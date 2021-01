دو برگ از قرآن موزه ملی ایران در لندن است؟

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با انتشار برگه‌ای قدیمی که آن را متعلق به قرآنی به خط کوفی می‌داند، در صفحه شخصی خود در توییتر مدعی به سرقت رفتن دو برگ از نسخه ۴۲۸۹ موزه ملی ایران شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین رسول جعفریان در تازه‌ترین پست توییتری خود که تاکید دارد به دست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد، متنی را از دکتر مرتضی کریمی‌نیا منتشر کرده و نوشته است: «نشانی از یک سرقت در موزه ملی ایران: ضرورت بازگرداندن دو برگ مسروقه از نسخه ۴۲۸۹ به موزه ملی ایران»

هر چند در این متن هیچ اشاره‌ای به احتمال زمان سرقت این اثر وجود ندارد اما جعفریان در این پست که آن را منتسب به مرتضی کریمی‌نیا – محقق و پژوهشگر در حوزه مستشرقان – دانسته، موضوع را این طور توضیح داده است: «نسخه ۴۲۸۹ در موزه ملی ایران به خط کوفی یکی از قرآن‌های مهم در تاریخ کتابت در قرن سوم است. این نسخه تا همین چند وقت پیش، ۱۵۸ برگ داشته و برگ شماری آن را ظاهرا شادروان مهدی بیانی در هنگام برگزاری نمایشگاه قرآنی در سال ۱۳۲۷ شمسی انجام داده است.

اکنون اما دو برگ آن مفقود است: یکی برگ ۱۲۸ (حاوی آیات ۴ ،۶ سوره یونس) و دیگری برگ ۱۳۷ (حاوی آیات ۲۱ – ۲۲ سوره یونس).

با جست‌وجوی فراوان، اخیرا توانستم رد پای این دو برگ مفقود از موزه ملی ایران را در خانه‌ای از کتب عتیقه، معروف به خانه کتب «کواریچ» (Bernard Quaritch) در لندن بیابم.

تصویر دقیقا توالی و اتصال دو برگ ۱۲۷ و ۱۲۸ این قرآن را نشان می‌دهد که یکی اکنون در تهران و دیگری در لندن است.

توضیحات کاتالوگ انتشار یافته از سوی انتشارات کواریچ نیز نشان می‌دهد، دو برگ معرفی و عرضه شده این کتاب دقیقا همان دو برگ مسروقه از موزه ملی ایران است، نگاه کنید به صفحات ۵۴ و ۱۰۲ کتاب زیر:

(Bernard Quaritch. The Qur'n and Calligraphy: A Selection of Fine)»

خبرگزاری ایسنا پیگیر دریافت و انتشار توضیح از مسئولان موزه ملی و وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود.

انتهای پیام