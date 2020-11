یک جشنواره تئاتر آنلاین به تاخیر افتاد

زمان برگزاری جشنواره آنلاین نمایش تک نفره "دیوار" به تعویق افتاد.

خانه تئاتر دیوار ضمن اعلام اسامی متون پذیرفته شده در جشنواره آنلاین نمایش تک نفره اعلام کرد که زمان برگزاری این جشنواره به دلیل تعطیلات و شرایط دشوار موجود در زمان شیوع کرونا به ۲۰ تا ۲۶ دی ماه ( نهم تا پانزدهم ژانویه ) موکول شده است.

ضمن اینکه همچنان امکان فرستادن متن به همراه ویدئو به منظور شرکت درجشنواره تا ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ تمدید می‌شود. با این تفاوت که ویدئو کارهایی که پس از این به دفتر جشنواره ارسال می‌شود، به عنوان ویدئوی اجرای کار در مرحله بازبینی شرکت داده خواهد شد .

تاکید می‌شود متقاضیانی که قصد ارسال اثر خود را دارند تا تاریخ ۲۰ آذرماه فرصت دارند تا متن را در فرمت pdf ، ویدئو با کیفیت 1080p، کدک x264 و با فرمت Mp4 به آدرس

divartheater2020@gmail.com و یا بر روی دی وی دی به نشانی: خانه هنر دیوار . خیابان ولیعصر.بالاتر از چهارراه طالقانی. جنب بانک پارسیان. پلاک ۱۵۸۵ ارسال کنند.



فهرست اسامی نمایشنامه‌های پذیرفته شده دراین مرحله به شرح زیر است :

بخش فارسی :

*به وقت یک جرعه چای/ رایا نصیری/ تهران

*مدرسه ای به نام هاویشام/ حامد مبردی/ تهران

*افسانه کیوشین/ سلمان مشیرپناهی/ نیلوفرمحمدی/ تهران

*هابیل و قابیل/ علیرضاکوشک جلالی/ علی بچه سقا/ شیراز

* پس ازبرخورد جسم سخت به سر/ سجاد داغستانی/ مهرداد طهماسبی/ تهران

*رویا/ نعیم فرمانده/ تهران

*مرگ را بلعیدم/ آنه بویر/ مونا گلپایگانی/ تهران

*من/ سلمان جاویدان/ سحرباقرآبادی/ قزوین

*فریاد درد/ میلاد اکبری/ کرمانشاه

*مراحل رشد و نمو قورباغه/ علیرضا اجلی/ آرمان خضرآقا/بوکان

*پیش از صبحانه/ یوجین اونیل/ ملیحه آقائی/ تهران

*آواره/ ماتئی ویسنی یک/ یاسر اصغری/ تهران

*شیلی/ سامان باب الحوائجی/ تهران

*مردی درآینه/ ماتئی ویسنی یک/ نیما میرزابیگی/ تهران

*تاریکی همچون رویا/ دان نیگرو/ معصومه ایرانشاهی/ تهران

*دیوانه آرام / ماتئی ویسنی یک/ ندا اسدی/ تهران

*هذیان های زنی مرده که شوهر داشت/ شبنم راعی/ تهران

مهمان/ اقتباس از نمایشنامه پیکر زن اثر ماتئی ویسنی یک/ لاله هوشنگی/ تهران

*حسین آباد/ علی زیستی/ کرمانشاه

*قویتر/ آگوست استریندبرگ/ سارا ابراهیمی نوید/ تهران

*خواب می بینم/ سهیلا گلستانی/ معین ضرابی/ تهران

*مضرات دخانیات/ آنتون چخوف/ محمد شامی/ تهران

*پابرهنه، لخت با قلبی درمشت/ علیرضا کوشک جلالی/ احسان صادقی/ تهران

*تو / نیلوفر دربندی/ تهران

* دختر قزی/ مهدی روزبهانی / ملایر

*خوان خون/ مهدی خدایی/سعیدچگینی/ قزوین

بخش انگلیسی:

*Time to disappear / Jason Pizzarello/ Nasibeh Shahrandi/ Iran

* 12 to 5 / Atefeh Sadeghian/ Atefeh Sadeghian/ Iran

* Mr.Covid / Sanaz Hemmati/ Iran

*A Romantic Dinner for two/ James Hartley/ Australia

*Paper Cranes/ Jefferson.T.Aupertino / Saghi Aghili/ Canada

*A Singular Kinda Guy/ David Ives/ Mehrdad Tahmasebi/ Iran

*Getting On/ Frank Gibbons/ Saeedeh Ghoochkanloo

*A piece of Monologue/ Samuel Becket/ Elham Forouzandeh/ Emirates

پوستری که به این خبر پیوست شده، توسط کیوان شهیدثالث طراحی شده است.

