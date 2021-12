تبریک ضرغامی و دارابی برای ثبت جهانی خوشنویسی ایران

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ثبت جهانی پرونده «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران» را در شانزدهمین نشست کمیته بین‌الدول حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس تبریک گفت.

به‌گزارش ایسنا، پرونده «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران» درحالی ثبت شد که ۱۶ کشور عربی و ترکیه خوشنویسی را به نام خود ثبت کرده‌اند. پرونده ایران در فهرست برنامه‌های خوب پاسداری یونسکو برای محافظت از میراث ناملموس ثبت شده است. این نخستین‌بار است که ایران در فهرست برنامه‌های خوب پاسداری یونسکو برای محافظت از میراث معنوی، یک پرونده را به ثبت می‌رساند.

سیدعزت‌الله ضرغامی در پیامی به مناسبت این ثبت جهانی گفته است: «ثبت جهانی پرونده "برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران" در شانزدهمین نشست کمیته بین‌الدول حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس به عنوان هفدهمین میراث جهانی ناملموس کشورمان، کام مردم فرهنگ‌دوست ایران را شیرین کرد.

کهن‌دیار ایران‌زمین، میراث‌دار گنجینه‌ای از هنرهای والا و متعالی است که خوشنویسی همچون نگینی درخشان بر تارک آن می‌درخشد، هنری دیرینه و قدسی که ریشه در معنویت و الوهیت دارد و ناب‌ترین پیام‌ها و اندیشه‌های لطیف و پاک و مقدس به واسطه آن ترویج، تبیین و ماندگار شده است.

بی‌شک باید مانایی و پایداری این هنر سنتی را بیش از همه وابسته به تعلق خاطر مردم ایران در طول تاریخ به این هنر و علاقه‌مندی آنان به پاسداری از این هنر دانست.

"برنامه پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران" که به ثبت جهانی رسیده‌ است گزارش این علاقه‌مندی‌ها و تلاش‌های وافر است.

این رویداد خجسته را به ملت فرهیخته و هنرپرور ایران اسلامی تبریک و تهنیت می‌گویم و از خداوند متعال استمرار توفیقات فرهنگی و سربلندی نظام جمهوری اسلامی را مسألت دارم.»

علی دارابی ـ معاون میراث‌فرهنگی و قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ نیز در پیام تبریکی گفت: «تلاش‌های ارزنده برای ثبت یکی از مهم‌ترین پرونده‌های میراث ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با وجود موانع و دشواری‌های بسیار به بار نشست و کمیته بین‌الدول حفاظت از میراث‌فرهنگی ناملموس در شانزدهمین نشست خود به جهانی شدن پرونده "برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران" رأی مثبت داد.

این اتفاق مبارک از آن‌رو اهمیت مضاعف می‌یابد که ایران برای نخستین‌بار در فهرست برنامه‌های خوب پاسداری یونسکو برای محافظت از میراث ناملموس پرونده‌ای را به ثبت می‌رساند.

خوشنویسی در ایران برخوردار از اصالتی تاریخی است و ایرانیان از دیرباز در جهت پاسداری از خط و زبان خویش کوشا بوده و هستند، ثبت جهانی خوشنویسی تاییدی بر این دستاورد تاریخی و ملی ایرانیان است.

ثبت جهانی پرونده "برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران" را به عنوان هفدهمین میراث جهانی ناملموس کشورمان تبریک می‌گویم و از تمام کسانی که برای تحقق این موفقیت ارزشمند همت کردند تشکر و قدردانی می‌کنم.»

پرونده ایران با عنوان «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران» The national programme to safeguard the traditional art of calligraphy in Iran ثبت شده است. پیش‌تر ۱۶ اثر دیگر از آداب، آیین‌ها، هنرهای نمایشی، مهارت‌ها، دانش و فرهنگ ایرانی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسیده بود.

