/ در سینما و تئاتر چه خبر است؟/

نمایش آنلاین فیلم‌های کودک جشنواره هند، فراخوان بخش رادیو تئاتر فجر، برگزاری ویژه برنامه های راویان مقاومت،پایان کار تدوین "بچه زرنگ" و... از جمله خبرهای سینما و تئاتر است.

فیلم‌های برگزیده جشنواره بین‌المللی فیلم لبخند کودکان و نوجوانان هند به صورت آنلاین در سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فیلم‌های برگزیده جشنواره بین‌المللی فیلم لبخند کودکان و نوجوانان هند (SIFFCY) با عنوان بچه‌های سینمای پاسشالا (The Kids of Picture Paathshala) در سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و در بخش نمایش‌های ویژه به شکل آنلاین اکران خواهد شد.

در این بخش ۶ فیلم کوتاه با مضامین صلح، طبیعت و انسان دوستی و با عناوین روشنی (Roshni)، رنگ (Rang)، زندگی (Life)، عکس (The Photograph)، باتاتا ( Batata) و کمک (Sahara) به نمایش درخواهد آمد.

فراخوان بخش رادیو تئاتر جشنواره سی‌ونهم منتشر شد

فراخوان بخش رادیوتئاتر سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر در دو بخشِ «اصلی» و «ویژه» منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، فراخوان بخش رادیو تئاتر سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر در دو بخشِ «اصلی» و «ویژه» منتشر شد. موضوعات بخش «اصلی» شامل جهش تولید ملی، مدافعان سلامت، بحران ناشی از کرونا، صلح جهانی و اخلاق ایرانی است. همچنین موضوعات بخش «ویژه» شامل گرامیداشت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس و معرفی زندگی شهدای دفاع مقدس و مقاومت، به ویژه شهید سردار سلیمانی می‌شود.

سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر از بین آثار متقاضی، پذیرای ۱۰ اثر برای شرکت در بخش رادیوتئاتر خواهد بود. آخرین‌ مهلت برای ارسال آثار ۱۰ آذرماه ۱۳۹۹ و زمان اعلام آثار راه‌یافته به جشنواره ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ است.

پیش از این فراخوان «مسابقه نمایشنامه‌نویسی»، «مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر» و بخش «صحنه‌ای» و «خیابانی» سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر منتشر شده بود.

سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه برگزار خواهد شد.

آغاز پروسه ثبت طرح و ایده مستندسازان در سایت خانه مستند از نیمه مهرماه

براساس تصمیم مدیریت خانه مستند از این پس در هر ماه بخش طرح و ایده سایت خانه مستند به مدت سه روز در دسترس مستندسازان خواهد بود تا نسبت به ثبت طرح‌های خود اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی خانه مستند، به همین مناسبت از مستندسازان و علاقه مندان به این حوزه دعوت ‌می‌ شود از روز دوشنبه 14 مهر تا چهارشنبه 16 مهر (به مدت سه روز) با مراجعه به سایت خانه مستند به نشانی khanemostanad.ir جهت ارسال طرح های خود اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، پس از پایان مهلت سه روزه، بررسی طرح‌های ارسالی آغاز شده و از صاحبان طرح های برگزیده دعوت می‌شود تا در جلسه پیچینگ با ارائه مستندات تصویری به دفاع از طرح خود بپردازند.

لازم به ذکراست، دریافت طرح توسط خانه مستند از سه سال قبل بصورت الکترونیکی بوده است و با توجه به اینکه از اواخر تیرماه این امکان بدلیل بروزرسانی سایت و انجام برخی اصلاحات جهت سهولت در کار مسدود شده بود، با پایان مراحل فنی از این پس مستندسازان می‌توانند در هر ماه به مدت سه روز با مراجعه به سایت خانه مستند نسبت به ثبت طرح و ایده خود اقدام کنند.

همچنین در ارسال طرح و ایده مستندسازان باید این نکته را در نظر داشته باشند که طرح ارسالی قابلیت پخش از رسانه ملی را داشته باشد.

اعلام اسامی اعضای شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره سراسری تئاتر تجربی مختص

موسسه فرهنگی هنری« افق نگاه مختص» به عنوان برگزار کننده ی جشنواره‌ی سراسری تئاتر تجربی مختص اعضای شورای سیاست گذاری اولین دوره ی جشنواره خود را در شهر گناوه معرفی کرد.

سید محسن موسوی؛موسس و عضو هیئت مدیرهی موسسهی فرهنگی هنری مختص، علیرضا سبحانی؛ رییس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه،جهانشیر یاراحمدی؛رییس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر،حمید پورآذری مدرس و کارگردان تئاتر،مهدی مشهور ؛نویسنده و کارگردان،علی حجی؛کارگردان؛بازیگرو دبیر هنری موسسه ی فرهنگی هنری مختص ،مریم میری ؛مدیر داخلی موسسه فرهنگی هنری مختص به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری نخستین دوره ی جشنواره ی سراسری تئاتر تجربی مختص معرفی شده‌اند.

این شورا با هدف اعتلای فرهنگی ، توسعه و گسترش نمایش ، تدوین راهبردی کلان جشنواره تئاتر تجربی و تبیین افق‌های اجرایی، این رویداد فراگیر هنری را در شهر گناوه سیاستگذاری می‌کند.

موسسه چند منظوره‌ی فرهنگی هنری مختص در سال ۱۳۹۸ با هدف آموزش پرورش و تولید در عرصه ی فرهنگ و هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه‌ی فعالیت گرفت.

به زودی دبیر نخستین جشنواره سراسری تئاتر تجربی مختص معرفی می شود.

ویژه‌برنامۀ «راویان مقاومت» فردا و با هدف تجلیل از هشت هنرمند تئاتر دفاع مقدس برگزار می‌شود

انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از هشت هنرمند فعال حوزۀ تئاتر دفاع مقدس تجلیل می‌کنند.

به‌گزارش روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، ویژه‌برنامۀ «راویان مقاومت» با هدف تقدیر از هنرمندان فعال عرصۀ تئاتر دفاع مقدس، فردا یکشنبه ششم مهرماه، در فرهنگ‌سرای ارسباران برگزار خواهد شد.

دراین برنامه به پاس سال‌ها تلاش و نقش‌آفرینی در حوزۀ تئاتر دفاع مقدس از علیرضا حنیفی، رویا افشار، حمیدرضا آذرنگ، مجید کاظم‌زاده مژدهی، مالک سراج، کامران شهلایی، مرتضی شاه‌کرم و شهرام کرمی تقدیر و تجلیل به‌عمل خواهد آمد.

همچنین در این ویژه‌برنامه از دو کتاب‌نمایش‌نامۀ دفاع مقدس با عنوان «کاش به‌جای استخوان‌هایت، لب‌هایت برمی‌گشت» اثر شهرام کرمی و «کجایی ابراهیم» اثر لیلی عاج و همچنین کتاب پژوهشی تئاتر دفاع مقدس با عنوان «روایت هزار مجنون» که شامل نمایش‌نامه‌های برگزیدۀ چهار دهه دفاع مقدس و اثر دکتر مهدی نصیری است، رونمایی خواهد شد.

این مراسم فردا و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا در فرهنگ‌سرای ارسباران از ساعت 16 برگزار می‌شود.

نگین ضیایی نمایش «مِرفی» را به صحنه می برد

نمایش «مِرفی» به کارگردانی نگین ضیایی در اواسط مهر ماه به صحنه خواهد رفت.

به گزارش روابط عمومی گروه، نمایش «مِرفی» به کارگردانی نگین ضیایی و نویسندگی سپیده ضیایی (با اقتباس از رمان ساموئل بکت) از اواسط مهر ماه اجرای خود را آغاز خواهد کرد.

نمایش « مِرفی» در بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی اجرا شده است و همچنین در شهریور ماه ۱۳۹۸ به مدت هفت شب در سالن وزارت ارشاد شهر نوشهر به روی صحنه رفته است.

نگین ضیایی پیش از این نمایش‌های «کبوتری ناگهان» را تیر و مرداد ۱۳۹۵ در تماشاخانه ارغنون و «آپارتاید» را تیر و مرداد ۱۳۹۷ در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه برده است.

شایان ذکر است مکان، زمان، گروه بازیگران و سایر عوامل اجرایی نمایش «مِرفی» به زودی اعلام خواهد شد.

داوری مردمی جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» آغاز شد

مرحله داوری مردمی اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» برای انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم آغاز شده و تا ۲ آبان ۹۹ ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰»؛ تعداد ۵۹ فیلم راه یافته به رقابت نهایی اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» در سایت این رویداد سینمایی در معرض داوری عموم مردم قرار گرفته اند.

علاقه مندان به حضور در این نظرسنجی می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی www.selfie20shortfilmfestival.com فیلم مورد نظر خود را انتخاب کنند.

گفتنی است امکان شرکت در داوری مردمی تا ۲ آبان ماه ادامه دارد و به فیلمی که بیشترین تعداد رای را به خود اختصاص دهد، در اختتامیه این رویداد جایزه آرای مردمی اختصاص می یابد.

اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» به دبیری مریم دوستی آبان ماه ۹۹ با حمایت سازمان شهرداری تهران، وزارت بهداشت، کمیسیون ملی یونسکو و سامانه هاشور به صورت آنلاین برگزار می شود.

کار تدوین انیمیشن «بچه زرنگ» محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و گروه هنرپویا به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی فیلم، در امتداد آخرین فرآیندهای مربوط به تولید انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ»، کار تدوین این فیلم نیز به تازگی به پایان رسیده است.

حسن ایوبی که پیش از این در فیلم‌های سینمایی «شاهزاده روم» و «فیلشاه» با گروه هنرپویا همکاری داشته است، تدوین انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» را نیز در موعد مقرر به اتمام رساند.

ایوبی در این خصوص اعلام کرد: سعی کردیم تمام تجربیاتی که در دو فیلم سینمایی قبلی به دست آمده بود، در این فیلم به کار بسته شود و می‌توانم بگویم چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ قصه‌پردازی شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیری در انیمیشن ایران خواهیم بود.

این تدوینگر ادامه داد: کار تدوین انیمیشن، کار دقیق، پیچیده و زمان‌بری است و «بچه زرنگ» هم پروژه سنگین و بزرگی بود که فرآیند تدوین آن از تدوین اولیه بر روی استوری‌ریل فیلم آغاز شد و با تدوین نهایی و فاین کات بر روی رندرهای اولیه فیلم، به اتمام رسید.

وی ادامه داد: تدوین این فیلم از حیث تعداد پلان‌ها و برخی جزئیات دیگر، تجربه منحصر به فردی برایم بود.

ایوبی در انتها بیان کرد: گروه هنرپویا سعی کرده به عنوان یک تیم متخصص از تجربیات آثار پیشین خود به بهترین شکل بهره ببرد و مطمئن هستم «بچه زرنگ» می‌تواند نظر کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها و اهالی سینما را به درستی به خود جلب کند.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: «محسن پسربچه‌ای است که عاشق ابرقهرمان‌های فیلم‌هاست و همیشه تلاش می‌کند تا با وسایل ابرقهرمانی‌اش به هرکس و هر چیزی کمک کند. او در یک اتفاق نادر با حیوانی مواجه می‌شود که از گونه حیوانات منقرض شده ایران است. محسن تصمیم می‌گیرد تا به آن حیوان هم کمک کرده و او را به زادگاهش بازگرداند. اما سفر به دلِ جنگل، نبرد با شکارچیان و رویارویی با حیوانات منقرض‌شده دیگر، شروع یک ماجرای پیچیده برای محسن است... .»

«بچه ‌زرنگ» اولین انیمیشن سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، که توسط گروه «هنرپویا» به تهیه کنندگی حامد جعفری و کارگردانی هادی محمدیان در دست ساخت است.

هنرپویا تا امروز تجربه ساخت و عرضه فیلم‌های سینمایی «شاهزاده‌روم» و «فیلشاه» را به عنوان پرفروش‌ترین انیمیشن‌های تاریخ سینمای ایران، در کارنامه خود داشته است و از همین منظر، علاقمندان به سینما، منتظر اتمام تولید و عرضه انیمیشن سینمایی «بچه‌زرنگ» سومین اثر گروه هنرپویا هستند.

