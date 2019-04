جزئیات همایش‌های بین‌المللی «وحدت اسلامی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها از دیدگاه قرآن و روایات» و «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن» از سری برنامه‌های جانبی مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان اعلام شد.

این دو برنامه شامل دو همایش با عنوان همایش بین‌المللی «وحدت اسلامی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها از دیدگاه قرآن و روایات» و همچنین همایش بین‌المللی «پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم» است.

در همایش وحدت که 12 دی برگزار می‌شود، از محمد فرهادی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مهدی فیض؛ معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، صلاح زواوی؛ سفیر فلسطین، پروفسور کریستین بونو، محمدجواد مهدوی‌نژاد و حجت‌الاسلام محمدعلی رضایی اصفهانی برای سخنرانی دعوت شده است.

همچنین در بخش ارائه مقاله داوود جمینی، با مقاله شناسایی استراتژی و ارائه راهکارهای عملی تقویت وحدت اسلامی جهان اسلام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی استراتژیک SWOT، هادی داوودی زواره، با مقاله واکاوی رویکرد معرفت‌شناختی جریان سلفی تکفیری به‌عنوان عامل عمده افتراق در وحدت امت اسلامی، محمدرضا مطر الشریفی، با مقاله وحدة الامة خط المعرفة والتطبیق بین دلالات القرآن الکریم و حرکة المعصوم و عبدالهاظم میرزااف، با مقاله ابعاد و گستره وحدت اسلامی در قرآن کریم حضور خواهند داشت.

اعضای پنل داوری نقد و بررسی آثار این همایش حجج‌ اسلام علم‌الهدی، سیدابوالحسن نواب و سیدرضا مؤدب، محمدعلی لسانی فشارکی، جعفر نکونام و ابوالفضل خوش‌منش هستند.

بنا بر این گزارش، در همایش بین‌المللی پژوهش‌های میان ‌رشته‌ای قرآن کریم که 13 دی‌ماه برگزار می‌شود، نیز از هاشمی؛ وزیر بهداشت، علی منتظری؛ رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی، احمد پاکتچی، پروفسور انصار ابوبکرویچ؛ معاون مفتی جمهوری چچن، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه و علیرضا طالب‌پور برای سخنرانی دعوت شده‌اند.

در این همایش علیرضا سیدمنصور به ارائه مقاله How the holy Quran and Neurotheology Mutually Ground Each Other می‌پردازد، همچنین مقاله آسیب‌شناسی مطالعات بین رشته‌ای قرآن کریم در فضای فناوری اطلاعات محور توسط حمیدرضا ایمانی‌فر، مقاله تواتر تاریخی در حوزه قرآن و حدیث توسط محمدحسین احمدی و مقاله معماری و کیفیت زندگی انسان؛ تبیین مفهوم کیفیت در معماری مبتنی بر نظام معرفتی از سوی رضا سامه ارائه خواهد شد.

اعضای پنل نقد و بررسی در این همایش نیز منصور پهلوان، مجید معارف، علی منتظری، مرتضی کریمی‌نیا و حجت‌الاسلام محمدعلی رضایی اصفهانی هستند.

بر اساس این گزارش هر دو همایش در ساعت 18 آغاز می‌شوند و تا ساعت 21 ادامه دارند. علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش‌ها می‌توانند در ساعات مذکور به نشانی تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد مراجعه کنند. همچنین پنجمین مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان از یازدهم تا چهاردهم دی‌ماه برگزار خواهد شد.

