پخش فیلم علمی تخیلی و ترسناک «تناقضِ کلاورفیلد»

فیلم علمی تخیلی و ترسناک «تناقص کلاورفیلد» جمعه ـ ۲۱ آذر ماه ـ ساعت ۲۰:۳۰ برای اولین بار از شبکه چهار سیما پخش می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه چهار، «تناقضِ کلاورفیلد» با نام اصلی (The Cloverfield Paradox) یک فیلم علمی تخیلی و ترسناک به کارگردانی جولیوس اوناه محصول ۲۰۱۸ آمریکا است که برای پخش در روز جمعه در نظر گرفته شده است.

در خلاصه داستان آمده است: در آینده ای دور بحران انرژی بر روی کره زمین، حیات تمام انسان را به خطر انداخته است. تعدادی فضانورد از کشورهای مختلف در یک فضاپیمای بین المللی تلاش می کنند با آزمایش یک شتاب دهنده ذرات انرژی مورد نیاز زمین را برای ادامه حیات تولید کنند. اما این آزمایش باعث اتفاقات پیشبینی نشده ای می شود و گویا سفینه آنها به مکان و زمان دیگری پرتاب شده است. از طرف دیگر متوجه می‌شوند یک سفینه دیگر شبیه سفینه خودشان در نزدیکی آنها وجود دارد. همچنین متوجه حضور زنی در سفینه خودشان می شوند. این زن متعلق به سفینه دیگری است که آزمایش آنها باعث نابودی افراد و سفینه اش شده است و حالا او می خواهد با تهدید اسلحه کنترل سفینه آنها را به دست بگیرد. فضانوردان باید برای بقای خود بجنگند و ...

دانیل برول، الیزابت دبیکی، اکسل هنی، گوگو امبتا-را، کریس اودوود، جان اورتیز از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما جمعه ها ساعت ۲۰:۳۰ یک اثر سینمایی را پخش می کند.

آغاز سریال خارجی «به سوی انتهای زمین»

بر اساس این گزارش ایسنا، سریال خارجی «به سوی انتهای زمین» در پنج قسمت از ۲۰ آذر ماه هر شب ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه چهار سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این سریال به کارگردانی David Attwood آمده است: ادموند تیلور که به واسطه پدر خوانده اش جزو طبقه اشراف محسوب می شود،برای کسب یک منصب دولتی رهسپار استرالیا است.او با یک کشتی کهنه به فرماندهی کاپیتان اندرسون سفر میکند.در ابتدای سفر ادموند به عرشه فرمانده می رود که ورود مسافران به آن ممنوع است ، اما به دلیل اشرافی بودن تنبیه نمی شود...

این سریال به کوشش واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما هر شب ۳۰ دقیقه بامداد پخش و ساعت ۱۸ عصر بازپخش می‌شود.

