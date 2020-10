فیلمی با بازی شهاب حسینی در نقد ورایتی

منتقد نشریه ورایتی نوشت: نخستین فیلم بلند تحسین برانگیز کوروش اهری، مطمئنا رضایت طرفداران این ژانر و مخاطبان عمومی را جلب خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، «ریچارد کویپرس» منتقد سایت ورایتی بعد از تماشای «آن شب»، آن را فیلمی ترسناک و خوش ساخت با جنبه های روانشناختی دانست و نوشت: در این فیلم پلیدی های ذهن در هتلی غار مانند در لس آنجلس به واقعیت تبدیل می شوند. فیلمی ترسناک و خوش ساخت با جنبه های روانشناختی، ساخته کارگردان ایرانی-آمریکایی کوروش اهری با بازی شهاب حسینی (جدایی نادر از سیمین، فروشنده) و نیوشا جعفریان که در نقش زوجی بهمراه دختر کوچک شان ظاهر می شوند که رابطه شکننده ای دارند.

در ادامه این مطلب می خوانیم: این فیلم که عمدتا به زبان فارسی است، تماشاچی را به وحشت می اندازد و پایانی جذاب را به نمایش می گذارد. نخستین فیلم بلند تحسین برانگیز اهری مطمئنا رضایت طرفداران این ژانر را جلب کرده و بار احساسی و مؤلفه های جذاب تولید را برای جلب نظر مخاطبان عمومی نیز دارد.

مقایسه این اثر یا هر فیلم دیگری با موضوع گرفتار شدن یک خانواده در ساختمان هتلی قدیمی و تسخیر شده با فیلم «درخشش» ساخته «استنلی کوبریک» اجتناب ناپذیر است. اهری و نویسنده مشترک فیلم میلاد جرموز با اشاره هایی جزئی به ساخته کلاسیک کوبریک بخوبی از تشابه این دو اثر اجتناب کرده بطوریکه داستان آنها در این اقامتگاه شیطانی، شخصیت متمایز و مستقل خود را دارد.

اهری و عوامل فنی مستعد فیلمش این صحنه ها را از رابطه آشفته بین یک زوج که به زیبایی با وحشت و دلهره همراه شده به نمایش در می آورند و بگونه ای چشم نواز به سمت فضایی سورئال می برند. تصویربرداری باشکوه و آرایش دقیق نور و سایه مدیر فیلم برداری این اثر مازیار مکانی، فضایی عمیقا مضطرب کننده ایجاد می کند. جلوه های بصری این فیلم با طراحی صدای عالی و موسیقی متن ساخته نیما فخرآرا تکمیل شده است. موسیقی فخرآرا وقتی چنان با فرکانس پایین میکس شده که تقریبا قابل شنیدن نیست، حتی ترسناک تر نیز می شود. از اجرای مشهور آهنگ «I Want to Be Loved By You» توسط «هلن کین» نیز برای القای ترس استفاده شده است.

درحالی که «آن شب» بطور کلی رویکردی روانی به اتفاقات ماوراء طبیعی اتخاذ می کند، اما هوشمندانه از ابزار قدیمی ایجاد ترس مانند گربه سیاه، مرد بی خانمان که با بیانی نامفهوم هشدار می دهد، و یک افسر پلیس مشکوک استفاده شده تا جنبه های رازآلود و وحشت آور فیلم را تقویت کند. تماشاگران صحنه خیره کننده پایانی فیلم را به زودی فراموش نخواهند کرد.

«آن شب» به کارگردانی کوروش اهری و تهیه‌کنندگی محمد درمنش اولین فیلم مشترک ایران و آمریکا پس از سال ١٩٧٩ است که پروانه نمایش در ایران را دریافت کرده است و شرکت آمریکایی «آی‌اف‌سی میدنایت» در نظر دارد فیلم « آن شب» را با بازی شهاب حسینی در ژانویه ٢٠٢١ در آمریکای شمالی اکران کند.

داستان فیلم در مورد زوج جوانی است که به همراه دختر یک‌ساله‌شان خود را محبوس در هتلی قدیمی می‌یابند. علی‌رغم تلاششان برای اقامتی دلپذیر در این هتل عجیب و وهم‌آور، نیرویی خارجی آن دو را وادار به ابراز رازهای درونی‌شان که از یکدیگر پنهان نگه‌داشته‌اند، می‌کند. آنها با دقت همه چیز و هر کسی را که در مسیرشان قرار دارد زیر سوال می‌برند.

