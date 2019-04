برپایی بزرگداشت علی اکبر صادقی هنرمند نقاش، گرافیست، انیماتور و فیلمساز ایرانی، اعلام اسامی فیلم‌های کوتاه بخش «جلوه‌گاه شرق»، معرفی چهار نفر از سخنرانان بخش علمی و دانشگاهی و برنامه کارگاه‌های عمومی باشگاه و وضعیت بلیت‌های رزور اهالی رسانه از تازه‌ترین خبرهای جشنواره جهانی فیلم فجر هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد خبری سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، بزرگداشت استاد علی اکبر صادقی روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه در ساعت ۱۷:۳۰ و با حضور این هنرمند، مسئولان جشنواره جهانی فیلم فجر، جمعی از سینماگران، گرافیست‌ها و انیماتورهای مطرح سینمای ایران در پردیس سینمایی چارسو محل برپایی جشنواره برگزار خواهد شد.

در این مراسم بزرگداشت که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود از علی اکبر صادقی برای بیش از ۶ دهه فعالیت هنری و تأثیرگذاری بر سینمای انیمیشن تجلیل می‌شود.

پس از مراسم بزرگداشت ۶ فیلم انیمیشن کوتاه «من آنم که…»، «گلباران»، «رخ»، «هفت شهر»، «ملک خورشید» و «زال و سیمرغ» در بخش «فیلم های کلاسیک مرمت شده» سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور این هنرمند به نمایش درمی‌آید.

علی اکبر صادقی در سال ۱۳۴۸ از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۴۹ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از اولین هنرمندانی که واحد فیلم و انیمیشن را راه اندازی کردند در این بخش مشغول به کار شد. او از اعضای هیأت داوران بیش از ۱۰ دوره از دوسالانه بین المللی پویانمایی تهران بوده و جوایز متعددی را برای انیمیشن‌ها و طراحی‌هایش دریافت کرده است. او در سال ۱۳۸۸ از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل خدماتش به فرهنگ و هنر ایران به عنوان چهره ماندگار معرفی شد.

صادقی جوایز بسیاری را از جمله مدال طلا از هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تهران در سال ۱۹۷۲، نشان افتخار و تقدیرنامه از جشنواره فیلم کوتاه تامپره در فنلاند در سال ۱۹۷۳، مدال برنز دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کراکو در سال ۱۹۷۴، تقدیرنامه و نشان افتخار از جشنواره بین المللی فیلم انیمیشن در نیویورک در سال ۱۹۷۵، مدال نقره از یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو در سال ۱۹۷۵ دریافت کرده است.

در سال ۲۰۱۸ موزه هنرهای معاصر تهران با اختصاص تمام فضای موزه به آثار و میراث هنری او، از مقام این هنرمند تجلیل کرد.

****

۱۵ فیلم کوتاه ایرانی و خارجی حاضر در بخش «جلوه‌گاه شرق» (مسابقه آسیا) سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند.

از مجموع آثار ایرانی و خارجی رسیده به دبیرخانه سی و هفتمین دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر، ۱۵ فیلم کوتاه نیز برای حضور در بخش فیلم‌های کوتاه «جلوه‌گاه شرق» (مسابقه آسیا) این رویداد انتخاب شده است.

فیلم‌های کوتاه «ملاقات خصوصی» ساخته فرهاد غریبی، «قربانی» ساخته مهدی محمدنژادیان و «سیم ششم» ساخته بهرام عظیمی از ایران و فیلم‌های «۱۹۸۲» ساخته ماریا خَیسی، «وداع» ساخته یی فِی هی، «هوا» ساخته آیژانا کاسیمبِک، «حلقه» ساخته بهروز دولت‌بکوف، «پشمک» ساخته واجیکو چاچکیانی، «کراکر ماهی» ساخته ییغیت اوگار، «طلا» ساخته یونگ چائو لی، «نت صفر» ساخته عذراء یاسین، «کوتوله» ساخته روسلان آقازاده، «شتربان» ساخته شبنم زریاب، «اهرم‌ها» ساخته بویونگ کیم و «دیوار» ساخته پارسنات گوپتا آثار حاضر در بخش فیلم‌های کوتاه «سینمای سعادت» (مسابقه بین‌الملل) سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر هستند.

«ملاقات خصوصی» (Private Meeting) ساخته فرهاد غریبی محصول سال ۲۰۱۸ از ایران است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: زن جوانی که شوهرش در زندان است، برای گذران زندگی خود و دختر کوچکش حاضر به انجام کار خلاف نیست. او نقشه‌ای برای به دست آوردن پول در سر دارد.

«قربانی» (Sacrifice) ساخته مهدی محمدنژادیان محصول سال ۲۰۱۸ از ایران است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دو مرد جوان نیمه شب به گورستان می‌روند تا جسد شخصی را که در کودکی به آنها تعرض کرده، از خاک بیرون بیاورند.

«سیم ششم» (The Sixth String) ساخته بهرام عظیمی محصول سال ۲۰۱۷ از ایران است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سال ۱۳۰۵ در تهران یک نوازنده تار تمام تلاش خود را می‌کند تا موسیقی جدیدش را بر اساس مکانیسم اتومبیل که تازه وارد ایران شده، بسازد.

فیلم‌های خارجی این بخش شامل «۱۹۸۲» (۱۹۸۲) ساخته ماریا خَیسی محصول سال ۲۰۱۸ از لبنان، «وداع» (A Farewell) ساخته یی فِی هی محصول سال ۲۰۱۸ از چین و آمریکا، «هوا» (Air) ساخته آیژانا کاسیمبِک محصول سال ۲۰۱۸ از قزاقستان، «حلقه» (Circle) ساخته بهروز دولت‌بکوف محصول ۲۰۱۸ از روسیه، «پشمک» (Cotton Candy) ساخته واجیکو چاچکیانی محصول ۲۰۱۸ از گرجستان، «کراکر ماهی» (Fish Cracker) ساخته ییغیت اوگار محصول سال ۲۰۱۸ از ترکیه، «طلا» (Gold) ساخته یونگ چائو لی محصول سال ۲۰۱۸ از میانمار(برمه) و تایوان، «نت صفر» (Note Zero) ساخته عذراء یاسین محصول سال ۲۰۱۹ از عراق، «کوتوله» (Short) ساخته روسلان آقازاده محصول سال ۲۰۱۸ از آذربایجان، «شتربان» (The Camel Boy) ساخته شبنم زریاب محصول سال ۲۰۱۸ از فرانسه و تونس، «اهرم‌ها» (The Levers) ساخته بویونگ کیم محصول سال ۲۰۱۸ از کره جنوبی و آمریکا و «دیوار» (The Wall) ساخته پارسنات گوپتا محصول سال ۲۰۱۹ از هند است.

****

اسامی چهار نفر از اندیشمندان سینمای جهان که در بخش علمی و دانشگاهی سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر سخنرانی می‌کنند، اعلام شد.

پروفسور جان هیل استاد دپارتمان هنرهای رسانه در رویال هالووی دانشگاه لندن به عنوان سخنران در کارگاه‌های «سیاست گذاری سینمایی در عصر جهانی‌شدن»، «سینما و سایر رسانه ها» و «جایگاه سینمای ایران در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی» در بخش علمی و دانشگاهی سی و هفتیمن جشنواره جهانی فیلم فجر حضور خواهد داشت.

وی دکترای خود را از دانشگاه یورک دریافت کرده و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ مدیر پژوهش در دپارتمان هنرهای رسانه رویال هالووی بوده است. از میان آثار وی می‌توان به کتاب «رویکردهای انتقادی در مطالعات فیلم» (انتشارات دانشگاه آکسفورد) تألیف مشترک با پاملا چرچ گیبسون که توسط علی عامری مهابادی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات سوره مهر (۱۳۸۸) منتشر شده است، اشاره کرد.

دیگر مهمان بخش علمی و دانشگاهی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر پروفسور سویونگ کیم عضو هیأت مؤسس و بنیانگذار چندین جشنواره سینمایی در کره جنوبی است که در کارگاه‌های «سیاست گذاری سینمایی در عصر جهانی‌شدن»، «مطالعات جشنواره سینمایی»، «مطالعات سینمای جهان» و «جایگاه سینمای ایران در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی» به عنوان سخنران حضور خواهد داشت.

وی فارغ التحصیل مطالعات سینمایی از دانشگاه نیویورک و استاد مطالعات سینمایی در دانشگاه هنرهای ملی کره جنوبی است. پروفسور سویونگ کیم در دانشگاه‌های یو. سی برکلی، دانشگاه دوک و دانشگاه کالیفرنیا ایرواین و دانشگاه آزاد برلین تدریس کرده و همچنین به عنوان پژوهشگر در انیستیتو پژوهش آسیا و دانشگاه ملی سنگاپور به مطالعه و تحقیق مشغول بوده است.

از تالیفات پروفسور کیم می‌توان به آثاری همچون «اشباح مدرنیته: سینمای فانتاستیک کره» (۲۰۰۲)، «سینما: گل آبی در سرزمین تکنولوژی» (۱۹۹۷) اشاره کرد.

همچنین پروفسور ماریکه دِوالک دانشیار مطالعات رسانه و مدیر «برنامه هنرها و جامعه» در دانشگاه اوترخت هلند برای سخنرانی در کارگاه‌های «سیاست گذاری سینمایی در عصر جهانی‌شدن»، «تلویزیون و رسانه‌های جدید»، «مطالعات جشنواره سینمایی» و «جایگاه سینمای ایران در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی» مهمان جشنواره جهانی فیلم فجر در بخش علمی و دانشگاهی خواهد شد. وی دکترای خود را از دانشگاه آمستردام اخذ کرده و حیطه تحقیقی وی بر اشتراکات مطالعات فیلم، مطالعات فرهنگی، نظریه انتقادی و مطالعات جهانی شدن با محوریت مطالعات جشنواره‌های فیلم متمرکز است.

پروفسور دِوالک عضو شورای مشورتی مجله مطالعات فیلم (انتشارات دانشگاه منچستر) و سری کتاب‌های «بازنقشه‌بندی سینمای جهان: تغییرات منطقه‌ای و جهانی» (انشارات راتلج) است. وی به تازگی کتاب «جشنواره‌های فیلم: تاریخ، تئوری، روش و عمل» (۲۰۱۶) را به همراه برنارد کردل و اسکادی لویست ویراستاری کرده که توسط انتشارات راتلج منتشر کرده است.

پروفسور تیاگو دو لوکا دانشیار مطالعات فیلم و تلویزیون در دانشگاه وارویک در بخش علمی و دانشگاهی سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در کارگاه‌های «سینمای آهسته» و «جایگاه سینمای ایران در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی» سخنرانی خواهد کرد.

وی کارشناسی ارشد خود در مطالعات فیلم را از دانشگاه یو سی ال و دکترای خود در مطالعات سینماهای جهان را از دانشگاه لیدز دریافت کرده است. از تالیفات این استاد دانشگاه می‌توان به «رئالیسم و حواس در سینمای جهان: تجربه واقعیت فیزیکی» (انتشارات آی. بی. تاریس، ۲۰۱۴) اشاره کرد.

همچنین این استاد دانشگاه به همراه نونو باراداس جورجه، ویراستار کتاب «سینمای آهسته» (انتشارات دانشگاه ادینبورو، ۲۰۱۶) بوده است که به واکاوی مفهوم سینمای آهسته در مطالعات فیلم با بررسی نمودهای مفهوم «آهستگی» در تاریخ سینما می‌پردازد و در ضمن می کوشد این مفهوم را به عنوان یک گرایش در سینمای معاصر جهان مورد بررسی قرار دهد.

شرایط رزرو بلیت برای اهالی رسانه تشریح شد

مدیر رسانه و ارتباطات سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر درباره نحوه چگونگی تهیه و رزرو بلیت‌های فیلم‌های این دوره از جشنواره برای اهالی رسانه توضیح داد.

کیوان کثیریان مدیر رسانه و ارتباطات سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر درباره اکران فیلم‌های جشنواره برای اهالی رسانه گفت: در این دوره از جشنواره هر روز ساعت ۱۱:۳۰ صبح سالن ۶ پردیس سینمایی چارسو ویژه اهالی رسانه و اعضای باشگاه مخاطبان جشنواره است و منتخبی از بهترین آثار حاضر در جشنواره را نمایش می‌دهد.

وی افزود: همچنین هر روز ساعت ۱۴ در سالن شماره ۴ پردیس چارسو سانس ویژه اهالی رسانه برای نمایش فیلم‌های ایرانی در نظر گرفته شده است.

کثیریان بیان کرد: در این دو سانس تمامی خبرنگاران و منتقدانی که کارت اهالی رسانه را در دست دارند می‌توانند وارد سالن‌های نمایش شوند و برای استفاده از سایر سانس‌ها و سالن‌ها باید با کارت ویژه اهالی رسانه از طریق دستگاه‌هایی که در پردیس چارسو مستقر شده برای رزرو بلیت به صورت رایگان اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: امسال رزرو اینترنتی برای خبرنگاران پیش بینی نشده است و رزرو بلیت برای اهالی رسانه صرفاً از طریق دستگاه‌های مستقر در چارسو انجام می‌شود.

****

۹ کارگاه سینمایی برای اعضای باشگاه سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر در محل سینما فلسطین برگزار می‌شود.

کارگاه‌های عمومی باشگاه سی‌وهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور سینماگران ایرانی از پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه لغایت جمعه ۶ اردیبهشت ماه در سالن شماره ۳ سینما فلسطین از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار خواهد شد.

اعضای باشگاه جشنواره می‌توانند از طریق سایت جشنواره جهانی فیلم فجر و سایت سینما تیکت بلیت حضور در این کارگاه‌ها را تهیه کنند.

برنامه کارگاه‌های جشنواره از ۲۹ فروردین تا ششم اردیبهشت به ترتیب، بدین شرح است: «عکاسی فیلم» با حضور امیر عابدی، «از ایده تا پیش فرض» با حضور سعید عقیقی، «برنامه ریزی تولید» با حضور مصطفی احمدی، «انتقال تجربه» با حضور پیمان قاسمخانی، «اقتباس ادبی در سینما: کپی برابر اصل؟» با حضور محسن آزرم، «کارگردانی در سینما» با حضور مصطفی کیایی، «استاکر» با حضور مجید اسلامی، «ژانر در سینما» با حضور علیرضا کاوه و «بازیگری، "حرف" ندارد» با حضور حبیب رضایی.

سی‌وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

انتهای پیام