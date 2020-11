اعلام اسامی فیلم ها و داوران جشنواره فیلم مقاومت

اسامی تعدادی از بخش ها و فیلم های جشنواره مقاومت اعلام شد.

آثار و اسامی هیئت‌داوران بخش‌های «تله‌فیلم»، «کوتاه داستانی»، «پویانمایی» و «نماهنگ» بخش «مسابقه اصلی» این رویداد سینمایی توسط دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اعلام شد.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، بنابر اعلام دبیرخانه، جلیل عرفان‌منش، احمد مرادپور، علی روحانی، علیرضا سجادپور و عبدالله باکیده در بخش «تله فیلم»، علی سبزواری، جواد مزدآبادی، سعید پوراسماعیلی، محمد حمزه‌ای و عبدالعلیم طاهر در بخش «کوتاه داستانی»، علی نوری اسکویی، بهرام عظیمی، جمشید خوشدل، حسین نوری و ماریا پومیه در بخش «پویانمایی» و مجید اخشابی، رضا بهارانگیز، حبیب خزایی‌فر، رامین حیدری فاروقی و شیخ علی ظاهر در بخش «نماهنگ»، اعضای هیئت‌داوران بخش «مسابقه اصلی» تشکیل می‌دهند.

این سو آن سو (لیدا فضل)، ناجی (سجاد اسماعیل بیگی)، بالانس (برزان رستمی)، پر (هادی امیری و رها فرجی)، پدر (محمد کیوان‌مرز)، سنگهای سپید (فاطمه حسنی)، کاش... (هادی امیری و رها فرجی)، C-19 (حسن دهقانیان)، فرمانروای آب (مجید اسماعیلی)، وقتی پروانه‌ها دستخوش جریان باد می‌شوند (حنانه واحدی)،BLEUET (Amaury d’Arcangues, Paul Calvier, Léa Rocton, Thomas Ruiz)،winter memories (zahra kababian, Amir mahdi safdari )،The March of the Missing(Marcos Almada Rivero)،(Dayang Chen) BREAKFREE،The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay (Bruno Caetano) در بخش «پویانمایی» با هم رقابت می‌کنند.

آوازهای باد (محسن سوهانی)، خط مقدم (بهرام صادقی)، مجنون بی‌لیلی (جهانبخش سلطانی)، مدیترانه (هادی حاجتمند)، تو میمانی (حمید بهمنی)، شکلات تلخ (روح‌الله ظریف حسین‌زاده)، ریشه‌ها (محمدرضا معینی)، دیپورت (سید سجاد حسینی)، اینجا خانه من است (خیرالله تقیانی‌پور)، فرمانده (علی عطشانی)، امان‌نامه (محمد علیمهری) و فرزند زمین (مژگان بیات) در بخش «تله‌فیلم» داوری می‌شوند.

در بخش «کوتاه داستانی» نیز، سکوت (عمار خطی)، کارت قرمز (محمدامین رهبر)، از طرف لیلا (مجتبی اسپنانی)، باغ بهشت (حسن نجفی)، ماکاروف (سید سجاد قافله‌باشی)، معبر (علی جعفرآبادی)، برادر (مهدیه محمدی)، من امریکایی هستم (امید میرزایی)، مثلاً فیصل (امیررضا زرین‌بخش)، ئاکام (حسن میرزا محمدی)، جبران می‌کنم (جمال احمدی)،Prisoner & Jailer (Muhannad Lamin)،Subjection(ALIREZA MIRZAEI)،

Dreams Under the Rubble (mohammed Khalil)،On The Border (Tynchtyk Abylkasymov) حضور دارند.

در بخش «نماهنگ» نیز، خاک مهرآبین (جواد اشرفیان)، میریم بالا بالاتر (مجید رستگار و صادق لطفی‌زاده)، کنارت می‌مانم وطن (آرش بختیار)، پرواز خاموش (امیرحسین بزرگ زادگان)، فتح غریب (عباس یوسفی) مردم عاشق (مصطفی هیودی)، گندم (ابوذر حیدری)، وطنم (مهدی اسعدی) شب بارانی (امیر شاملو)، خانه زاد (سجاد معارفی)، خونه ملت (داود احمدی)، بزک (داورد احمدی)، کنار هم باشیم (محمدرضا ملاعباسی) ، TRUMP ET (AMIN HAGH SHENAS) Compassion (Vignesh Vyas)با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



معرفی هیئت‌داوران و آثار راه‌یافته به بخش «روایت ‌قلم» شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

اسامی هیئت‌داوران و آثار راه‌یافته به بخش «روایت قلم» شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام شد.

برهمین اساس، رهبر قنبری، رضا آقایی، مصطفی جمشیدی در بخش «کوتاه داستانی»، مهدی سجاده‌چی، ناصر هاشم‌زاده، بهزاد بهزادپور، محمدرضا اسلاملو و کریستین جیمز در بخش «سینمایی» و ابراهیم برزی، عبدالرضا منزجی و علی‌اکبر قاضی‌نظام در بخش «تله‌فیلم و اقتباسی»، اعضای هیئت‌داوران بخش «روایت قلم» شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت را تشکیل می‌دهند.



در بخش «کوتاه داستانی»، ری‌را (سحر جی‌داد)، دنیا منم فوعه (مصطفی آقامحمدلو)، آرامش (عمار خطی)، سایه‌های کوچک ماه (فاطمه علیمرادی)، زخمبازی (بابک نبی‌زاده)، مادر (محسن جهانی)، صبح روز دهم (سید مرتضی سبزقبا)، رویاها (محسن غضنفری)، سبز شمعدان (فاطمه علیمرادی)، اذن ورود (راضیه سراجی)، لکه (مرتضی مصاحب‌نیا)، قرار (حسین اسماعیلی)، خسته‌دل (محمد مطیعی)، داستان واقعی (در انتظار زندگی) (سامی ابوعواضه)، مسافر (رضا بسطامی)، آخرین شکلات (احمد نوری)، ماشه (حجت احمدی‌زر)، نقطه حساس (مهدی دهقانی)، جرکس (عقیل جماعتی) و عروسک (از ونزوئلا) حضور دارند.

در بخش «اقتباسی»، دشتبان (محمدرضا گوهری/ اقتباس از رمانی به همین نام نوشته احمد دهقان)، خاطراتی برای تمام فصول (مهدی ابراهیمی و سهیلا باقری/ اقتباسی از کتاب قصه فرماندهان 1(آقای شهردار: براساس زندگی شهید مهدی باکری نوشته داوود امیریان)، هستی (نوشا عبدالله‌زاده/ بر اساس داستانِ هستی نوشته فرهاد حسن‌زاده)، کلاه حصیری (فاطمه مشرف اقتباس از کتابی به همین نام نوشته مصطفی خرامان)، دست‌های چوبی (مریم محمدی/ اقتباسی آزاد از داستان عاشق مترسک اثر فیلیس هستینگز)، عروسی با نمره صفر (سپیده شراهی و زهرا امیری/ اقتباس آزاد از داستان کوتاه جشن تولد)، یادت باشه (زینب توانگر/ با اقتباس از کتاب «یادت باشه» زندگینامه شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی) با یکدیگر رقابت می‌کنند.

در بخش «تله‌فیلم»، حدیث عشق (عباس مرادیان)، شهاب‌الدین (مرتضی مصاحب‌نیا)، اون بابای من نیست (مریم محمدی)، TX50 (محمدعلی شیروانی)، سرحد (محمدحسین سلطانی)، تیروتار (علیرضا سعیدی کیاسری) و دریادلان (محمدمهدی فیاض) و در بخش «سینمایی» برخاسته (عباس مرادیان) ، موشک‌های کاغذی (پریسا سادات میرباقری)، دستمال‌ سرخ‌ها (محسن راست‌خانه و راحله پاشایی)، لیست شنبه‌ها (حجت احمدی زر و محمدصادق رمضانی‌مقدم)، پروانه (حسین جعفری)، دوگانگی (احمد وسکره) ، سه‌چهارم جنگ (داود جلیلی و محسن غضنفری)، سیاه، خاکستری، سفید (شاهد سلطانی‌آزاد)، بسته 57 (اکبر روح و مهرداد غفارزاده)، لحظه سیاه (از کشور انگلیس) و مدرسه موسیقی رام‌الله (از آمریکا) داوری خواهند شد.

ماریا پومیه از فرانسه، محمد ابوجدایل از سوریه، جان جیمز یوبل و محمدرضا اسلاملو از ایران نیز اعضای هیئت انتخاب آثار بین‌المللی بخش «روایت قلم» هستند.

مرحله دوم شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخش‌های «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمی‌میرآبادی به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع‌مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می‌شود.

