فهرست برترین تازه‌های کتاب منتشرشده در بهمن ماه ۱۳۹۸ در موضوعات «زبان» و «هنر» معرفی شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب، در بهمن ماه ۱۳۹۸ در گروه زبان زیرشاخه‌های زبان فارسی ۵ کتاب، زبان‌شناسی عمومی یک کتاب و زبان های دیگر ۸۵ کتاب مورد داوری قرار گرفتند.

همچنین در گروه هنر زیرشاخه کلیات یک کتاب، معماری و شهرسازی۲۵کتاب، هنرهای تجسمی ۲۵کتاب، موسیقی ۳کتاب، ورزش ۴۱کتاب، هنرهای نمایشی ۴کتاب و نمایشنامه۱۵ کتاب ارزیابی شدند.



اسامی کتاب های برتر در موضوعات «زبان» و «هنر» به شرح زیر است:



گروه زبان فارسی



«مبانی و دستور خط فارسی شکسته: بر اساس صد سال آثار داستانی و نمایشی (۱۲۹۸ تا ۱۳۹۷)» تألیف امید طبیب زاده، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.



گروه زبان‌های دیگر

«The effect of using writing english web site on learning collocation in writing accuracy» تألیف ندا نیسی، تهران: راه دکتری سنجش و دانش.

«دیکشنری نئولنگیستیک ( فارسی – فرانسه)» نوشته نوراله وثوقی نوشاهی، تهران: نشر آرین.



گروه معماری و شهرسازی

«آینده معماری در ۱۰۰ساختمان»، تألیف مارک کاشنر، ترجمة حامد بهکام، مشهد: کتابکدة کسری.

«انگاره‌های معمارانه منظر (درآمدی بر آفرینش پارک‌های شهری)»، تألیف آزاده شاهچراغی، تهران: سازمان جهاددانشگاهی تهران.



گروه هنرهای تجسمی

«عکاسی در پسا آرمان‌شهر: نگاهی به آثار رابرت فرانک ودایان آربوس در آمریکای دهه ۵۰ و۶۰» از وحید طباطبایی، تهران: پرگار.

«آشنایی با محصولات عکاسی پایه شیشه‌ای تاریخی: آسیب‌شناسی و فناوری ساخت» تألیف سحر نوحی و زهرا اسدیان، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

«تائوی عکاسی: دیدن ورای دیدن» نوشته فیلیپ‌ال. گراس و اس.آی. شپیرو، با ترجمه فروزان طهرانیان، تهران: مشکی.



گروه تربیت بدنی

«راهنمای تغذیه برای فوتبال زنان: نکات و دستورالعمل‌هایی از سوی متخصصین» از نانسی کلارک، ترجمة مرتضی تاجیک، شیما طاهرخانی، مجتبی کاویانی و گلوریا اورباخ، میاندواب: مبانی.

«گنجینه ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک» تحقیق حمید حاتمی و مهدی حاتمی، تهران: دستان.

«نقش آمادگی جسمانی در پاسخ‌های قلبی- عروقی به استرس: مرزهای پیش‌رو در فیزیولوژی ورزشی» نوشته دانیل بولوسا با ترجمه مقصود پیری، حمید آقاعلی‌نژاد، محمدعلی پیرانی و محمد میلایی، تهران: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

«طراحی برنامه‌های تمرینی برای افزایش وزن در افراد لاغر» تألیف امین عیسی‌نژاد، محمود نیک‌سرشت، عبدالحسین طاهری‌کلانی و مهدی نیک‌سرشت، تهران: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.



گروه هنرهای نمایشی

«دهة ۴۰ و مشق‌های دیگر، شمیم بهار»، گردآوری داریوش کیارس، تهران: بیدگل.

«آوازهایی از طبقه دوم روی اندرسون (تأملی بر هستی انسان)» تألیف اورسولا لیندکویست، ترجمة آرش حسن پور و شادمان رفیعی، تهران: روزنه.

«بهرام بیضایی (زبان هویت و قدرت)» از رضا ترنیان، تهران: روزنه.



گروه نمایشنامه

«گذر از زمستان» تألیف یاسمینا رضا با ترجمه پویا وکیل‌زاده و پیام خرامش، تهران: شب خیز.

«عابر هواییLe pieton de l&#۳۹;air» تألیف اوژن یونسکو با ترجمه سحر داوری و ویرایش مهشید نونهالی، تهران: بیدگل.

«همه پسران من» از آرتور میلر با ترجمه حسن ملکیان، تهران: بیدگل.

«لحظه‌هایی ارزشمند از یک آلبوم خانوادگی برای آرامش خاطر تو در سال‌های دراز پیش رو»، تألیف نفتالی یاوین، ترجمة شهرام زرگر، تهران: بیدگل.

«زنان فنیقی»، تألیف اوریپید با ترجمه غلامرضا شهبازی، تهران: بیدگل.

بر اساس این گزارش مؤسسه خانه کتاب با توجه به حجم تولیدات کتاب در سال و ماه و سردرگمی مخاطبان و خانواده ها برای تهیه کتاب خوب درصدد برآمده است که هر ماه با توجه به معیارهای اعلام شده، کتاب ­های برتر را معرفی کند.

بدیهی است معرفی این کتاب‌ها از نظر معیارهای این مؤسسه است و سایر مؤسسات، انجمن­‌های صنفی و علمی نیز می ‌توانند بر اساس معیارهای خود کتاب های خوب را معرفی کنند. این مؤسسه آمادگی دارد زیرساخت­‌های لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

این آثار، کتاب­ های نوپدیدی است که براساس اعلام وصول ناشران در بهمن ماه سال جاری، وارد بانک اطلاعاتی خانه کتاب شده و به بخش مخزن کتاب این مؤسسه انتقال داده شده است. در مجموع ۲۱۴۴ کتاب در موضوعات علوم انسانی بررسی و ۷۲ کتاب برتر انتخاب شد.

