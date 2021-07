نشریه «پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی» در پایگاه اطلاعاتی Scopus نمایه شد

ایسنا/خراسان رضوی نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی "Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology" وابسته به مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، پس از فرآیند استانداردسازی و احراز شرایط لازم با ارزیابی‌های به عمل آمده، در پایگاه استنادی علمی اسکوپوس وابسته به انتشارات بین‌المللی الزویر، در چارک چهارم (Q۴) نمایه شد.

اسکوپوس یکی از نمایه‌های استنادی معتبر جهان است که نمایه شدن نشریات در این پایگاه نیازمند کسب امتیاز لازم در زمینه‌های اعتبار و فعالیت‌های سردبیر و ناشر، میزان تاثیرگذاری هیئت تحریریه در حوزه موضوعی نشریه در سطح جهان، میزان اهمیت نشریه در سطح جهانی، ساختار، الگو و کیفیت مقالات، انتشار منظم و به موقع با رعایت موازین، کیفیت داوری و اخلاق حرفه‌ای نشر و سایر شاخص‌های کیفی انتشارات علمی است. اطلاعات و مقالات این فصلنامه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس قابل مشاهده و جست و جو است. نشریه مذکور در بسیاری از پایگاه‌های دیگر، نظیر Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، American Chemical Society (CAS)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، EBSCO، Google Scholar، پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا، نمایه و به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود. به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، این فصلنامه علمی که از زمستان ۱۳۹۹ با همکاری انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند منتشر می‌شود تاکنون ۱۰ شماره به چاپ رسیده است و نسخه الکترونیکی آن روی سایت نشریه به نشانی http://journals.rifst.ac.ir در دسترس است. انتهای پیام