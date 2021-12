مدیر گالری دیلمان با اشاره به لزوم توجه نسبت به هنرمندان خوشنویس اظهار کرد: «حالا که خبرهای ثبت خوشنویسی در یونسکو بار دیگر نگاه‌ها را به این هنر زیبا و اصیل جلب کرده است، مسوولان امر به خوشنویسان معاصر و جوان توجه کنند، انبوهی از استعداد ناب و درخشان مدارج استادی را گذرانده‌اند، خوش‌ترین خط ها را می‌نویسند و در روستاها و شهرهای دور و کوچک به زیبایی‌های دنیا علاوه می‌کنند اما از امرار معاش از راه هنر عاجزند.»

به گزارش ایسنا، هدیه مرتضیان از ثبت جهانی «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران» ابراز امیدوار کرد و گفت: «امیدوارم ثبت جهانی "برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران" در یونسکو سبب شود ما قدر هنر و هنرمندان ایرانی را بدانیم و برای اشاعه آنها در دنیای معاصر متدهای پیشرو را به کار گیریم.»

وی همچنین اضافه کرد: «همه می‌دانیم معتبرترین موزه‌های دنیا خط نوشته‌های ایرانی را چون دُر گرانبها در گنجینه‌های فاخر خویش نگاهداری می‌کنند و همواره بالاترین رکوردها در معتبرترین حراج‌های دنیا به این آثار تعلق می‌گیرد ؛ اما این هنر آبا و اجدادی در سرزمین مادری جفا می‌بیند و آن سان که شایسته است قدر و منزلت نمی‌بیند.»



مرتضیان در ادامه خاطرنشان کرد: «کافی است برای دانستن عیار محبوبیت امروزین خوشنویسی ایرانی، فضاهای هنری و عمومی کشورهای منطقه را جستجو کنیم، از خط نوشته‌های اصیل تا نوآوری‌های این عرصه خواهان زیاد دارد و ما از اشاعه این مهم غفلت می‌کنیم؛ این در حالی است که اگر کار علمی و سیستماتیک درباره تبلیغ و بازاریابی این گونه هنری انجام دهیم هم از منظر معنوی انتقال فرهنگ و جهان‌بینی و هم از منظر مادی ارزآوری ثمرات سرشاری نصیب کشور و هنرمندان مان خواهیم کرد.»

این مدیر گالری در پایان اظهار کرد: «امیدوارم به یمن این اتفاق مبارک، نهادهای تصمیم‌ساز در ایران ضمن فراهم آوردن زمینه های دیده شدن هنر خوشنویسی در داخل و خارج کشور، با در نظر گرفتن مشوق های مناسب، بخش های خصوصی فعال در این عرصه را یاری کنند تا با قدرت و جسارت بیشتری در عرصه های بین المللی برای اعتلای هنر ایران بکوشند.»



به گزارش ایسنا، هنر سنتی خوشنویسی در ایران با عنوان «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران» The national programme to safeguard the traditional art of calligraphy in Iran در شانزدهمین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس درحالی به ثبت رسید که ۱۶ کشور عربی و ترکیه نیز خوشنویسی را در این دوره به نام خود ثبت کرده‌اند.



