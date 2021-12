به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه از این پس می‌توانند برای سلب مالکیت سیم‌کارت خود علاوه بر اپلیکیشن اپراتورها، به سامانه تحت وب دولت همراه مراجعه کنند.

با بهره‌گیری از سامانه دولت همراه، مردم می‌توانند به جای مراجعه‌ی حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند. هم‌چنین حل چالش‌های آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهره‌وری، مهم‌ترین دستاوردهای دولت همراه است. دولت همراه یکی از ابزارهای این است که منابع موجود را محور قرار داده و می‌توان اقتصاد را شکل داد.

البته پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه‌هایی هستند که افتتاح آن‌ها تازه سرآغاز فعالیت‌های لازم در این طرح‌ها به شمار می‌رود و آغاز به کارشان، به این معنا نیست که کاملا به اتمام رسیده‌اند؛ بلکه لازم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و سهولت در بروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.

به گفته تحلیلگران، اگر در راستای تسریع راه‌اندازی دولت الکترونیک تلاش کنیم، فساد کاهش‌ می‌یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. با دولت همراه به جای این‌که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می‌توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروه‌هاست. دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.

اتصال سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت به دولت همراه

در این راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد امامی -مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری- از اتصال سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت به اپلیکیشن دولت همراه از آبان ماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: مشترکان اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای مجازی تلفن همراه از این پس می‌توانند برای سلب مالکیت سیم‌کارت خود علاوه بر اپلیکیشن اپراتورها، به سامانه تحت وب دولت همراه به نشانی mob.gov.ir مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: مشترکان برای اطلاع از سیم‌کارت‌هایی که به نام آنها ثبت شده است، می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس اینترنتی www.cra.ir در قسمت حقوق کاربران وارد بخش استعلام سرویس‌های مشترکان شده و از سیم‌کارت‌های‌ تحت مالکیت و اپراتورهای مربوط به آن مطلع شوند.

امامی با بیان اینکه این سامانه در بهمن ماه سال ۹۹ با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشترکان در سامانه مدیریت حساب مشترکان اپراتورها راه‌اندازی شد، عنوان کرد: مشترکان می‌توانند برای سلب مالکیت سیم‌کارت در اپراتورهای سیار به اپلیکیشن همراه من (my mci) در همراه اول، اپلیکیشن ایرانسل من (my irancell) در ایرانسل، اپلیکیشن رایتل من (my rightel) در رایتل و مدیریت حساب مشترکان اپراتورهای مجازی مراجعه کرده و وارد فرآیند سلب امتیاز شوند.

