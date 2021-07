رازیانه، گیاهی سراسر خاصیت برای بدن انسان

ایسنا/لرستان یک متخصص طب سنتی گفت: رازیانه یکی‌ از گیاهانی است که در کشور ما به ویژه برای بانوان مصارف زیادی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

نعمت‌اله مرادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که رازیانه گیاهی زمستانی است که ظاهری شبیه کرفس و طعمی شبیه شیرین‌بیان دارد، اظهار کرد: ممکن است طعم رازیانه خیلی دلچسب نباشد اما خواص آن برای بدن آن‌قدر زیاد است که ارزش تحمل طعم آن‌را دارد.

وی با اشاره به این‌که رازیانه از خانواده سبزیجاتی مانند کرفس و هویج وحشی است و مانند آن‌ها پیاز سفید رنگ و ساقه بلندی دارد، عنوان کرد: تمام بخش‌های رازیانه از بذر و پیاز گرفته تا ساقه و برگ‌ها خوراکی هستند.

مرادی بیان کرد: اصل رازیانه به کشورهای مدیترانه‌ای مانند یونان و ایتالیا بر می‌گردد، اما امروزه در کشورهای مختلفی مانند آمریکا، هند، روسیه و… نیز کشت می‌شود و به دلیل خواص بی‌شماری که دارد در بسیاری از فرهنگ‌ها به‌عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این متخصص طب سنتی با اشاره به این‌که رازیانه به درمان بیماری‌های زیادی مانند تنظیم فشار خون یا افزایش شیر مادران کمک می‌کند، عنوان کرد: از خواص رازیانه می‌توان به بهبود معده درد، تسکین گلودرد و حتی کاهش خارش نیش حشرات اشاره کرد.

وی با اشاره به این‌که از خواص رازیانه می‌توان به مقدار بالای C در آن اشاره کرد، افزود: رازیانه در هر پیاز خود ۲۸ میلی‌گرم ویتامین C دارد که معادل نیمی از نیاز روزانه بدن به این ویتامین است، ویتامین C یک آنتی‌اکسیدان قوی محسوب می‌شود که سیستم ایمنی بدن را تقویت و روند کهولت سن را کند می‌کند.

مرادی تأکید کرد: رازیانه به جز ویتامین C، سایر ویتامین‌ها مانند ویتامین A، B۶، K و اسید فولیک و همچنین مواد معدنی مانند آهن، کلسیم، مس، زینک و سلنیم را نیز دارد.

این متخصص طب سنتی اظهار کرد: رازیانه برای سلامت استخوان‌ها، لاغری، سلامت پوست، تسکین علائم یائسگی، پیشگیری از سرطان، کاهش فشار خون، هضم غذا، بهبود دل درد نوزاد، کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سلانت چشم، پیشگیری از کم خونی، درمان یبوست، بهبود عملکرد مغز، درمان اسهال، بهبود سیستم ایمنی بدن، درمان اختلال‌های تنفسی و خوشبو کننده تنفس کاربرد دارد.

وی در رابطه با عوارض جانبی این گیاه، عنوان کرد: رازیانه برای افراد زیادی یک گیاه فوق‌العاده است، اما برخی افراد با شرایط پزشکی خاص باید استفاده از آن را محدود یا به‌طور کلی استفاده از آن را کنار بگذارند، مانند افرادی که سابقه‌ حساسیت دارند.

مرادی ادامه داد: رازیانه پتاسیم بالایی دارد بنابراین افرادی که بیماری‌های کلیوی دارند باید میزان استفاده روزانه از آن‌را محدود کرده و کسانی که برای کنترل فشار خون خود از مسدودکننده بتا استفاده می‌کنند باید رازیانه را فراموش کنند.

