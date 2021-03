نمایش «برای او» در «ساباط» یزد

ایسنا/خوزستان فیلم‌ کوتاه «برای او» ساخته ‌سید مرتضی سبزقبا در بخش مسابقه‌ نخستین جشنواره‌ ملی فیلم کوتاه «ساباط» یزد به نمایش درمی‌آید.

هیات انتخاب جشنواره متشکل از ابوذر حیدری، سید محمدجواد صداقت‌کشفی و امیررضا وزیری از میان فیلم‌های ارسال شده به دبیرخانه ۱۷ فیلم کوتاه داستانی را برای حضور در بخش مسابقه‌ نخستین جشنواره‌ ملی فیلم کوتاه «ساباط» انتخاب کرده‌اند.

فیلم «برای او» علاوه بر حضور در پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم GULF دبی، پنجمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم FICBUEU اسپانیا، دومین جشنواره ‌بین‌المللی فیلم PUNE هندوستان، دوازدهمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Third Eye هندوستان، جشنواره‌ بین‌المللی فیلم پنج قاره ونزوئلا، دومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Playbutton هندوستان، سومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Best of Latin America آمریکا، دومین جشنواره‌ آسیایی فیلم Asian Cinematography AWARDS فیلیپین، ششمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Premio Fausto Rossano ایتالیا، دومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Alter do Chão برزیل، چهارمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Beautiful Country International Micro چین، نخستین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Emerging Artists کانادا، دومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Waco Family & Faith آمریکا، چهارمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Cinevoyage هندوستان و دومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Flickfair آمریکا، جوایز مختلفی از جشنواره‌های سینمایی دریافت کرده است.

به گزارش ایسنا، فیلم داستانی «برای او» در مدت زمان ۱۶ دقیقه در حوزه‌ هنری استان خوزستان تهیه و تولید شده است.

اسامی برخی از عوامل تولید این فیلم به این شرح‌اند:

نویسنده و کارگردان: سید مرتضی سبزقبا، تصویربردار: امیر علی‌ویسی، تدوین: فرید دغاغله، صدابردار: هادی ساعدمحکم، منشی‌صحنه: فاطمه سیاح‌طرفی، طراح ‌صحنه، لباس و گریم: حمید نورآبادی، عکاس: رضا چراغ‌چشم، طراح پوستر: سید مرتضی سبزقبا، عکس پوستر: میثم خالدیان، مدیر تولید: علی‌رضا مهدویان‌پور، بازیگر: محمدرضا صانعیان.

نخستین جشنواره‌ ملی فیلم کوتاه «ساباط» با موضوع میراث جهانی، تاریخی و معنوی از ۱۷ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ به صورت آنلاین در یزد برگزار خواهد شد.

