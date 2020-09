انیمیشن «خورده شده» در آمریکا

انیمیشن کوتاه «خورده شده» ساخته‌ محسن رضاپور از اکتبر ۲۰۲۰ به مدت یکسال، در برخی سینماها و برنامه‌های مجازی در آمریکا و کشورهای حوزه‌ی آمریکای شمالی به نمایش درخواهد آمد.

به گزارش ایسنا، جشنواره کودکان نیویورک، از جشنواره‌های آمریکا و Oscar Qualify است و هر ساله محبوب‌ترین فیلم‌های جشنواره را انتخاب کرده و به عنوان «بهترین‌های جشنواره» Best of the Fest نمایش می‌دهد.

«خورده شده» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و در جیبی‌استودیو ساخته شده است.



این انیمیشن کوتاه پیش از این برنده‌ جایزه‌ ویژه‌ی هیات داوران یازدهمین جشنواره‌ بین‌المللی پویانمایی تهران شده و در بخش مسابقه‌ جشنواره‌ی دیگر نظیر اشتوتگارت، سیکاف، انیبار، استاپ‌موشن مونترال و... به رقابت پرداخته است.

گفتنی است: داستان انیمیشن کوتاه «خورده شده» در دنیایی رُخ می‌دهد که همه در حالِ خوردن یکدیگر هستند؛ اما در این بین، یکی از موجودات راهی برای بقا پیدا کرده و پس از خورده شدن، درون شکم گرگی به زندگی‌اش ادامه می‌دهد...

