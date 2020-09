کتاب «آشوب در کاخ سفید» نوشته‌ جان بولتون با ترجمه‌ سعید نصیری منتشر شد.

به گزارش ایسنا، این کتاب در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان توسط نشر صاد منتشر شده است.

در معرفی ناشر از کتاب «آشوب در کاخ سفید» ("The Room Where It Happened") عنوان شده است: این کتاب در مقایسه با سایر موارد مشابه در بازار دو ویژگی بارز دارد؛ اول این‌که حجم اثر کمتر از سایر ترجمه‌هاست. تمرکز عمده‌ «آشوب در کاخ سفید» ارائه ترجمه‌ای منسجم از موضوعاتی است که برای ایرانیان مهم است یا در اخبار بدان‌ها برخورد کرده‌اند، مانند خروج آمریکا از برجام، برخورد آمریکا با فعالیت‌های ایران در منطقه، سفر شینزو آبه به ایران و ماجراهای پشت‌پرده‌ آن، حضور ایران در سوریه و واکنش روسیه و آمریکا به آن، تلاش ترامپ برای دیدار با ظریف در بیاریتس، مسئله‌ قتل خاشقچی، رابطه‌ آمریکا با کره شمالی و رهبر چین، ماجرای اوکراین که منجر به استیضاح ترامپ شد و مسائل فرعی پرشمار دیگر.

دلیل دوم برای ترجمه‌ گزیده‌ اثر جان بولتون، آن است که این کتاب با قیمت کمتر به دست خوانندگان بیشتری برسد. انتخاب متون این کتاب به نحوی انجام شده که اثر نهایی بتواند خلاصه‌ای منسجم و یک‌دست را به خوانندگان فارسی‌زبان ارائه دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب را از سایت نشر صاد saadpub.ir و کتاب‌خوانِ طاقچه تهیه کنند.

