_aks_mobile را منشن کنند.

آثار برگزیده جشنواره بین‌المللی ایران‌نما در قالب کتاب چاپ می‌شود. این مجموعه دارای مجله‌ای بین‌المللی و چهارزبانه است که عکس‌ها و مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌ها، پس از پذیرش در دبیرخانه و رضایت افراد در آن نیز منتشر خواهد شد، به این ترتیب منبع جامعی از پژوهش‌های ایران‌شناسی به چهار زبان زندۀ دنیا به جهانیان عرضه خواهد داشت.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در هر یک از بخش‌های جشنواره می‌توانند به سایت www.fiftaw.com مراجعه کنند.

