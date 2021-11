از معرفی گروه هیات انتخاب ، نمایش های ویژه تا ۱۱ فیلم اوج در حقیقت

معرفی اعضای هیات انتخاب مستندهای بلند پانزدهمین بخش مسابقه ملی جشنواره «سینماحقیقت»، اعلام اسامی فیلم های نمایش ویژه و حضور ۱۱ فیلم اوج در این رویداد از جمله خبرهای سینما حقیقت است.

به گزارش ایسنا به نقل از واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سیاوش سرمدی، وحید فرجی و پژمان مظاهری‌پور اعضای هیات انتخاب مستندهای بلند بخش مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» به انتخاب آثار پرداختند.

سیاوش سرمدی متولد سال ۱۳۵۷ در تهران، فیلمنامه نویس و کارگردان سینمای مستند است. او مستندهای «ادواردو»، «امام موسی صدر»، «داوطلب مرگ»، «بدنبال حقیقت»، «۲۸ ماه صفر»، «معتاد به نفت»، «تهران تقاطع سئول»، «سوریه پرونده یک بحران» و فیلم سینمایی «منصور» را کارگردانی کرده است.

وحید فرجی متولد سال ۱۳۵۸ در تهران، کارگردان، تدوینگر، فیلمبردار و عکاس، دانش آموخته رشته عکاسی است. «جنگ پنهان»، «پارسیان زنگبار»، «تولید در زمین سوخته»، «خاطرات نارنجی»، «غزال ایرانی»، «روزهای آزادی»، «پسران سعود»، «مسیر نو» و «محسن ژاپنی» تعدادی از آثار این مستندساز است. کسب لوح تقدیر جشنواره فیلم عمار برای مستند «غزال ایرانی»، برگزیده جشنواره اتحادیه تلویزیون کشورهای اسلامی برای مستند «پارسیان زنگبار»، مقام اول جشنواره ایران ساخت برای مستند «غزال ایرانی» و... را می‌توان به عنوان بخشی از افتخارات این فیلمساز سینمای مستند اشاره کرد.

پژمان مظاهری‌پور متولد ۱۳۵۲ دانش آموخته کارگردانی سینما است. از آثار او می‌توان به مستندهای «هگمتانه»، «بر کرانه‌های کاسپین»، «ایزگام دشت»، «تنگه کافرون»، «اسرار تخت‌جمشید» و... اشاره کرد. مظاهری‌پور عضو هیات مدیره ایکوموس سازمان بین‌المللی حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی است.

حضور ۷ فیلم در بخش «نمایش‌های ویژه» سینماحقیقت



در بخش نمایش‌های ویژه Special Screening پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، ۷ فیلم به نمایش گذاشته می‌شود.

۷ فیلم مستند از ۶ کشور که در جشنواره های معتبر جهانی حضور داشته‌اند، در بخش نمایش‌های ویژه پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت روی پرده می‌روند.

این مستندها در فستیوال‌هایی چون هات داکس، ایدفا، ساندنس، ویزیون دو رئل، لوکارنو و ... موفق به دریافت جایزه شده‌اند. ۷ فیلم مستند حاضر در بخش نمایش‌های ویژه عبارتند از:

گورباچف، بهشت (Gorbachev,Heaven) از لتونی و جمهوری چک

نمسیس، الهه انتقام (Nemesis) از سوئیس

از دریای خروشان (From the Wild Sea) از دانمارک

صبایا (Sabaya) از سوئد

رییس جمهور(President) از دانمارک

هیچ چیز بدون خورشید (Nothing but the sun) از سوئیس و پاراگوئه

آستروف- جزیره گمشده (OSTROV - LOST ISLAND) از سوئیس

سازمان هنری رسانه‌ای اوج با ۱۱ اثر در پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت حضور خواهد داشت.

ازمان هنری رسانه‌ای اوج؛ سازمان هنری رسانه‌ای اوج امسال و با ۱۱ اثر در بخش‌های مسابقه کوتاه (۳فیلم)، مسابقه نیمه بلند(۴ فیلم)، جایزه شهید آوینی(۴ فیلم) و مسابقه اصلی(۳ فیلم) پانزدهمین جشنواره سینما حقیقت حضور خواهد داشت.

موذی (حمید مهاجرانی)، شیرینی فروش(حدیث مهران پور) و خلیفه قاسم(مهرداد خاکی) از تولیدات اومافیلم در بخش مسابقه کوتاه، از ریاضت تا سیاست (امین عباسی)، پرواز بی بازگشت (مسعود دهنوی)، ناقوس دریا (محسن شیرزایی) از تولیدات خانه مستند و برایمان بمان (سمیه کریمی) از تولیدات موسسه دیما در مسابقه نیمه بلند، سرباز شماره صفر (محمد سلیمی راد) تولید باشگاه فیلم رشد، مرگ ماسایوشی (محمد جواد رئیسی) تولید اومافیلم و از ریاضت تا سیاست (امین عباسی) تولید خانه مستند در جایزه شهید آوینی و سرباز شماره صفر (محمد سلیمی راد)، ریتم کند (محسن علیدادی) و ننه مخمل (امیرحسین خلیل زاده) از تولیدات خانه مستند در مسابقه اصلی؛ ۱۱ اثر سازمان هنری رسانه‌ای در پانزدهمین جشنواره سینما حقیقت هستند.

مطالبه گری و عدالتخواهی، معضلات اجتماعی، خانوادگی، زندگی مهاجران، محیط زیست، دزدان دریایی و بین‌الملل موضوعات آثار اوج در جشنواره سینماحقیقت را شامل می‌شود.

انتهای پیام