مقاله اعضای هیئت علمی پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد با موضوع دستیابی به روش تهیه و فرمولاسیون رنگینه‌های سرامیکی در نشریه Advanced Ceramics Progress چاپ شد.

مقاله اعضای هیئت علمی پژوهشکده مواد نوین سرامیکی سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد با عنوان Investigating the Effect of Pigment and Solvent Components on the Physical Properties of Digital Ink for the Decoration of Ceramic Tiles در نشریه Advanced Ceramics Progress چاپ شد.

این مقاله که به بررسی نتایج حاصل از اجرای طرح پژوهشی «دستیابی به روش تهیه و فرمولاسیون رنگینه‌های سرامیکی قابل استفاده در دستگاه رنگ دیجیتال» است، توسط «حسین عجمین»، «فرناز آسا»، «لیلا شریفی» و «سیدحسین میرحسینی» تهیه و تدوین شده است.

جوهر دیجیتال از جمله مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کاشی و سرامیک است که از کشورهای مختلفی نظیر اسپانیا و ایتالیا وارد می‌شود.

در این مقاله به بررسی اثر پارامترهای مختلف نظیر رنگدانه و ترکیبات حلال جوهر بر کیفیت جوهر نهایی پرداخته شده است.

