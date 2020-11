«زمین آبی پرتقالی» در سینما حقیقت

مستند بلند «زمین آبی پرتقالی» تولید سال 2020 کشور اوکراین به کارگردانی «ایرینا تسیلیک»، در بخش بهترین‌های جهان مستند چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، در خلاصه موضوع این فیلم مستند 73 دقیقه‌ای آمده است: "آنا" مادر تنها و چهار فرزندش در خط مقدم منطقه جنگی «دونباس» اوکراین زندگی می‌کنند. در حالی که دنیای خارج از محیط زندگی آنها، از هرج‌ومرج و بمب‌گذاری شکل گرفته است، این خانواده موفق شده‌اند خانه‌ی خود را به عنوان یک پناهگاه امن، پُر از زندگی و پُر از نور نگه دارند. هر یک از اعضای خانواده‌ی "آنا" به سینما علاقه‌مند هستند و این به آنها انگیزه می‌دهد تا مستندی را با الهام از زندگی خود در زمان جنگ فیلمبرداری کنند...

مستند «زمین آبی پرتقالی» the earth is blue as an orange یکی از آثار منتخب بخش بهترین‌های جهان مستند این دوره‌ی سینماحقیقت است که بصورت غیررقابتی و در قالب نمایش‌های برخط (آنلاین) برگزار می‌شود.

این فیلم پیشتر در جشنواره‌های معتبر ساندنس، برلین و زوریخ به نمایش گذاشته شده و از دو جشنواره در کشورهای اوکراین و پرو، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم مستند شده است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را به دبیری محمد حمیدی مقدم، از 18 تا 25 آذرماه 99 و با توجه به شیوع جهانی بیماری کووید 19 بصورت مجازی و نمایش برخط (آنلاین) برگزار خواهد کرد.

