تسلیت نهاد روس برای درگذشت بدرالزمان قریب

انستیتو زبان‌شناسی فرهنگستان علوم روسیه در پیامی درگذشت بدرالزمان قریب، زبان‌شناس و نویسنده فقید را تسلیت گفت.

به گزارش ایسنا، در این پیام آمده است: جناب آقای دکتر حداد عادل و اعضای محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

خبر درگذشت دکتر بدرالزمان قریب موجب تأسف و اندوه بسیار ایران‌شناسان انستیتو زبان‌شناسی فرهنگستان علوم روسیه شد. درگذشت این بانوی دانشمند و ارجمند را که عمری به میهن و مردم آن کشور خدمت کرد، به شما و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گوییم.

از خداوند متعال برای این بانوی گران‌قدر علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.



Elena Molchanova

Chief of department Iranian languages of Institute of Linguistics Russian Academy of Sciences

بدرالزمان قریب، زبان‌شناس و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی زاده ۱۳۰۸ در تهران بود و مدرک دکتری زبان‌های باستانی خود را از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا دریافت کرده بود.

برخی از آثار او عبارت‌اند از: تحلیل ساختاری فعل در زبان سُغدی؛ زبان‌های خاموش، یوهان فریدریش (ترجمه، با همکاری یداللّٰه ثمره)؛ وسنتره جاتکه، داستان تولد بودا به روایت سُغدی؛ فرهنگ سُغدی (سُغدی ـ فارسی ـ انگلیسی)؛ تاریخچۀ گویش‌شناسی در ایران؛ مطالعات سُغدی؛ پژوهش‌های ایرانی باستان و میانه.

دکتر بدرالزمان قریب هفتم مردادماه و در سن ۹۱سالگی از دنیا رفت.

انتهای پیام