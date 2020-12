برترین های سینمای۲۰۲۰ به انتخاب منتقدان و روزنامه نگاران

نشریه ایندی وایر طبق روال سالانه با نظرسنجی از بیش از ۲۰۰ منتقد و روزنامه نگار سینمایی اقدام به معرفی برترین های سینمای جهان در شاخه های گوناگون کرده است.

به گزارش ایسنا، در این نظرسنجی که در مجموع با مشارکت ۲۳۱ منتقد و روزنامه نگار از نشریات مهم سینمایی چون ایندی وایر، ورایتی، هالیوود ریپورتر و همچنین روزنامه نگاران سینمایی در روزنامه های محلی، وبسایت ها و دیگران فعالان رسانه ای سینما در سراسر اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و خاورمیانه همراه بوده است، بهترین فیلم ها و بازیگران در یک سال گذشته (فیلم هایی که در یک سال گذشته در آمریکا اکران شده و یا در سامانه های نمایش آنلاین عرضه شدهاند) مورد نظرسنجی قرار گرفتند و در نهایت فیلم «سرزمین آوارها» ساخته «کلوئی ژائو» توانست با فاصله ای کم جایزه بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمبرداری سال را به خود اختصاص داد.

«سرزمین آواره ها» اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم ونیز تجریه کرد و توانست جایزه شیر طلای بهترین فیلم را به خود اختصاص دهد. در این فیلم «فرانسیس مک دورمند» در نقش زنی به نام فِرن بازی می کند که پس از سقوط اقتصادی یک شرکت در مناطق روستایی ایالت نوادا، یک سفر جاده ای را با ماشین خود آغاز می کند و به کشف زندگی به عنوان یک خانه به دوش مدرن می پردازد.

در حالی که فیلم «سرزمین آواره ها» توانست عنوان بهترین فیلم و کارگردانی این نظرسنجی را به خود اختصاص دهد اما در مجموع و با احتساب همه شاخه ها فیلم «هرگز به ندرت گاهی همیشه» ساخته «الیزا هیتمن» با بیشترین اقبال از سوی منتقدان همراه شد و ۸۴ رای به دست آورد در حالی که فیلم «سرزمین آوارها» به در مجموع ۸۱ رای را به خود اختصاص داد.

** فهرست بهترین فیلم ها و بازیگران سال ۲۰۲۰ سینما بر اساس نظرسنجی ایندی وایر از این قرار است:

* بهترین فیلم

۱. سرزمین ناکجاآباد (Nomadland)

۲. هرگز به ندرت گاهی همیشه» (Never Rarely Sometimes Always)

۳. اولین گاو (First Cow)

۴. لاورز راک (Lovers Rock)

۵. من به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم (I`m Thinking of Ending Things)

۶. قد دراز (Beanpole)

۷. زمان (Time)

۸. ۵ هم خون (Da ۵ Blood)

۹. مارتین ادن (Martin Eden)

۱۰. باکورا (Bacurau)

* بهترین کارگردانی

۱. کلوئی ژائو (سرزمین آواره ها)

۲. استیو مک کوئین (لاورز راک)

۳. الیزا هیتمن (هرگز به ندرت گاهی همیشه)

۴. کلی ریچارد (اولین گاو)

۵. دیوید فینچر (مانک)

۶. اسپایک لی (۵ هم خون)

۷. چارلی کافمن (من به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم)

۸. پیترو مارسلو (مارتین ادن)

۹. کانتمیر بالاگوف (قد دراز)

۱۰. ایساک چانگ (میناری)

* بهترین بازیگری

۱. ریز احمد (صدای متال)

۲. فرانسس مک دورمند (سرزمین آوارها)

۳. چادویک بوزمن (بلک باتم ما رینی(

۴. دلروی لیندو (۵ هم خون)

۵. ماریا باکالووا (بورات ۲)

۶. جسی باکلی (من به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم)

۷. لوکا مارینلی (مارتین ادن)

۸. گری اولدمن (مانک)

۹. کری کان (آشیانه)

۱۰. مدس مکلسن (راند دیگر)

* بهترین مستند

۱. دیک جانسون مرده است

۲. زمان

۳. کولکتیو

۴. سیتی هال

۵. نقلش و دزد

۶. بینی خونی جیب های خالی

۷. ۷۶ روز

۸. معضل اجتماعی

۹. عامل جاسوس

۱۰. کاملا تحت کنترل

* بهترین فیلمبرداری

۱. سرزمین آواره ها

۲. مانک

۳. ویتالینا وارلا

۴. لاورز راک

۵. هرگز به ندرت گاهی همیشه

۶. به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم

۷. اولین گاو

۸. نِنت

۹. قد دراز

۱۰. پرنده رنگ شده

* بهترین فیلمنامه

۱. به پایان دادن به اوضاع فکر می کنم

۲. اولین گاو

۳. هرگز به ندرت گاهی همیشه

۴. زن جوان امیدبخش

۵. مانک

۶. چهارده

۷. میناری

۸. محاکمه شیکاگو ۷

۹. .یک شب در میامی

۱۰. کجیلیونر

* بهترین فیلم بین المللی

۱. باکارو

۲. قد دراز

۳. راند دیگر

۴. ویتالینا وارلا

۵. مارتین ادن

۶. کولکتیو

۷. گرگ گردانان (وُلف واکرز)

۸. و سپس رقصیدیم

۹. پرنده رنگ شده

۱۰. خانه او

