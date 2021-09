خدمات جدید دولت همراه چیست؟

در حال حاضر خدماتی از جمله استعلام مدرک تحصیلی، رهگیری مرسوله پستی، پرداخت قبوض و تعداد خطوط مشترکان تلفن ثابت و سیار با استفاده از دولت همراه امکان‌پذیر است و به‌تازگی نیز سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت به سامانه دولت همراه متصل شده است.

به گزارش ایسنا، با بهره‌گیری از سامانه دولت همراه، مردم می‌توانند به جای مراجعه‌ی حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند. هم‌چنین حل چالش‌های آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهره‌وری، مهم‌ترین دستاوردهای دولت همراه است. دولت همراه یکی از ابزارهای این است که منابع موجود را محور قرار داده و می‌توان اقتصاد را شکل داد.

البته پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه‌هایی هستند که افتتاح آن‌ها تازه سرآغاز فعالیت‌های لازم در این طرح‌ها به شمار می‌رود و آغاز به کارشان، به این معنا نیست که کاملا به اتمام رسیده‌اند؛ بلکه لازم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و سهولت در بروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.

به گفته تحلیلگران، اگر در راستای تسریع راه‌اندازی دولت الکترونیک تلاش کنیم، فساد کاهش‌ می‌یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. با دولت همراه به جای این‌که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می‌توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروه‌هاست. دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.

سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت به دولت همراه متصل شد

در حال حاضر استعلام مدرک تحصیلی، رهگیری مرسوله پستی، پرداخت قبوض و تعداد خطوط مشترکان تلفن ثابت و سیار با استفاده از دولت همراه امکان‌پذیر است. همچنین چندی پیش مجید حقی -معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- از اتصال سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت به سامانه دولت همراه از ابتدای شهریورماه سال جاری خبر داد و گفت: در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هماهنگی‌های انجام‌شده میان رگولاتوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، تمام مشترکانی که مایل به سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت خود هستند، علاوه بر مراجعه به نرم‌افزارهای مدیریت اپراتور مورد نظر خود، می‌توانند با مراجعه به سامانه دولت همراه به آدرس اینترنتی https://mob.gov.ir ، سیم‌کارت مورد نظر را سلب امتیاز کرده و از مالکیت خود خارج کنند.

از بهمن ماه ۱۳۹۹ با ابلاغ رگولاتوری امکان سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت، در اپلیکیشن‌های اپراتورهای تلفن همراه (MNO) و اپراتورهای مجازی (MVNO) فراهم شد. علاوه بر سامانه دولت همراه، مشترکان برای سلب مالکیت سیم‌کارت در اپراتورهای سیار می‌توانند به اپلیکیشن همراه من (my mci) در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من (my rightel) در رایتل و پورتال یا اپلیکیشن اپراتورهای مجازی (MVNO) مراجعه کنند.

بدین‌ترتیب اپراتورها بعد از دریافت درخواست مشترک برای سلب امتیاز مالکیت، بررسی سیستماتیک را آغاز کرده و با ارسال رمز یک‌بار مصرف (OTP) به مشترک، احراز هویت را انجام می‌دهند و در صورت تطابق مالکیت سیم‌کارت با اطلاعات فرد متقاضی، درخواست سلب امتیاز مالکیت انجام می‌شود. مشترکان برای اطلاع از سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده است، می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در بخش حقوق کاربران وارد منوی استعلام سرویس‌های مشترکین شده و یا به آدرس اینترنتی https://mobilecount.cra.ir مراجعه کرده و از تمام سرویس‌ها و شماره‌های تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.

انتهای پیام