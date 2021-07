طنین ولایت امیرالمومنین(ع) در صدای خوانندگان

تولید موسیقی و موزیک ویدئو برای حضرت علی(ع) و عید سعید غدیر خم یکی از اقداماتی است که خوانندگان جوان کشورهای مختلف، برای ابراز ارادت خود به امیرالمومنین(ع) در دستور کار خود قرار داده‌اند. در این میان خوانندگانی نیز حضور دارند که با زبان‌های مختلف قصد داشته‌اند که ندای ولایت و امامت حضرت علی(ع) را در سراسر جهان طنین‌انداز کنند.

به بهانه عید سعید غدیر به معرفی برخی موسیقی‌هایی که به عشق امامت و ولایت حضرت علی(ع) اجرا شده است خواهیم پرداخت:

«صبح غدیر»

«صبح غدیر» جدیدترین اثر دو زبانه علی قلیچ است که روز گذشته به مناسبت عید سعید غدیر خم منتشر شد و به حضرت علی(ع) تقدیم شده است.

سناریو موزیک‌ ویدئو «صبح غدیر» از این قرار است که خواننده در کافی‌شاپ نشسته و از پشت شیشه کافی‌شاپ، یک کودک کار را مشاهده می‌کند که پشت شیشه مغازه اسباب‌بازی فروشی ایستاده است و قیمت یک ماشین اسباب‌بازی را می‌پرسد که فروشنده به او قیمت را می‌گوید، اما چون توانایی خرید آن را ندارد، نمی‌خرد و با ناراحتی از مغازه رد می‌شود. در این هنگام، خواننده از مغازه بیرون می‌آید، اسباب‌بازی را از مغازه خریداری می‌کند و کودک را تعقیب می‌کند تا به حاشیه شهر می‌رسد. سپس بازمی‌گردد و با دوستان خود، برای تمام کودکان آن منطقه کادو می‌خرد و همراه با شیرینی، شربت و وسایل چراغانی کردن آن منطقه به آنجا می‌روند و با آن کودکان، عید غدیر را جشن می‌گیرند و آهنگ می‌خوانند.

شعر فارسی «صبح غدیر» را سعید پاشازاده و شعر عربی آن را نادر التتان سروده است‌. ملودی آن ترکیبی از یک اثر فولک و اثری از علی قلیچ است و تنظیم آن را رضا دارایی انجام داده است. همچنین تهیه‌کنندگی این اثر بر عهده موسسه موسیقی ماوا و علی شمس بوده و کارگردانی موزیک ویدئو آن را مهران علوی برعهده داشته است.

شعر «صبح غدیر» که بر روی ملودی سروده شده است، به شرح زیر است:



«واحدالدنیا»

«واحدالدنیا» یکی دیگر از آثار مرکز موسیقی ماوا است که همراه با ارکستر، با صدای حسن خانچی، یکی از خوانندگان عرب‌زبان تولید و منتشر شده است. شعر آن را الشیخ ابراهیم البحرانی سروده، تنظیم آن برعهده محسن عبدالرزاق بوده است و کارگردانی موزیک ویدئو آن را مهران علوی انجام داده است.

مهاجر توحیدپرست، تهیه‌کننده این اثر در رابطه با آن گفته است، با توجه به ویژگی‌های ارکسترال که نماهنگ «واحدالدنیا» داشت از ارکستر «ایستگاه دعوت کردیم تا در این کار همراه ما باشند. شرایطی که با حضور نوازندگان این ارکستر در بیابان‌های منطقه گرمسار و همراهی تعدادی از هنرمندان و کارشناسان فنی برنامه تلویزیونی «عصر جدید» در حوزه تصویر، توانست نماهنگی را پیش روی مخاطبان قرار دهد که قطعاً به لحاظ کیفی دارای تفاوت‌های زیادی با تجربه‌های قبلی ماست. ما در این نماهنگ دنبال فرم‌هایی بودیم که قبلاً در صنعت موسیقی و تصویرمان کمتر تجربه کرده بودیم و این تازه آغاز راهی است که برای آن طراحی ویژه‌ای داریم.

«همچون علی زندگی کن»

«همچون علی زندگی کن» یا همان «Live like Ali» موزیکی است که علی قلیچ سال گذشته به مناسبت عید غدیر خم منتشر کرده است. این اثر با چهار زبان اردو، عربی، فارسی و انگلیسی منتشر شده که شعرهای آن را به ترتیب احمد شهریار، نادر التتان، قاسم صرافان و peace سروده‌اند. همچنین ملودی آن بر عهده علی قلیچ بوده، تنظیم آن را رضا دارایی انجام داده و میکس و مسترینگ آن بر عهده حمیدرضا عرب بوده و موزیک ویدئو آن را نیز مجید صدر ساخته است.

موزیک ویدئو «Live like Ali» با حضور ترکیبی از نوازندگان خانم و آقا از کشورهای مختلف، در یکی از استودیوهای موسیقی خارج از ایران تولید شده و با ملودی یکسان و شعرهایی که با چهار زبان مختلف بر روی ملودی سروده شده‌اند، فضای زیبایی را ترسیم می‌کند و به دلیل زبان‌های مختلف توانسته مخاطبان بسیاری از کشورهای مختلف را جذب کند و تحسین آن‌ها را برانگیزد.

شعر «Live like Ali» به شرح زیر است:

امامِ جہاں وزیرِ نبی شہِ لافتی ہے تو

کبھی راکعوں کبھی ہل اتی، کبھی انما ہے تو

کوئی تجھ سا نہیں ہے یہاں

کیونکہ نفسِ نبی ہے تو

میں غدیری ہوں کہوں گا میں

مولا میرا مولا علی ہے تو

أخَ المصطفی و هذا کفی و أنتَ المُؤمَلُ

تقدّمْ علی بأمرِ العلی علیکَ المُعوّلُ

فهُنا یدُکَ تعتلی لتکونَ لنا وَلی

ظُلَمٌ بکَ ستنجلی طوبی لک مولای یا علی

تویی آن که داده تیغ دو دم، یگانه به دست تو

تو آن ساقی حیاتی که شد خدای تو مست تو

دل است و نگاه تو ساقیا جهان است و جام تو

تویی آنکه سکه ‌ی سلطنت زده حق به نام تو

wont you tell me of a memory

wont you show me all that you have seen

wont you give me a new way to breath

come, tell me of ghadeer

All lost can be found through you

You are the master of servitude

Lead me and I will follow you

O Ali, you are the truth and truth is you

Who are you O partner of Grace

Father of the faith Love above love, Ali

Brother of Nabi… Leader since Ghadeer

O chosen one, Ali

?And what is your name

Ever since I met you

My life’s not the same

Who are you

?And where are you from

I’ve heard of your greatness

A star brighter than the sun