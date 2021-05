افزایش تولد بیماران جدید تالاسمی در خوزستان

ایسنا/خوزستان مدیرعامل انجمن تالاسمی خوزستان با اشاره به ادامه تولد بیماران جدید تالاسمی در استان، گفت: خوزستان بیشترین آمار را از نظر متولدین بیماران جدید بیماران تالاسمی در کشور دارد.

مریم خوش‌اخلاق در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ٨ می مصادف با ١٨ اردیبهشت‌ماه روز جهانی تالاسمی، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰۰ بیمار تالاسمی در خوزستان وجود دارد که همه این بیماران تحت پوشش انجمن تالاسمی خوزستان هستند.

وی افزود: طیف سنی بیماران تالاسمی در خوزستان بیماران از ۶ ماهه تا ۶۳ ساله را شامل می‌شود.

مدیرعامل انجمن تالاسمی خوزستان تصریح کرد: یکی از معضلات ما در استان خوزستان، ادامه تولد بیماران جدید تالاسمی است؛ متولدین جدید بیماران تالاسمی در خوزستان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: خوزستان بیشترین آمار را از نظر متولدین بیماران جدید بیماران تالاسمی در کشور دارد در حالی که برخی استان‌ها مانند فارس یا مازندران، متولدین جدید تالاسمی را به صفر رسانده‌اند.

خوش اخلاق با اشاره به مشکلات بیماران تالاسمی خوزستان، بیان کرد: گاهی اوقات پس از تلاش زیاد، یک بسته خدمتی برای بیماران تالاسمی فعال می‌شود اما پس از مدتی دیگر امکان استفاده از چنین بسته خدمتی وجود ندارد. به طور مثال سال گذشته پس از دوندگی زیاد، دندانپزشکی بیماران تالاسمی را برای بیماران فعال کردیم اما امسال این خدمات برای بیماران تالاسمی ارائه نمی‌شود.

وی ادامه داد: هر آزمایش‌ هپاتیت C نیز حدود یک میلیون تومان هزینه دارد که از ابتدای امسال عنوان شده همه کیت‌ها برای انجام تست کرونا تعلق گرفته است و دیگر کیتی برای انجام آزمایش هپاتیت C وجود ندارد. در چند روز گذشته یک بیمار تالاسمی برای انجام این آزمایش‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرده است. پروسه درمان هپاتیت C یک سال و نیم طول می‌کشد و در این مدت حداقل دو تا سه بار باید این آزمایش انجام شود.

مدیرعامل انجمن تالاسمی خوزستان با اشاره به شیوع کرونا و تاثیر آن بر روند اهدای خون، بیان کرد: هر زمانی که پیک کرونا در خوزستان رخ می‌دهد، بیماران تالاسمی با کمبود خون مواجه می‌شوند و گاهی تا ۱۰ روز هم در نوبت دریافت خون می‌مانند.

خوش‌اخلاق با اشاره به ابتلای تعداد زیادی از بیماران تالاسمی به کرونا، گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون دو سه بیمار تالاسمی به علت ابتلا به کرونا فوت شده‌اند اما بیماران تالاسمی که مایل به تزریق واسکن کرونا بوده‌اند، واکسن را دریافت کرده‌اند.

