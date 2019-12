ایسنا/یزد بر اساس جدیدترین گزارش نظام رتبه‌بندی گرین متریک در سال ۲۰۱۹، دانشگاه یزد در اولین سال حضور خود در این رتبه‌بندی موفق به کسب رتبه ۶۱۲ در بین دانشگاه‌های جهان شد.

رتبه‌بندی جهانی «گرین‌متریک» توسط دانشگاه دولتی اندونزی و با هدف ارائۀ چشم‌اندازی جامع از شرایط و سیاست‌های مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای مختلف راه‌اندازی شده و از شش شاخص کلیدی مکان و زیرساخت، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل و آموزش برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها استفاده می‌کند.

بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه یزد، فهرست جهانی دانشگاه‌های برتر سال ۲۰۱۹ میلادی نشان‌دهنده حضور ۲۲ دانشگاه در سطح کشور ایران است.

بر پایه گزارش ۲۰۱۹ گرین‌متریک، Wageningen University & Research با بیشترین امتیاز سبزترین مؤسسه جهان است و University of Oxford»، «University of California - Davis»،«University of Nottingham»، «Nottingham Trent University»، «Umwelt-CampusBirkenfeld»، «Leiden University، « University of Groningen - UG »، University College Cork - UCC » و « Bangor University »، در جایگاه دوم تا دهم جهان جای گرفته‌اند.

دانشگاه یزد به تفکیک شاخص های این رتبه بندی در سطح جهانی در زمینه مکان و زیرساخت رتبه ۶۷ ، انرژی و تغییرات اقلیمی رتبه ۷۰۴، مدیریت پسماند رتبه ۵۳۶، آب رتبه ۵۴۱، آموزش رتبه ۷۳۳ و حمل و نقل رتبه ۴۷۲ است.

در سطح ملی نیز دانشگاه زنجان، کاشان، گیلان، اصفهان، الزهرا، فردوسی مشهد، صنعتی شاهرود، رازی کرمانشاه، مقدس اردبیلی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشگاه تهران، اراک، بو علی سینا همدان، شیراز، آزاد واحد خوراسگان، امیر کبیر، شریف، در ردیف اول تا ۱۷ جدول قرار گرفته و دانشگاه یزد،‌ تبریز، علوم پزشکی زنجان، دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی موفق به کسب رتبه‌های ۱۸ تا ۲۲ شدند.

