ایسنا/خراسان رضوی اختلال استخوان‌زایی شایع‌ترین شکل ژنتیکی بیماری شکننده استخوان است و منجر به نقص در بافت استخوان و همبند می‌شود. بیماران مبتلا به اختلال استخوان‌زایی ممکن است به‌دلیل اختلال در عملکرد مفصل که تا حدی ناشی از تاندینوپاتی است، از نظر حرکتی مشکلات قابل‌توجهی داشته باشند.

به نقل از فیز، محققان کالج پزشکی بیلور، تگزاس آمریکا، مکانیسم علامت‌دهی پروتئین که باعث ایجاد این اختلال می‌شود را شناسایی کردند و دریافتند که مهار این مسیر علامت‌دهی می‌تواند از بروز مشکلات تاندینوپاتی در مدل‌های موش پیشگیری کند.

محققان مدل‌های موش مبتلا به اختلال استخوان‌زایی که در آنها ژن Fkpb۱۰ در تاندون‌ها و رباط‌ها حذف شده بود را مورد بررسی قرار دادند. موش‌ها دچار انقباض شدند، وضعیتی که در آن تاندون‌ها سفت شده و منجر به سفتی مفصل و محدودیت حرکت می‌شود.

محققان با حذف ژن Fkpb۱۰ مشاهده کردند که همچنان التهاب در مفاصل و تشکیل موضعی قطعات غضروف در تاندون که هر دو از علائم تاندینوپاتی مزمن هستند وجود دارد. این علائم همزمان با افزایش بیان ژنی است که بر تمایز سلول تاثیر می‌گذارد.

دکتر برندان لی، محقق ارشد تحقیق و رابرت و جنیس مک نایر، دارای کرسی اهدایی در زمینه ژنتیک مولکولی و انسانی، استاد و رئیس گروه ژنتیک مولکولی و انسانی در بیلور گفت: «ما پروتئین علامت‌دهنده مهمی را به نام خارپشت (hedgehog) کشف کردیم که در کنترل تشکیل غضروف نقش اساسی دارد.»

این گروه تحقیقاتی به سرپرستی لی و همیار فوق دکترا وی، دکتر جوهیون لیم قصد داشتند، تعیین کنند که آیا مهار ژنتیکی و دارویی در مسیر علامت‌دهی خارپشت می‌تواند از بروز علائم تاندینوپاتی پیشگیری کند یا خیر.

لی، مدیر مرکز طب اسکلتی و زیست‌شناسی در بیلور و مدیر مشترک برنامه بیماری‌های استخوان رولانت و بردن در تگزاس گفت: «با دادن یک مهار کننده خارپشت علامت‌دهنده مورد تایید سازمان غذا و دارو (FDA)، انقباض و تخریب تاندون را به تاخیر انداختیم و عملکرد مفصلی را طبیعی کردیم. ما باور داریم که این تحقیق می‌تواند الگویی برای درمان تاندینوپاتی نه تنها در بیماران مبتلا به اختلال استخوان‌زایی، بلکه شاید در جمعیت عمومی نیز باشد.»

در آینده، محققان همچنین تلاش خواهند کرد تا تعیین کنند که آیا هدف‌گیری مسیرهای التهابی و همچنین علامت‌دهی خارپشت می‌تواند از تاندینوپاتی پیشگیری بیشتری کند یا خیر.

شایان‌ذکر است، تاندینوپاتی که تاندینوز نیز نامیده می‌شود، به تجزیه کلاژن در یک تاندون اشاره دارد. این امر علاوه بر کاهش انعطاف‌پذیری و دامنه حرکت، باعث سوزش می‌شود در حالی که تاندینوپاتی می‌تواند بر روی هر تاندون تاثیر بگذارد اما بیشتر در تاندون آشیل دیده می‌شود.

نتایج این تحقیق در مجله Sciences Proceedings of the National Academy of منتشر شده است.

