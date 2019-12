بیست و پنجمین قسمت از فیلم «جیمز باند» و ساخته‌های جدید «کریستوفو نولان»، «استیون اسپیلبرگ»، «مل گیسبون» و دنباله‌های فیلم‌های محبوب ژانر وحشت و ابرقهرمانی؛ از مهم‌ترین فیلم‌هایی هستند که در سال ۲۰۲۰ در سینمای جهان اکران می‌شوند.

به گزارش ایسنا، در آخرین روزهای سال ۲۰۱۹ و در فاصله چند روز مانده به آغاز سال نوی میلادی، مرروی خواهیم داشت بر مهم‌ترین فیلم‌هایی که در سال ۲۰۲۰ میهمان سینمای جهان خواهند بود:

زمانی برای مردن نیست (No Time To Die)

پس از فرآیند تولید پرحاشیه جدیدترین قسمت از سری فیلم‌های «جیمز باند» که با کناره‌گیری «دنی بویل» از کارگردانی، آسیب‌دیدگی«دنیل کریگ» در صحنه فیلمبرداری و وقوع یک انفجار در حین ساخت فیلم همراه بود، بالاخره بیست و پنجمین «جیمز باند» به کارگردانی «کری فوکانا» آماده اکران است.این فیلم آخرین حضور «دنیل کریگ» در نقش مامور ۰۰۷ خواهد بود و وی در کنار «رامی مالک» بازیگر برنده اسکار و «لئا سیدو» مقابل دوربین رفته‌ است.

سریع و خشن ۹ (Fast & Furious ۹)

جدیدترین قسمت از سری فیلم‌های اکشن و هیجانی «سریع و خشن» سال آینده میلادی باز هم به سینما بازمی‌گردد که با بازی «وین دیزل»، «مایکل رودریگوئز» و همچنین «چالیز ترون» همراه خواهد بود. «جاستین لین» کارگردانی این فیلم جدید را بر عهده دارد که تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۰ برای اکران آن اعلام شده است.

تنت (Tenet)

«کریستوفر نولان» با فیلم جدیدش «تنت» بار دیگر به قلمرو فیلم‌های علمی-تخیلی و اکشن روی آورده که پیش از این تجربه‌های موفقی را با فیلم‌های «ممنتو»، «بین‌ستاره‌ای» و «آغاز» در این ژانر تجربه کرده است. در این فیلم که جدیدترین ساخته «نولان» پس از فیلم جنگی «دانکرک» است بازیگرانی چون «جان دیوید واشنگتن»، «مایکل کین»، «کنت برانا» و «رابرت پتینسون» به ایفای نقش پرداخته‌اند.



داستان وست ساید (West Side Story)

هدف «استیون اسپیلبرگ» برای کارگردانی یک فیلم موزیکال بالاخره محقق شد و او امسال نسخه سینمایی نمایش کلاسیک «داستان وست ساید» را به سینما می‌اورد. نمایش «داستان وست ساید» که برگرفته از نمایشنامه رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر است، اولین بار در دهه ۱۹۵۰ میلادی در تئاتر برادوی به روی صحنه رفته بود و روایتگر داستان تونی و ماریا است که علی‌رغم دشمنی و رقابت میان دارو دسته‌های خیابانی آنها در نیویورک، عاشق هم می‌شوند. «رابرت وایز» در سال ۱۹۶۱ فیلمی بر اساس این نمایش ساخت که در ۱۰ شاخه نامزد جایزه اسکار شد، اما گفته می‌شود فیلم «اسپیلبرگ» اقتباس وفادارنه‌تری به نمایش در مقایسه با ساخته «وایز» است. در فیلم جدید «اسپیلبرگ»، «آنسل انگورت» بازیگر اصلی است و «ریتو مورنو» که در نسخه سال ۱۹۶۱ این فیلم بازی کرده بود نیز حضور دارد.

مولان (Mulan)

پس از ساخت نسخه سینمایی جدید انیمیشن‌های کلاسیک «دامبو»، «بانو و ولگرد»، «علاء‌الدین» و شیرشاه» در سال ۲۰۱۸، در سال جدید میلادی «مولان» دیگر انیمیشن دیزنی که محصول سال ۱۹۹۸ است، در قالب یک فیلم جدید دوباره بازسازی می‌شود. داستان «مولان» درباره زن جوانی است که در پوشش یک مرد و به جای پدر بیمارش با ارتش امپراتوری چین مبارزه می‌کند. «نیکی کارو» کارگردانی فیلم «مولان» را با بازی «لیو ییفئی»، «یوسون آن»، «جیسون اسکات لی»، «دانی ین» و «گونگ لی» بر عهده دارد.

یک مکان ساکت: قسمت دوم (A Quiet Place Part II)

این فیلم در ژانر ترسناک به نویسندگی و کارگردانی «جان کرازینسکی» یکی از فیلم‌هایی است که در سال ۲۰۲۰ به سینما می‌آید. «امیلی بلانت» در کنار «میلیسنت سیموندز»، «نوآ جوپ» و «کیلین مورفی» بازیگران این فیلم هستند که دنباله‌ای بر قسمت اول این فیلم محصول سال ۲۰۱۸ به‌شمار می‌رود. «یک مکان ساکت: قسمت دوم» طبق اعلام پارامونت پیکچرز از تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۰ در آمریکا اکران خود را آغاز می‌کند.

تل‌ماسه (Dune)

رمان معروف نوشته «فرانک هاربرت» درباره جنگ برای کنترل یک سیاره در سال ۱۹۸۴ توسط «دیوید لینچ» اقتباس سینمایی شد و در سال ۲۰۰۰ نیز یک سریال تلویزیونی بر اساس آن ساخته شد. حالا «دنیس ویلنوو» کارگردان کانادایی فیلم جدید «تل‌ماسه» را به عنوان اقتباسی جدید از رمان پرفروش سال ۱۹۶۵ ساخته است که «تیموتی شالامی»، «ربکا فرگوسن»، اسکار ایزاک» و «خاویر باردم» از جمله بازیگران مطرح آن هستند. این اولین قسمت از اقتباس سینمایی جدید از رمان «تل‌ماسه» است که قرار است یک قسمت دیگر هم داشته باشد.

مرگ بر روی نیل (Death on the Nile)

«کنت برانا» داستانی جدید از ماجراهای کاراگاه پوآرو را بر اساس رمان «مرگ بر روی نیل» نوشته «آگاتا کریستی» (۱۹۳۷) به سینما آورده که در واقع دنباله‌ای بر فیلم «قتل در قطار سریع‌السیر به شرق» محسوب می‌شود که «کنت برانا» دوباره در نقش «هرکول پوآرو» در کنار «دان فرنچ»، «جنیفر ساندرز»، «تام بیتمن»، «آنت بنینگ» و «راسل برند» بازی کرده است. داستان فیلم زمانی روی می‌دهد که «پوآرو» برای گذراندن تعطیلات به مصر رفته اما در آنجا ناگزیر به تحقیق درباره قتل یک زن جوان می‌شود.

زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ (Wonder Woman ۱۹۸۴)

این فیلم ابرقهرمانی بر اساس شخصیتی به همین نام از مجموعه کتاب‌های مصور دی‌سی کامیکس و دنباله فیلم «زن شگفت‌انگیز» محصول ۲۰۱۷ است. «پتی جنکینز» کارگردانی این فیلم را با فیلمنامه‌ای از «جف جانز» و «دیو کالاهام» بر عهده دارد. «گل گدوت» در نقش اصلی فیلم یعنی زن شگفت‌انگیز ایفای نقش می‌کند و «کریس پاین»، «ریستن ویگ»، «رابین رایت» و «پدرو پاسکال« از دیگر بازیگران این فیلم هستند. این چهارمین فیلم بلند سینمایی است که زن شگفت‌انگیز در آن حضور دارد. «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» از چهارم ژوئن ۲۰۲۰ اکران خود را از آمریکا آغاز می‌کند.

احضار: شیطان مرا وادار کرد (The Conjuring: The Devil Made Me Do It)

این فیلم که در در ژانر وحشت و به کارگردانی «مایکل چاوز» هم‌اکنون در مراحل پایانی تولید قرار دارد، دنباله‌ای بر فیلم‌های پرطرفدار «احضار» (۲۰۱۳) و «احضار ۲» (۲۰۱۶) و در مجموع هشتمین فیلم دنیای سینمایی احضار است که از سوی کمپانی برادران وارنر در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰ اکران خواهد شد. «ورا فارمیگا» و «پاتریک ویلسون» از بازیگران این فیلم هستند.

تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

«تام کروز» در فاصله ساخت قسمتی جدید از سری فیلم‌های «ماموریت غیرممکن»، یکی دیگر از نقش‌های خود را در دنباله فیلم «تاپ گان» احیاء کرده است. در فیلم «تاپ گان: ماوریک» به کارگردانی «جوزف کوشینسکی»، «مایلز تلر»، «وال کیلمر»، «جنیفر کانلی» ، «اد هریس» نیز نقش آفرینی کرده اند. در این فیلم «پیت میشل» (تام کروز) پس از بیش از سی سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی، در معرض یک آزمایش جدید قرار می‌گیرد. قسمت اصلی فیلم «تاپ گان» به کارگردانی «تونی اسکات» در سال ۱۹۸۶ به سینما آمد و با فروش جهانی ۳۵۰ میلیون دلار، به یک موفقیت بزرگ تبدیل شد.

گودزیلا در مقابل کونگ (Godzilla vs. Kong)

این فیلم به کارگردانی «آدام وینگارد» دنباله‌ای بر فیلم «گودزیلا: پادشاه هیولاها» (۲۰۱۹) و «کونگ: جزیره جمجمه» (۲۰۱۷) است و در مجموع سی‌وششمین فیلم از سری فیلم‌های گودزیلا و دوازدهمین فیلم در سری فیلم‌های کونگ محسوب می‌شود. «الکساندر اسکارشگرد»، «میلی بابی براون»، «ایزا گونزالس» و «ربکا هال» از بازیگران این فیلم اکشن و دلهره‌آور هستند.

به پیش (Onward)

انیمیشن کامپیوتری «به پیش» محصول جدید استودیو پیکسار کمپانی والت دیزنی است که «دان اسکانلون» کارگردانی آن را بر عهده دارد و «تام هولاند»، «کریس پرت»، «جولیا لوئیس درفیوس» و «آوکتاویا اسپنسر» از جمله مهم‌ترین صداپیشگان آن هستند. این انیمیشن که قرار است از تاریخ ششم مارس ۲۰۲۰ اکران شود درباره دو برادر نوجوان است که در تلاش برای یافتن جادو هستند.

مرد پادشاه (The King`s Man)

این اکشن تاریخی و جاسوسی به کارگردانی و تهیه‌کنندگی و نویسندگی «متیو وان»، داستانی پیش‌نگرانه به سری فیلم‌های «کینگزمن» دارد و تا حدی برگفته از کتاب‌های مصوری با همین نام اثر «دیو گیبمن» و «مارک میلر» است. در این فیلم جمعی از بازیگران چون «رالف فینس»، «جما آرترتون»، «متیو گود»، «تام هولاندر»، «هریس دیکنسون» و «چالز دنس» به ایفای نقش پرداخته‌اند. طبق برنامه‌ریزی فیلم «مرد پادشاه» از تاریخ ۱۸ سپتامبر سال آینده میلادی به روی پرده می‌رود.

«شکارچیان روح: افترلایف» (Ghostbusters: Afterlife)

این فیلم با بازی «بیل مورای»، «دان آیکروید»، «امی هادسن» و «سیگورنی ویوربه کارگردانی «جیسون رایتمن»، دنباله‌ای مستقیم بر «شکارچیان روح» (۱۹۸۴) و «شکارچیان روح ۲» (۱۹۸۹) است و داستان آن درباره یک مادر و دو فرزند است که با رسیدن به شهری کوچک متوجه ارتباطشان با شکارجیان روح و میراث مرموز به جامانده از پدربزرگشان می‌شوند. ۱۰ جولای ۲۰۲۰، تاریخ کران اولیه این فیلم کمدی فانتزی اعلام شده است.

«جنتلمن‌ها» ( The Gentlemen)

«گای ریچی» با فیلم «جنتلمن‌ها» که اثری اکشن و جنایی است با بازی «متئو مک‌کانهی»، «چارلی هونام»، «هنری گلدینگ»، «کالین فارل» و هیو گرانت» به سینما بازمی‌گردد. داستان این فیلم درباره یک پدرخوانده بزرگ مواد مخدر است که در تلاش است امپراتوری پرسود خود را به جمعی از میلیاردرهای اهل اوکلاهاما بفروشد. «جنتلمن‌ها» از اوایل سال جدید میلادی و از تاریخ ۲۴ ژانویه اکران می‌شود.

بیل و تد با موسیقی مواجه می‌شوند ( Bill & Ted Face the Music)

سومین قسمت از سری فیلم‌های بیل و تد با عنوان کامل «بیل و تد با موسیقی مواجه می‌شوند، همانند دو قسمت قبلی «ماجراجویی بسیار عالی بیل و تد» (۱۹۸۹) و«سفر وحشیانه بیل و تد» (۱۹۹۱) است که با بازی مجدد «کیانو ریوز» و «الکس وینتر» در نقش‌های اصلی همراه است. بیل و تد که زمانی می‌خواستند دنیا را نجات دهند حالا دو موسیقیدان راک هستند و به عنوان پدرانی میانسال تلاش می‌کنند که سرنوشت‌شان را با ساخت یک آهنگ موفق تغییر دهند.

ونوم ۲ (Venom ۲)

این فیلم ابرقهرمانی بر اساس کتاب‌های مصور مارول و دنباله قسمت اول این فیلم در سال ۲۰۱۸ است. «اندی سرکیس» با فیلمنامه‌ای از «کلی مارسل» این فیلم را کارگردانی کرده و «تام هاردی» نقش اصلی خود را دوباره در قسمت دوم در کنار «وودی هارلستون»، «میشل ویلیامز» و«نائومی هریس» تکرار کرده است. دوم اکتبر به عنوان تاریخ اکران «ونوم ۲» اعلام شده است.

مصائب مسیح: رستاخیز (The Passion of the Christ: Resurrection)

«مل گیبسون» پس از ساخت فیلم موفق و جنجالی «مصائب مسیح» در سال ۲۰۰۴، حالا در تدارک ساخت قسمت دوم آم با نام «مصائب مسیح: رستاخیز» است. قسمت اول به ۲۴ ساعت منتهی به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی (ع) دارد، اما در قسمت دوم وقایع سه روز پس از به صلیب کشیده شدن تا رستاخیر او می‌پردازد. این فیلم ۱۶۷ دقیقه‌ای با بازی مجدد «جیمز کاویزل» در نقش حضرت مسیح همراه است و هنوز تاریخ اکران دقیق آن مشخص نیست (احتمال اکران این فیلم در سال ۲۰۲۱ نیز وجود دارد).

