انتشار «مهر و ماه» و ترجمه‌ کتاب حداد عادل

کتاب‌ «مهر و ماه» نوشته محسن اسماعیلی و ترجمه‌های عربی و انگلیسی کتاب «به صحرا شدم عشق باریده بود» غلامعلی حداد عادل راهی بازار شده است.

به گزارش ایسنا، کتاب «مهر و ماه: رساله‌ای در باب حقوق اجتماعی و احکام اخلاقی» نوشته محسن اسماعیلی در ۵۴۸ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۶۰هزار تومان در دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

بخشش لغزش‌ها، ترحم و دلسوزی، پرده‌پوشی، گذشت از خطاها و بدی‌ها، پذیرش عذر، رد غیبت، خیرخواهی دائم، حفظ روابط دوستانه، رعایت پیمان و حقوق ناشی از آن، عیادت هنگام بیماری، حضور در تشییع جنازه، پذیرش دعوت‌ها و اجابت درخواست‌ها، پذیرش هدیه، جبران نیکی و عمل متقابل، قدرشناسی و سپاسگزاری، یاری و حمایت شایسته، غیرت و پاسداری از حریم خانوادگی، برآورده کردن نیازها، وساطت و میانجی‌گری، دعا برای سلامتی، ارشاد و راهنمایی، پاسخ به سلام، خوش‌سخنی، ارج نهادن به نیکی‌ها و خوبی‌ها، تأیید و پذیرش سوگند، دوستی و عدم دشمنی با دوستان دوست، یاری‌رسانی در مقابله با ظلم، تسلیم نکردن به دست دشمن‌ و سختی‌ها، رها نکردن و تنها نگذاشتن در بحران‌ها، و همانندپنداری در خواستن‌ها و نخواستن‌ها فصل‌های این کتاب هستند.

در مقدمه کتاب به قلم محسن اسماعیلی درباره داستان پیدایش این کتاب می‌خوانیم: در سال ۱۳۹۲ از سوی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران درخواست شد تا در ادامه بحث‌های تلویزیونی که داشتم، هفته‌ای یک روز در برنامه «تا نیایش» برای خانواده‌ها سخن بگوییم. فرصت را غنیمت شمرده و موضوع بحث را به حقوق و تکالیف اخلاقی اختصاص دادم. به این منظور حدیث شریفی از پیامیر اعظم (ص) را انتخاب کردم که سی حق و در نتیجه سی تکلیف متقابل ما بر یکدیگر اشارت داشت.

به فضل الهی این سلسله برنامه‌ها مورد توجه واقع شد و بیش از یک‌ سال طول کشید. تشویق و تأکید مخاطبان بر استخراج و بیان احکام کاربردی مرا به درستی آن‌چه می‌اندیشیدم، راسخ‌تر کرد و سرانجام بنا نهادم تا شرح کاربردی آن حدیث را به صورتی که اکنون در اختیار شماست، به رشته تحریر درآوردم.

همچنین در نوشته پشت جلد کتاب عنوان شده است: از پیامبر (ص) و علی (ع) در روایت تعبیر به «مهر و ماه» نیز شده و «شمس و قمر»ی که در قرآن آمده، بر آن دو وجود نازنین تطبیق داده شده است؛ همان‌گونه که به دو نعمت بی‌مانند هستی، پدر و مادر نیز اطلاق شده است.

حقوق و اخلاق نیز قابل تشبیه به مهر و ماه هستند؛ زیرا همچون شمس و قمر و همانند پیامبر (ص) و علی (ع) و نظیر پدر و مادر، مکمل کار یکدیگرند؛ روشنایی‌بخش وجود، گرمابخش هستی و آرام‌بخش زندگی انسان!

از همین رو مناسب‌ترین نام برای این کتاب «مهر و ماه» است؛ چرا که موضوع آن حقوق و اخلاق است و محور آن حدیثی در بیان سی حق که اسوه عدالت از پیامبر اخلاق بازگو فرموده و به یاد و برای پدر و مادری عدالت‌طلب، اخلاق‌پیشه و به حق پیوسته تفسیر و منتشر می‌شود.

همچنین ترجمه عربی کتاب «به صحرا شدم عشق باریده بود» نوشته غلامعلی حداد عادل با عنوان «دخلت الصحراء، کانت السماء ماطرة عشقاً: أضواء علی مسیرة الأربعین» با ترجمه منیر مسعودی در ۱۰۸ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان در نشر یادشده عرضه شده است.

ترجمه انگلیسی کتاب یادشده نیز با عنوان «I WENT TO THE DESERT, AND FOUND A DOWNPOUR OF LOVE » با ترجمه شهریار فصیح در ۱۱۹ صفحه و با بهای ۱۵۰هزار ریال در دفتر نشر فرهنگ اسلامی راهی بازار شده است.

در معرفی کتاب «به صحرا شدم عشق باریده بود»عنوان شده است: غلامعلی حداد عادل در سفر خود به نجف اشرف در سال ۱۳۹۶، با سیل عظیم راه‌پیمایان اربعین هم‌مسیر می‌شود و شرحی از جریان این راه‌پیمایی و اتفاق‌های روی‌داده در مسیر نجف به کربلا را در این کتاب که با عنوانی برگرفته از «تذکره الاولیاء» عطار نیشابوری نام‌گذاری شده، ارائه می‌کند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این اثر پس از بیان گزارشی از این سفر معنوی و حال و هوای مسیر راه‌پیمایی و موکب‌ها و زائران، به تحلیل این پدیده بزرگ سیاسی و دینی و اجتماعی می‌پردازد.

همچنین در عبارتی از این کتاب آمده است: راه‌پیمایی اربعین تنها سفری در جغرافیا نیست، بلکه حرکتی در تاریخ است؛ آن هم نه به گذشته، بلکه به آینده. آن‌چه به این سفر جغرافیایی عمق و معنای تاریخی بخشیده، تحولی است که در بصیرت راه‌پیمایان پدید آمده است.

